النيابة تستعلم عن رخصة بناء «عقار الحدائق» المنهار

تحرير:تهامى البندارى ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

انهيار عقار- صورة أرشيفية

تباشر نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، نتج عنه إصابة 3 مواطنين، وانتقلت النيابة إلى مستشفى الزهراء الجامعي تمهيدا لسماع أقوال المصابين، وأجرت معاينة لموقع الحادث، للوقوف على ملابساته كاملة، وطلبت ترخيص المنزل من حى حدائق القبة ومسؤولي محافظة القاهرة، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقت الحماية المدنية بالقاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بلاغاً من الأهالي يفيد انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، وتمكنت القوات من رفع الأنقاض وانتشال عدد من المصابين. تبين من المعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية للمنزل المنهار، أنه مكون من أربعة طوابق، ونتج عن الحادث إصابة ثلاثة مواطنين، ولد