سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. والجرام يفقد 4 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 654 جنيهًا. عيار 24: 747 جنيهًا. عيار 18: 561 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5232 جنيها. سعر الأوقية: 1419 دولارًا. وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي
اقرأ المزيد
الزيادة-السكانية

مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميا في الزيادة السكانية

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3%، ليبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة، حيث إن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
بنزين

التخطيط: أغنى 40% من السكان استفادوا من دعم الطاقة

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أغنى 40% من السكان كانوا يستفيدون من 60% من دعم الطاقة، بينما أفقر 40% يستفيدون من 25% فقط. وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الدولة قامت بزيادة الإنفاق الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة توجيهها للمستحقين بتوجيه أكثر من 1.3 تريليون جنيه خلال خمس سنوات، إذ تبلغ الاستثمارات الموجهة لتلك البرامج نحو 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، مقارنةً بنحو 198.6 مليار جنيه في 2014- 2015 بمعدل نمو 65%.
مجلس-النواب (2)

لزيادة الحصيلة.. 4 تشريعات ضريبية تنتظر حسم البرلمان

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لمناقشة مجموعة من التعديلات الخاصة بالتشريعات الضريبية، ومنها تعديلات ضريبة الدخل، وقانون الإجراءات الضريبي، وتعديلات الضرائب العقارية، إلى جانب تعديلات قانون الجمارك الجديد. وسجلت حصيلة الضرائب حوالي 660 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018-2019، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بنسبة زيادة 17%، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وبلغت حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية نحو 517 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تخصيص نحو 103 مليارات جنيه لمبادرة «حياة كريمة»، وذلك منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في مارس الماضي، إذ بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للدولة لعدد 1252 مشروعا لـ614 قرية، مستفيدة ضمن 16 محافظة مستفيدة لـ9.8 مليون مواطن مستفيد. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة ترتكز على عدد من المحاور، تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو بوصفه شرطا ضروريا.
اقرأ المزيد من الأخبار
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليزيد سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 27% خلال النصف الأول من 2019 لتسجل نحو 825 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد فقط، وذلك على الرغم من استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1414 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك عقب تراجعه أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1426 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org