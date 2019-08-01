تعذر ترحيل «الزيات» من محبسه يؤجل «إهانة القضاء»

تحرير:تهامى البندارى ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

منتصر الزيات- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنائب البرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، إلى جلسة 19 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة.

قضت محكمة النقض في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم «الزيات ومنيب»، على حكم حبسهم 3 سنوات بقضية «إهانة القضاء»، وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية. أسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة القضاء بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية