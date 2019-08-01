مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميا في الزيادة السكانية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الزيادة السكانية

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3%، ليبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة، حيث إن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.

وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى جهود الدولة في هذا الشأن، من خلال رفع حالة الوعي للمواطنين بأهمية تنظيم الأسرة مع توفير وسائل متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل. وأضاف التقرير أن معدل الفقر في الريف مرتفع مقارنة بالحضر ليصل معدل الفقر في ريف الوجه القبلي