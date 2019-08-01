بعد سرقة «حكايتي».. «سينرجي» تنتصر لنور عبد المجيد

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

مسلسل حكايتي

منذ انطلاق عرض الحلقات الأولى من مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، والأزمات تطارد صناعه، خاصة بعد أن خرجت الكاتبة نور عبد المجيد، تؤكد أن المسلسل مسروق من روايتها «لاسكالا»، وأن كل الشخصيات التي جاءت بالمسلسل مستوحاة من روايتها مع تغيير الأسماء فقط، وبعد مرور نحو شهرين على عرض المسلسل، أعلنت شركة «سينرجي» المنتجة للعمل، صحة ما قالته نور عبد المجيد، التي نشرت بيانا على حسابها بموقع «فيسبوك»، توضح فيه ما دار بينها وبين حسام شوقي ممثل «سينرجي»، الذي وعدها بوضع إشارة على تتر المسلسل مع إعادة عرضه، بأنه مقتبس من روايتها «لاسكالا».

وجاء في البيان: «لا بد للحق أن ينتصر، سأبقى أذكر ذاك الصباح الذي حادثني فيه حسام شوقي ممثل شركة سينرجي للإنتاج، حين التقينا بعدها وتحدثنا أخبرني أنها أبدا ليست مسؤولية اَي شركة إنتاج أن تتحرى مصادر الأوراق التي يقدمها كاتبو السيناريو ومؤلفو القصص، أخبرته أني أعلم وأؤمن بهذا فأنا مع كل عقد أوقعه