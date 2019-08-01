دراسة: السمنة تعيق قدرة المرأة على محاربة السرطان

الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%
السمنة مشكلة كبيرة ينتج عنها بعض المشكلات الصحية التي تتفاقم في حال عدم الانتباه لها لتتحول إلى أمراض مزمنة وأخرى خطيرة، وكشفت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن لمدة عام واحد تقلل بشكل كبير من فرص النساء في البقاء على قيد الحياة من السرطان.
كما أن الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%، والعلاقة بين الوزن الزائد والسرطان النامي راسخة في المقام الأول، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
والدراسة الجديدة تبين تأثير مؤشر كتلة الجسم الأعلى من 25 على معدلات البقاء على قيد الحياة، حيث إن المؤشرات الأعلى لا تجعل صاحبها يبقى على قيد الحياة كثيرا.
كما تتبع الصندوق العالمي لأبحاث السرطان وزن 47000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عامًا، من بينهن 1500 امرأة أصبن بسرطان الثدي أو الأمعاء بعد انقطاع
والدراسة الجديدة تبين تأثير مؤشر كتلة الجسم الأعلى من 25 على معدلات البقاء على قيد الحياة، حيث إن المؤشرات الأعلى لا تجعل صاحبها يبقى على قيد الحياة كثيرا.
كما تتبع الصندوق العالمي لأبحاث السرطان وزن 47000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عامًا، من بينهن 1500 امرأة أصبن بسرطان الثدي أو الأمعاء بعد انقطاع الدورة الشهرية.
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ووجد الباحثون السويديون أن كل عام من زيادة الوزن يقلل فرص المرأة في البقاء على قيد الحياة من سرطان الأمعاء بنسبة 4% وسرطان الثدي بنسبة 3%، كما أن السمنة تتفوق على التدخين في الإصابة بالسرطان.
وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة إيزابيل سويرجومارام، من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: «بينما أظهرت الدراسات السابقة وجود علاقة بين زيادة الوزن والسرطان النامي، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن تأثيرها على فرص الإصابة بالسرطان، ولكن يظهر بحثنا أن الوقاية الفعالة من زيادة الوزن والسمنة يجب أن تبدأ في سن مبكرة».
كما أوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة وتلف الحمض النووي، وكلها مرتبطة بظهور السرطان، كما ترسل الدهون الزائدة في الجسم إشارات تخبر الخلايا بالانقسام في كثير من الأحيان وتتسبب في تراكم الأضرار.
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وقالت جوليا فراتر من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: «تعزز هذه الدراسة فكرة أن الحفاظ على وزن صحي طوال حياة الشخص يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان وغيره من الأمراض، كما تجدر الإشارة إلى المدة التي يعاني فيها الشخص من زيادة الوزن تحدث فرقا كبيرا في التغلب على السرطان».
حقق باحثون في الولايات المتحدة طفرة في مكافحة سرطان المبيض وسرطان الثدي من خلال تحديد بروتين يسمى CD24 تستخدمه الخلايا السرطانية كإشارة «لا تأكلني» لإيقاف الجهاز المناعي للجسم لمهاجمتها، وإذا كان بالإمكان حظر الإشارة، فقد تتمكن الخلايا المناعية من مهاجمة الأورام.
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تأثير السمنة على جميع أنحاء الجسم
1- السمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يتوقف الدم عن التدفق إلى دماغك كما يمكن أن يكون للسمنة تأثير عميق فى صحتك العقلية، ويشمل ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بالاكتئاب وضعف احترام الذات ومشكلات في صورة الجسد.
2- الدهون المخزنة حول الرقبة يمكن أن تجعل مجرى الهواء صغيرا جدا، ما يجعل التنفس صعبا في الليل، وهو ما يسمى توقف التنفس في أثناء النوم، إذ يتوقف التنفس بالفعل لفترات قصيرة من الوقت.
3- ارتبطت السمنة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي حيث يحدث ارتجاع المريء عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء كما تزيد السمنة من خطر الإصابة بحصى المرارة عندما تتراكم الصفراء، والتصلب في المرارة؛ ما قد يتطلب جراحة. ويمكن أن تتراكم الدهون حول الكبد وتؤدي إلى تلف الكبد وأنسجة الندبات وحتى فشل الكبد.
4- السمنة يمكن أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة الحامل كما يمكن أن تزيد من خطر إصابة المرأة بمضاعفات خطيرة في أثناء الحمل.