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دراسة: السمنة تعيق قدرة المرأة على محاربة السرطان

الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%
تحرير:فيروز ياسر ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
السمنة والسرطان
السمنة والسرطان
السمنة مشكلة كبيرة ينتج عنها بعض المشكلات الصحية التي تتفاقم في حال عدم الانتباه لها لتتحول إلى أمراض مزمنة وأخرى خطيرة، وكشفت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن لمدة عام واحد تقلل بشكل كبير من فرص النساء في البقاء على قيد الحياة من السرطان. كما أن الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%، والعلاقة بين الوزن الزائد والسرطان النامي راسخة في المقام الأول، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
والدراسة الجديدة تبين تأثير مؤشر كتلة الجسم الأعلى من 25 على معدلات البقاء على قيد الحياة، حيث إن المؤشرات الأعلى لا تجعل صاحبها يبقى على قيد الحياة كثيرا. كما تتبع الصندوق العالمي لأبحاث السرطان وزن 47000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عامًا، من بينهن 1500 امرأة أصبن بسرطان الثدي أو الأمعاء بعد انقطاع
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سرطان الجلد

الخلايا الدهنية ربما تكون السبب في سرطان الجلد

توصلت أبحاث جديدة، حسب موقع medicalnewstoday، إلى إجابة سؤال أثار اهتمام العلماء لسنوات: ما الذي يجعل ورم سرطان الجلد"عدوانيًا وعنيفًا"؟ الجواب يجلب معه بعض الآثار العلاجية الهامة. على الرغم من أن الورم الميلاني يشكل 1? فقط من جميع سرطانات الجلد، إلا أن سرطان الجلد هو سبب الوفيات المرتبطة بالأورام عمومًا. وفقًا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية، في عام 2019، شخص الأطباء حوالي 96 ألف حالة جديدة من سرطان الجلد، ومات منها حوالي 8 الآف شخصًا من هذا المرض.
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دراسة: الارتجاع خلال الحمل يعرضك للفشل الكلوي

فور حدوث الحمل، قد تصابين ببعض المشكلات الصحية الخاصة بتلك المرحلة، ثم تختفي بعد ولادتك، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يعانين من مقدمات الارتجاع أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وعلى الرغم من ذلك، اعترف العلماء في كلية كورك، الذين قادوا الدراسة، بأنه غير واضح حتى الآن سبب وجود هذا الرابط، لكنهم لاحظوا أن كلا الشرطين مرتبط بانهيار الخلايا التي تصطف داخل الأوعية الدموية، كما قد يكون السبب في حدوث طفرة جينية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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بالكهرباء.. اكتشاف علاج يحسن من الصحة العامة للكبار

أشارت الأبحاث الحديثة، حسب صحيفة medical news today، إلى أن تحفيز أجزاء معينة من الأذن باستخدام التيارات الكهربائية يمكن أن يعدل توازن الأيض في الجسم، ومن ثم يقلل من مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر. اكتشاف "تحفيز العصب المبهم" هو ممارسة اكتسبت مؤخرا الكثير من الاهتمام من قبَل الباحثين من دول العالم المختلفة. العصب المبهم هو أطول الأعصاب، ويربط الدماغ بأجزاء أخرى من الجسم، كما يوفر رابطا مباشرا بين الدماغ والأمعاء، ويتفاعل أيضا مع الجهاز العصبي.
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هاتفك يسبب السمنة

هل هاتفك يسبب السمنة؟.. قضاء 5 ساعات خطر على صحتك

تمسك بهاتف طوال اليوم وتجلس مستمتعا بالسوشيال ميديا؟.. إذن عليك معرفة أن دراسة جديدة كشفت دراسة أن قضاء ساعات كل يوم أمام الهاتف الذكي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة، حيث وجد الباحثون أن طلاب الجامعات الذين أمضوا خمس ساعات أو أكثر على هواتفهم المحمولة كانوا أكثر عرضة بنسبة 43% للسمنة من أقرانهم الذين يجلسون وقت اقل على شاشات الهاتف. وكان السبب في إصابة هؤلاء الطلاب بالسمنة، أنه أكثر عرضة بمرتين لشرب السكريات وتناول الوجبات السريعة والحلوى، وأقل مرتين في ممارسة الرياضة.
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كيف تؤثر دهون الجسم على الرجل والمرأة بشكل مختلف؟

السمنة مشكلة كبيرة تتفاقم بمرور الوقت، خاصة وإن كان النظام الغذائي الذي تعتمد عليه الدول يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك ، يتفاعل الرجال والنساء بشكل مختلف مع نظام غذائي غني بالدهون، وكانت هذه الاختلافات محور اهتمام العلماء في جامعة كاليفورنيا الذين انطلقوا لدراسة الآثار الصحية للسمنة عند القوارض بين الذكور والإناث. قاد دجرجيكا كوس، أستاذ مشارك في العلوم الطبية الحيوية في كلية الطب الدراسة، كما فحص زملاؤه دور هرمون الاستروجين الأنثوي في تراكم الدهون، وكذلك العواقب الصحية لفرط الوزن عند القوارض الذكور مقابل الإناث.
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للحامل.. تناول الألياف يحمي من الارتجاع

فترة الحمل حرجة للغاية، حيث تحتاج الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي والتركيز على صحتها وصحة الجنين، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يتناولن نظامًا غذائيا غنيا بالألياف قد يكونون أقل عرضة لخطر الإصابة بمقدمات الارتجاع، أو ما يسمى بتسمم ما قبل الحمل. عندما تتحلل الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضراوات تنتج بكتيريا القناة الهضمية مغذيات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs). كما وجدت دراسة أن الأمهات الحوامل اللاتي لديهن مستويات منخفضة من تلك الأحماض في مجرى الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.
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7 طرق تجنبك اضطرابات الجهاز الهضمي أثناء السفر

تستعد للسفر لقضاء وقت ممتع في البحر؟.. ولكن اضطرابات المعدة أو الجهاز الهضمي تعيق وجودك لوقت طويل في المواصلات حيث يتطلب الأمر وقتا إضافيا في الحمام، وبالتالي لن تكون رحلتك ممتعة. قد لا يكون لديك نظام غذائي طبيعي وصحي في المكان الذي تسافر إليه، وبالتالي تتناول أطعمة جديدة بما في ذلك الأنواع المصنعة، وتفرط في أصناف مختلفة، مما يزيد من الضغط على الجهاز الهضمي أكثر من المنزل. سواء كنت تسافر بالطائرة أو السيارة أو في وضع آخر، يقول رافيلا إن القيام بذلك يشدد على جسمك والجهاز الهضمي.
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