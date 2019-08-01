بعد فوز الأهلي باللقب.. الزمالك يتحدث عن فشل الدوري

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

أمير مرتضى

قال أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز (2018-2019) افتقد معايير العدل والنزاهة وتكافؤ الفرص، وأوضح أمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم»، المذاع على قناة «المحور»، فجر اليوم الخميس: «لا توجد مسابقة في العالم تستمر سنة، ولن نجد ناديا تتأجل له 13 مباراة في الدور الأول، لذا قلت إن نادي بيراميدز ينافس القلعة البيضاء لأننا لعبنا 13 أو 14 مباراة، بينما لعب النادي الأهلي 3 مباريات فقط».

وأكد: «الأرجنتين فازت بكأس العالم بلمسة يد مارادونا واللقب احتسب لهم.. لا جدوى للكلام بل أبارك للمنافس، أتحدث في نظام مسابقة، أتمنى أن تتواجد 5 أندية على مستوى الأهلي والزمالك، لا أريد أن يقال عندما أفوز ببطولة لأن الأهلي ضعيف أو لم يدعم صفوفه والعكس صحيح، بل أريد قوة الأهلي والزمالك وبيراميدز». وتابع:

وأكد: «الأرجنتين فازت بكأس العالم بلمسة يد مارادونا واللقب احتسب لهم.. لا جدوى للكلام بل أبارك للمنافس، أتحدث في نظام مسابقة، أتمنى أن تتواجد 5 أندية على مستوى الأهلي والزمالك، لا أريد أن يقال عندما أفوز ببطولة لأن الأهلي ضعيف أو لم يدعم صفوفه والعكس صحيح، بل أريد قوة الأهلي والزمالك وبيراميدز».



وتابع: «صراع 10 أندية على الهبوط دليل على فشل مسابقة الدوري، وعندما بدأت العمل العام سعيت لأكون مدرسة مختلفة ولا أتكلم بغرض قصف الجبهة، لكن اضطررت لذلك لأنني لست فريقًا لشركة بل لدينا جماهير تنتظر الرد ولاعبون يحتاجون لدعم ويشعرون بأن من يعملون معهم يحمونهم، هذه الأمور تصنع الفارق».



وأشار: «أريد أن يكون المكسب في الملعب فقط، في النهاية الأهلي توج بالدوري 41 والزمالك لديه 12 لقبًا، مكانة الناديين محفوظة، ولا نتحدث كم بطولة صحيحة أو خاطئة».

