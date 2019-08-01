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بعد سرقة «حكايتي».. «سينرجي» تنتصر لنور عبد المجيد

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
مسلسل حكايتي
مسلسل حكايتي
منذ انطلاق عرض الحلقات الأولى من مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، والأزمات تطارد صناعه، خاصة بعد أن خرجت الكاتبة نور عبد المجيد، تؤكد أن المسلسل مسروق من روايتها «لاسكالا»، وأن كل الشخصيات التي جاءت بالمسلسل مستوحاة من روايتها مع تغيير الأسماء فقط، وبعد مرور نحو شهرين على عرض المسلسل، أعلنت شركة «سينرجي» المنتجة للعمل، صحة ما قالته نور عبد المجيد، التي نشرت بيانا على حسابها بموقع «فيسبوك»، توضح فيه ما دار بينها وبين حسام شوقي ممثل «سينرجي»، الذي وعدها بوضع إشارة على تتر المسلسل مع إعادة عرضه، بأنه مقتبس من روايتها «لاسكالا».
وجاء في البيان: «لا بد للحق أن ينتصر، سأبقى أذكر ذاك الصباح الذي حادثني فيه حسام شوقي ممثل شركة سينرجي للإنتاج، حين التقينا بعدها وتحدثنا أخبرني أنها أبدا ليست مسؤولية اَي شركة إنتاج أن تتحرى مصادر الأوراق التي يقدمها كاتبو السيناريو ومؤلفو القصص، أخبرته أني أعلم وأؤمن بهذا فأنا مع كل عقد أوقعه
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دار-الاوبرا-المصرية

شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم. وقالت الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان والمؤتمر، اليوم الخميس، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.
شبكة MBC

MBC تشارك في إنتاج أول مسلسل عربي طويل

أعلنت twofour54، وMBC Studios وإيمج نيشن أبوظبي اليوم الأربعاء، شراكة جديدة لإنتاج أول مسلسل تليفزيوني طويل باللغة العربية بعنوان "الميراث". وبموجب الشراكة، سيتم بناء استوديو مخصص للعمل الدرامي في أبوظبي والذي سيكون بمثابة الموقع الرئيسي لتصويره، وستستثمر twofour54 بشكل مباشر في هذا الإنتاج، في حين ستستفيد MBC من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي يتضمن استردادًا نقديا بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة. وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق مع إيمج نيشن أبوظبي في تطوير المواهب وإعداد السيناريو الخاص بالمشروع.
الفنان-أحمد-عبد-العزيز-في-مؤتمر-مهرجان-المسرح-المصري

عبدالعزيز: دفعنا من جيوبنا لتنظيم «القومي للمسرح»

عقد مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشرة، والتي يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، وتضم الدورة الجديدة من المهرجان أسماء قديرة في المسرح المصري. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، الذي أبدى سعادته باستضافة المؤتمر، منوها بما يملكه المسرح المصري من ثقل وتأثير على المجتمع المصري، وأشار إلى أن مصر قدمت أعمالا مسرحية عظيمة في ستينيات القرن الماضي، مازالت تعرض إلى الآن، مؤكدا أن المسرح الحالي لا ينقصه مبدعون ولا نصوص لكن ينقصه الإرادة الحقيقية التي تنتج بدورها عملا جيدا.
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

12 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 3 أيام عرض

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 4.019.419 مليونا في ثالث أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليحتل الفيلم أعلى إيراد يومي خارج موسم الأعياد، ويسجل 12 مليونا و300 ألف جنيه في غضون 72 ساعة فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
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«حواديت الشانزليزيه».. مسلسل لإياد نصار عن مصر زمان

يعود الفنان الأردنى إياد نصار إلى الدراما المصرية التى غاب عنها عامين منذ مشاركته فى مسلسل «هذا المساء» رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، بعمل جديد يعرض خارج الموسم الرمضانى «أوف سيزون»، وهو «حواديت الشانزليزيه»، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، على أن يعرض نهاية 2019. ويأتى التعاقد مع نصار على بطولة المسلسل، بعد تألق لافت خلال موسم أفلام عيد الفطر بمشاركته فى فيلمى «الممر» لأحمد عز، وقدم دور «ديفيد» ضابط بالجيش الإسرائيلى، و«كازابلانكا» لأمير كرارة، وقدّم خلاله دور «رشيد» الماكر الخائن لأصدقائه، ليصبح نجم الموسم عن جدارة.
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يوسف الشريف يحضر لـ«النهاية».. وهذا موعد بدء التصوير

عودة منتظرة للنجم يوسف الشريف في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2020، من خلال مسلسل "The End - النهاية"، ويجرى حاليًا جلسات مكثفة مع المخرج ياسر سامي وشركة "سينرجي" المنتجة، لاختيار أماكن التصوير استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها، لذلك هناك جلسات يومية للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط الدرامية للعمل، الذي يعكف السيناريست عمرو سمير عاطف على كتابته.
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3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.
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