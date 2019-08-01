جريمة

بسبب صاعق الناموس.. تفحم منزل في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل شقة في الدور الثالث بمنزل بمنطقة الجلاء بمنشية راضي التابعة لمركز كوم حمادة، بسبب ماس كهربائي في صاعق الناموس، مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة بالكامل دون حدوث أي إصابات، وتم إخماد الحريق باستخدام سيارتي إطفاء. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بنشوب حريق بمنزل بالقرية المشار إليها.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز كوم حمادة، والعميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق. وبإجراء المعاينة الأولية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في صاعق الناموس، مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة بالكامل دون حدوث أي إصابات. وجار
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الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
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مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات والترقيات الجديدة للضباط داخل المديرية، إذ شملت على تعيين اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة واللواء حازم الديربي مدير مباحث قطاع الشرق وتعيين العقيد وائل غانم مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، كما تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد دويدار مفتشا لمباحث السلام، ونقل المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية إلى رئيس مباحث قسم المطرية.
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.
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حريق يلتهم 10 منازل وأحواش ماشية في الأقصر (صور)

التهم حريق هائل، اليوم الخميس، 10 منازل وأحواش للماشية في محافظة الأقصر، أسفر عن نفوق العشرات من رؤوس الماشية، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود شرق المحافظة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من منازل نجع الفتاتيح بمدينة الطود، وعلى الفور وجهه بسرعة السيطرة على الحريق.
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مأساة في عابدين.. تفحم 5 أشخاص من أسرة واحدة

شهدت منطقة عابدين مأساة إنسانية عقب مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة على أثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم بالدور الثالث بعد الأرضي بباب المنشر بحسن الأكبر بالحي الشعبي العريق، وأسفر الحادث عن وفاة الأسرة المكونة من زوج وزوجته وابنتهما وحفيدتيهما، 8 سنوات و10 سنوات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده لباقي العقار أو العقارات المجاورة. تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة عابدين، أسفر عن مصرع أسرة كاملة.
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ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.
القبض-على-متهم

فسخت الخطوبة.. نجار يحرق شقة خطيبته بشبرا الخيمة

أشعل نجار النار في شقة عاملة نظافة بشبرا الخيمة، اليوم الجمعة، إثر خلاف بينهما؛ بسبب فسخ خطوبة ابنتها منه، وفي أثناء سرقته الشقة ألقى سيجارة فأشعلت النار في محتوياتها. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من سيدة تدعى "خديجة.ص"، 40 عاما، عاملة نظافة مقيمة بأرض أم بيومي، دائرة القسم، بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة شاشتي تليفزيون حال وجودها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض، دائرة القسم.
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انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.
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