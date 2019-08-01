«أميرة قتلت الأمير».. تأييد حبس فتاة العياط

تحرير:سماح عوض الله ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

فتاة العياط- أرشيفية

رفضت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الاستئناف الذى تقدمت به دينا المقدم المحامية، على قرار تجديد حبس موكلتها الطفلة "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وأيدت المحكمة قرار محكمة الجنح بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق "الأمير هند" لمحاولته الاعتداء عليها جنسيا -حد قولها بالتحقيقات، وأكدت المحامية فى دفوعها أمام القاضي اليوم أن موكلتها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا.

طالبت محامية فتاة العياط بإخلاء سبيلها بأى ضمان مادي تراه المحكمة، واستندت إلى صغر سن موكلتها وكونها حدثًا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها بما يُستبعد معه محاولتها الهرب، خاصة أنها من ذهبت من تلقاء نفسها إلى الشرطة للإبلاغ عن الواقعة. وقالت "المقدم": "إحنا قدام بنت ماكنش قدامها



طالبت محامية فتاة العياط بإخلاء سبيلها بأى ضمان مادي تراه المحكمة، واستندت إلى صغر سن موكلتها وكونها حدثًا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها بما يُستبعد معه محاولتها الهرب، خاصة أنها من ذهبت من تلقاء نفسها إلى الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.



وقالت "المقدم": "إحنا قدام بنت ماكنش قدامها إلا تدافع عن نفسها"، خاصة أن التحريات نسبت إلى المجني عليه "الأمير" 22 سنة، سوء السمعة وسابقة اتهامه في قضية تحرش، فيما قال والد المتهمة فى تصريحات سابقة: "بنتي بـ100 راجل مرضتش تفرط في شرفها"، مطالبا بتحقيق العدالة ومحاسبة المتهمين وفق لقانون الدفاع الشرعي عن النفس مختتما حديثه بالتأكيد على ثقته الكاملة في القضاء المصري.



