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مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميا في الزيادة السكانية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3%، ليبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة، حيث إن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى جهود الدولة في هذا الشأن، من خلال رفع حالة الوعي للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة مع توفير وسائل متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل. وأضاف التقرير أن معدل الفقر في الريف مرتفع مقارنة بالحضر ليصل معدل الفقر في ريف الوجه القبلي
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الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. والجرام يفقد 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
بنزين

التخطيط: أغنى 40% من السكان استفادوا من دعم الطاقة

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة، بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط. وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الدولة قامت بزيادة الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال خمس سنوات، إذ تبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج نحو 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، مقارنةً بنحو 198.6 مليار جنيه في 2014- 2015 بمعدل نمو 65%.
مجلس-النواب (2)

لزيادة الحصيلة.. 4 تشريعات ضريبية تنتظر حسم البرلمان

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لمناقشة مجموعة من التعديلات الخاصة بالتشريعات الضريبية، ومنها تعديلات ضريبة الدخل، وقانون الإجراءات الضريبي، وتعديلات الضرائب العقارية، إلى جانب تعديلات قانون الجمارك الجديد. وسجلت حصيلة الضرائب حوالي 660 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018-2019، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بنسبة زيادة 17%، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وبلغت حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية نحو 517 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.
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بنزين

التخطيط: أغنى 40% من السكان استفادوا من دعم الطاقة

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة، بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط. وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الدولة قامت بزيادة الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال خمس سنوات، إذ تبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج نحو 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، مقارنةً بنحو 198.6 مليار جنيه في 2014- 2015 بمعدل نمو 65%.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.
الفقر-في-صعيد-مصر (2)

رغم الإصلاحات.. لماذا ارتفع معدل الفقر في مصر؟

بدأت الحكومة المصرية خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ نحو 3 سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الصعبة، والتي ساهمت في رفع معدل النمو وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، فإن معدل الفقر ارتفع خلال هذه الفترة ليصل إلى مستوى 32.5% خلال عام 2017- 2018، بالمقارنة بنحو 27.8% خلال عام 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفع معدل الفقر في جميع مناطق الجمهورية عدا ريف الوجه القبلي، كما عاود الفقر المدقع ارتفاعه ليصل إلى 6.2% من السكان، بحسب بحث الدخل والإنفاق لعام 2017- 2018.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%.. وهذا إنجاز هائل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرادة السياسية وعزيمة الشعب، هما أبرز العوامل التي تحسم مصير برامج الإصلاح الاقتصادية، مؤكدا خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب، أن هناك دولا فشلت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب غياب الإرادة، ولجأت حكوماتها إلى نظام المسكنات، خوفًا من ردود الأفعال الشعبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من السيطرة على الأوضاع عند تطبيق برنامجها الإصلاح.
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