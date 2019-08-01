بسبب صاعق الناموس.. تفحم منزل في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل شقة في الدور الثالث بمنزل بمنطقة الجلاء بمنشية راضي التابعة لمركز كوم حمادة، بسبب ماس كهربائي في صاعق الناموس، مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة بالكامل دون حدوث أي إصابات، وتم إخماد الحريق باستخدام سيارتي إطفاء. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بنشوب حريق بمنزل بالقرية المشار إليها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز كوم حمادة، والعميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق. وبإجراء المعاينة الأولية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في صاعق الناموس، مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة بالكامل دون حدوث أي إصابات. وجار