شاومي MI 9T.. مواصفات هواتف الفئة العليا بسعر تنافسي

يحتوي الهاتف على معالج كوالكوم سناب دراجون 730، ويأتي بشاشة كاملة بحجم 6.39 بوصة، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميجابيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

طرحت شركة شاومي في مصر، أمس، هاتفها الجديد Mi 9T، أحدث إصدارات عائلة MI 9، وهو الإصدار الذي لاقى قبولا كبيرا بعد الكشف عنه في معرض MWC برشلونة، فبراير الماضي، ويحتوي الهاتف على مواصفات وخواص الفئة العليا من حيث المعالج والكاميرات الخلفية والأمامية والبطارية وحجم الشاشة ونوعها، ويبدو أن شاومي -عبر وكيلها الصافي- لا تزال متمسكة بالرهان في السوق المصرية على أن السعر هو العامل الرئيسي في اختيارات المصريين، خاصة أنها بدأت تحصل على شريحة سوقية جيدة في الفترة الأخيرة.

المعالج سناب دراجون 730 من كوالكوم يتسم بوحدة معالجة مركزية أعلى أداءً بنسبة 35 في المئة، ووحدة معالجة رسومية أعلى أداءً بنسبة 10 في المئة، فضلا عن نظام للذكاء الاصطناعي بأداء يزيد بمقدار الضعف على المنصة السابقة "سناب دراجون 710"، ويأتي ثماني النواة 8 نانوميتر. شاشة AMOLED وخلفية زجاجية وتدعم

المعالج

سناب دراجون 730 من كوالكوم يتسم بوحدة معالجة مركزية أعلى أداءً بنسبة 35 في المئة، ووحدة معالجة رسومية أعلى أداءً بنسبة 10 في المئة، فضلا عن نظام للذكاء الاصطناعي بأداء يزيد بمقدار الضعف على المنصة السابقة "سناب دراجون 710"، ويأتي ثماني النواة 8 نانوميتر.

شاشة AMOLED وخلفية زجاجية



وتدعم شاشة AMOLED الكاملة تماما والتي تأتي بقياس 6.39 بوصة، نمط القراءة والاستخدام في ضوء الشمس 2.0، وتحسين تدرجات اللون الرمادي منخفضة السطوع، وتقنية حماية العين بمقياس 256.

وقد زُود الجهاز بتقنية البصمة من الجيل السابع وهي مدمجة في الشاشة، وعمل التحسين المزدوج للأجهزة والبرمجيات على تحسين معدل التعرف على بصمات الأصابع وزيادة سرعته زيادة ملحوظة.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل

يأتي الهاتف Mi 9T مزودا بكاميرا ثلاثية عاملة بالذكاء الاصطناعي وبدقة 48 ميجابيكسل مع مستشعر IMX 582 رئيسي من "سوني" بحجم نصف بوصة يمكنه إنتاج صور فائقة الدقة، ويستخدم المستشعر في ظروف الإنارة الخافتة تقنية دمج المعلومات المكونة من أربعة بيكسلات في وحدة بيكسل واحدة كبيرة قياسها 1.6 مايكرومتر، ما يحسن الوضوح بدرجة كبيرة عند التقاط الصور الليلية.



وعلاوة على الكاميرا الرئيسية العاملة بدقة 48 ميجابيكسل، يتميز Mi 9T بالقدرة على التقاط صور واسعة وبعيدة عبر عدسة واسعة بدقة 13 ميجابيكسل، لها مجال رؤية يبلغ 124.8 درجة، وعدسة أخرى للتصوير البعيد بدقة 8 ميجابيكسل.

ويشتمل الهاتف Mi 9T في الناحية الأمامية على كاميرا منبثقة بدقة 20 ميجابيكسل مع غطاء من الزجاج الصفيري. وتعرض هذه الكاميرا الأمامية، عندما ترتفع إلى أعلى، تأثيرات الإضاءة ويصاحبها واحد من ستة مؤثرات صوتية، وتعمل الحلقة الضوئية في الأعلى كإشعار ضوئي بالرسائل الواردة، إضافة إلى حالة شحن الهاتف. وتتيح ميزة "بانوراما" للمستخدم التقاط صور سيلفي جماعية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، تتضمن عددا أكبر من الأشخاص وبوضوح عالٍ في لقطة واحدة.





البطارية

يأتي الهاتف الجديد ببطارية كبيرة بقوة 4000 ملي أمبير/ ساعة ونمط لتوفير الطاقة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في ضبط سطوع الشاشة تلقائيا وتفعيل وضع السكون في أثناء الليل، ما يجعل الهاتف يعمل ليوم كامل من الاستخدام الكثيف، في حين يدعم الشحن بقدرة تصل إلى 18 وات.



ويأتي Mi 9T مزودا بتقنية الاتصال قريب المدى متعددة الوظائف، ازدادت فيها سرعات تنفيذ معاملات الدفع بنسبة تصل إلى 30 في المئة، كما يتيح جودة صوت رائعة نظرا لاشتماله على مكبرات صوت 1217 SLS وتقنية Smart PA بالإضافة إلى غرفة صوتية كبيرة بحجم 0.9 سنتيمتر مكعب لتشغيل صوتي قوي. ويضم الجهاز مقبسا بحجم 3.5 ملم لسماعة الرأس، وقد حصل على شهادة بالصوت عالي الدقة الذي ينتجه.

السعر



ويأتي هاتف شاومي Mi 9T سعة تخزين 64 بـ5666 أما سعة 128 جيجا فيأتي بسعر 5999 جنيها مصريا.

شاومي Redmi 7A

وكشفت شاومي عن هاتف Redmi 7A الذي يدعم استهلاك الطاقة بكفاءة عالية، ويأتي مزودًا بمعالج Qualcomm®? Snapdragon™ 439 ثماني النواة المُوفر في الاستخدام اليومي السلس بالإضافة إلى الكفاءة في أداء المهام، كما أنه مزود ببطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير، ما يجعل هاتفRedmi 7A قادرًا على الاستمرار في العمل لمدة تصل إلى يومين من الاستخدام العادي.



يتميز Redmi 7A بشاشة عرض كاملة HD+ قياس 5.45 بوصة مع زوايا مشاهدة واسعة كما يدعم إشارات الشاشة الكاملة. وتم اعتماد الشاشة لحماية العين من الأشعة الزرقاء من المعهد الألماني TÜV Rheinland، ما يضمن تجربة مريحة للعينين.





ويحتوي Redmi 7A على كاميرا خلفية 12 ميجابكسل مع بكسل كبير حجمه 1.25 مايكرومتر، يمكنه التقاط صور واضحة حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة، بالإضافة لكاميرا أمامية 5 ميجابكسل تدعم فتح الهاتف عن طريق خاصية التعرف على الوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي.



يتوفر هاتف Redmi 7A بالألوان (الأزرق المطفي، الأسود المطفي، الأحمر المتلألئ والأزرق المتلألئ) بسعر 1555 جنيه مصري لنسخة 2GB+16GB حصرياً عبر Noon.com وبسعر 1.777 جنيه مصري لنسخة 2GB+32GBبجميع متاجر شاومي وبعض منافذ التجزئة.



لمحة عن الأجهزة الذكية التي تم إطلاقها حديثًا



تشمل المنتجات المُعلن عنها جهازان ذكيان متصلان عبر منصة تكنولوجيا الأشياء IoT، كجزء من نظام شاومي الإيكولوجي وهما الساعة الذكية Mi Band 4، الجيل الجديد من أجهزة شاومي الذكية القابلة للارتداء الأكثر مبيعًا، والسماعات اللاسلكية Mi True.



الساعة الذكية Mi Smart Band 4

تم الإعلان أيضًا عن وصول الجيل الجديد الذي طال انتظاره من أجهزة شاومي الذكية القابلة للارتداء الأكثر مبيعًا، الساعة الذكية Mi Band 4بسعر يبدأ من 599 جنيه مصري. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن IDC، هذا وتحتل شركة شاومي المركز الأول في مجال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء في المعصم من حيث كمية الشحنات (في الربع الأول لعام 2019). ستتوفر الساعة الذكية Mi Band 4 بدءًا من يوم 1 أغسطس بجميع متاجر شاومي.













السماعات اللاسلكية Mi True



صُممت سماعاتMi True اللاسلكية للأشخاص كثيري الحركة بدون الأسلاك المتشابكة المزعجة، وتتميز بصوت فائق النقاء وتشغيل موسيقي عالي الجودة لمدة تصل إلى 10 ساعات متواصلة، وتتوفر سماعات Mi True اللاسلكية بسعر 1599 جنيه مصري بجميع متاجر شاومي.