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شاومي MI 9T.. مواصفات هواتف الفئة العليا بسعر تنافسي

يحتوي الهاتف على معالج كوالكوم سناب دراجون 730، ويأتي بشاشة كاملة بحجم 6.39 بوصة، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميجابيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
هاتف شاومي MI 9T
هاتف شاومي MI 9T
طرحت شركة شاومي في مصر، أمس، هاتفها الجديد Mi 9T، أحدث إصدارات عائلة MI 9، وهو الإصدار الذي لاقى قبولا كبيرا بعد الكشف عنه في معرض MWC برشلونة، فبراير الماضي، ويحتوي الهاتف على مواصفات وخواص الفئة العليا من حيث المعالج والكاميرات الخلفية والأمامية والبطارية وحجم الشاشة ونوعها، ويبدو أن شاومي -عبر وكيلها الصافي- لا تزال متمسكة بالرهان في السوق المصرية على أن السعر هو العامل الرئيسي في اختيارات المصريين، خاصة أنها بدأت تحصل على شريحة سوقية جيدة في الفترة الأخيرة.
المعالج  سناب دراجون 730 من كوالكوم يتسم بوحدة معالجة مركزية أعلى أداءً بنسبة 35 في المئة، ووحدة معالجة رسومية أعلى أداءً بنسبة 10 في المئة، فضلا عن نظام للذكاء الاصطناعي بأداء يزيد بمقدار الضعف على المنصة السابقة "سناب دراجون 710"، ويأتي ثماني النواة 8 نانوميتر. شاشة AMOLED وخلفية زجاجية وتدعم
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عبة pubG

خفيف وأكثر سرعة.. إصدار جديد من لعبة PUBG MOBILE

كشف مطورو اللعبة العالمية الأشهر PUBG MOBILE عن إطلاق نسخة جديدة أخف وأكثر سرعة للعبة تحت اسم PUBG MOBILE LITE في أسواق شمال إفريقيا، بما يشمل مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل اللعبة الآن عبر متجر التطبيقات Google Play. وتعد PUBG MOBILE أحد أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة وشعبية في المنطقة، وقد حرص مطوروها على إصدار نسخة PUBG MOBILE LITE لتعزيز إمكانية تشغيلها على عدد أكبر من الأجهزة والهواتف، ما يمكن جميع المستخدمين من الاستمتاع باللعبة في أي وقت ومكان وباستخدام مختلف الأجهزة.
نظام هواوي الجديد

تجاوزت الأزمة.. هواوي تحقق 58 مليار دولار في 6 أشهر

أعنلت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 لتظهر نمو في إيراداتها بنسبة 23,2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمجمل إيردات بلغ 58,3 مليار دولار خلال الستة أشهر، حيث كانت حصة الربع الثاني من إبريل حتى يونيو 32,2 مليار دولارـ فيما يأتي هذا النمو للعملاق الصنيني في ظل قرار الحظر المفروض عليها منذ مايو الماضي، ولتثبث الشركة مجدداً على أنها قادرة على المضي قدماً في تحقيق التوسع عالمياً ولو على المدى القريب حالياٌ، وأوضحت النتائج المالية للشركة أن صافي ربحها قد بلغ 8,7% من مجمل إيراداتها النصف سنوية لهذا العام.
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بعد المراجعة.. هاتف Honor 20 pro قوة آداء وسعر عادل

بعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر منذ تحرير سعر الصرف بات من المألوف لدى الباحثين عن شراء هاتف جديد سماع أسعار هواتف تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين كان أغلى الهواتف ثمنا لا يجاوز 12 ألفا قبل التعويم، ومن هنا بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية وتعمل في السوق المصري إيجاد طرق تسعير تتناسب مع العميل المصري من حيث القيمة التي يحصل عليها مقابل السعر، وفي الفترة الأخيرة ظهرت شركة هونر بتقديم منتجات قوية وبأسعار تنافسية، وها هي اليوم أوشكت على طرح هاتفها الرائد Honor 20 Pro وفي السطور التالية نعرض عليكم إمكانيات الهاتف بعد التجربة.
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شاومى

شاومي لأول مرة ضمن قائمة فورتشن 500 العالمية

دخلت شركة شاومي قائمة فورتشن العالمية لأكبر 500 شركة للمرة الأولى بعد تسع سنوات من انطلاقها، وتعد شركة شاومي الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، ومقرها بكين، أصغر شركة مُدرجة في قائمة فورتشن العالمية لأفضل 500 شركة لعام 2019، وتحتل المرتبة 468، حيث بلغت إيراداتها 26 مليارا و443 مليونا و500 ألف دولار أمريكي وحققت صافي ربح يبلغ 2 مليار و49 مليون و100 ألف دولار أمريكي في السنة المالية السابقة، كما تأتي الشركة في المركز السابع في فئة خدمات الإنترنت والتجزئة.
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