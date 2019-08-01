أسعار الذهب تعاود الهبوط.. والجرام يفقد 4 جنيهات
تحرير:رنا عبد الصادق
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 654 جنيهًا.
عيار 24: 747 جنيهًا.
عيار 18: 561 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5232 جنيها.
سعر الأوقية: 1419 دولارًا.
وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 654 جنيهًا.
عيار 24: 747 جنيهًا.
عيار 18: 561 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5232 جنيها.
سعر الأوقية: 1419 دولارًا.
وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.