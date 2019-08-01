الزمالك: جروس قسّمنا.. ولسنا الأهلي وبيراميدز

لا أختار لاعبين أو أترك آخرين وفقا لوجهة نظري بل وفقا لأرقام ومعايشة الفريق.. وكنت أعلم بوجود مشاكل ولم يكن مفيدا استمرار جروس لموسم ثان لأننا فقدنا السيطرة على اللاعبين

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، ترك بصمة وأسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، لكنه في الوقت ذاته أضاع الدوري ولم يلب طموح مجلس الزمالك في البطولة العربية. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "جهاز كريستيان جروس ترك بصمة، وأضاع الدوري ولم يلب طموحنا في البطولة العربية، ولكنه أسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، وعملنا يتلخص في أن يظهر المدير الفني وكأنه متكامل، وتغطية أوجه القصور حتى لا تظهر للاعبين أو الإدارة أو للإعلام".

وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "لكن كنت أعلم بوجود مشاكل ولم يكن مفيدا استمرار جروس لموسم ثان، لأننا فقدنا السيطرة على اللاعبين وانقسم الفريق إلى 3 فئات كلها مشاكل تم رصدها ولم يكن مقبولا أن تكون موجودة الفترة القادمة، وجروس كان لديه مميزات وعيوب مؤثرة في الزمالك، بينما جوسوالدو فيريرا عيوبه

وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "لكن كنت أعلم بوجود مشاكل ولم يكن مفيدا استمرار جروس لموسم ثان، لأننا فقدنا السيطرة على اللاعبين وانقسم الفريق إلى 3 فئات كلها مشاكل تم رصدها ولم يكن مقبولا أن تكون موجودة الفترة القادمة، وجروس كان لديه مميزات وعيوب مؤثرة في الزمالك، بينما جوسوالدو فيريرا عيوبه لم تظهر بشكل كبير على الفريق بل لاعبين معينين".

وفيما يخص خالد جلال، قال أمير مرتضى: "خالد جلال جاء في ظروف أفضل من الموسم الماضي وقاد فريقا معظمه لاعبين دوليين، الفارق الوحيد كان الضغط في آخر 3 مباريات، أما الموسم الماضي لم يكن الزمالك مطالبا بالمنافسة".

وواصل: "وتوفير معسكر ومدرب أحمال وزي لائق وتغيير أرضية الملعب، إنها رفاهية لابد أن تكون موجودة، من الممكن أن خالد جلال لم يحضر هذه الظروف من قبل وكانت هناك صعوبات في الولاية الأولى، لكنه بالتأكيد كان لديه طموح في الفوز بالدوري والاستمرار في منصبه".

الزمالك يحتاج مدربًا أجنبيًا



كما تحدث عن هوية المدرب الجديد، قائلآ: "بالتأكيد الفريق يحتاج مدربا أجنبيا، لأن الضغوط عليه تكون أقل من المدرب المصري، فالفريق خسر 17 نقطة في الدور الثاني تحت قيادة جروس وتحملته الجماهير، بينما لم تتحمل خالد جلال الذي خسر 7 نقاط فقط، إنه أمر واقع علينا الاعتراف به، وليس شرطا أن يكون المدير الفني الجديد سبق له العمل في إفريقيا، فالزمالك استعان بكل من فيريرا و(جيم) باتشيكو و(أليكس) ماكليش في أول تجربة لهم بالقارة السمراء".



وأردف أمير مرتضى منصور: "لابد من اختيار مدرب يناسبنا ويدرك مشروع الزمالك وماذا فعل من سبقه ولماذا نجح ولماذا فشل؟ اختصارا للوقت خاصة أن الموسمين متلاحمان، كما أتمنى الصبر على الفريق وعلي أنا شخصيا، لا أسعى لأي مصلحة سوى أن يفوز الزمالك، لا داع لتبرير كل التفاصيل، سأحمي اللاعبين والمدير الفني أيا كان اسمه".

«ميدو» مميز ويوما ما سيكون مدربًا للزمالك

المشرف العام على الكرة بالزمالك، تغنى بأحمد حسام «ميدو»، قائلآ: "مقتنع أيضا بمدربين مصريين، مثل ميدو فهو مدير فني مميز، ولكنه مرتبط بتعاقد مع مصر للمقاصة، كما أن لدينا رغبة في اكتسابه خبرات أكبر بالدوري الممتاز، لأنه بالتأكيد يوما ما سيكون مديرا فنيا للزمالك".

وعن كثرة الصفقات، قال أمير: "قلنا من قبل رسالة لا تستوعبها فئة من الجماهير هناك فارق بين الصيف ويناير، فأي ناد في العالم لا يضم عددا كبيرا من اللاعبين في يناير، بالعكس تتخلى عن لاعبين قد لا يحالفهم التوفيق لتصحيح المسار، لأنه في الشتاء يتحدد بنسبة 90% من اللاعب الأساسي وبديله ورقم 3 ومن ليس لديه فرصة، هذا وارد في كرة القدم حسب رؤية كل مدير فني".



وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "هناك أندية تكون غير محظوظة، وتضطر لإشراك لاعب واحد وإذا أصيب يعاد توظيف لاعب آخر، هذه كانت مشكلتنا الموسم الماضي، فالظهير الأيسر الذي تحملنا (عبد الله جمعة) كان جناحا، مما أثر على مركز الجناح الأيمن الذي شغله إبراهيم حسن طوال الموسم بسبب إصابة مصطفى فتحي".





الزمالك ليس الأهلي وبيراميدز

كما أكد أمير أن إدارة الكرة في الزمالك لا تقتصر عليه فقط، قائلآ: "نعمل بطريقة مطمئنة وراض عنها، ولا نعمل تحت ضغط إعلام أو وسائل تواصل اجتماعي أو ترشيحات وكلاء لاعبين، بل نبحث عن احتياجاتنا، إدارة الكرة ليست أنا فقط، مثلا وادي دجلة من يدير الأمور رئيس النادي، وفي بيراميدز المدير الفني والتنفيذي، وفي الأهلي لجنة الكرة".وأتم المشرف العام على الكرة بالزمالك: "لا أختار لاعبين أو أترك آخرين وفقا لوجهة نظري بل وفقا لأرقام ومعايشة الفريق طوال الموسم، هناك أمور لا تراها الجماهير، ونضطر أن نخفيها مثل لاعب يفقد تركيزه أو شخصيته لا تناسبنا أو يخاف من المناسبات الكبيرة، لا يمكن التصريح بذلك ولكن في أقرب مرحلة يمكن انتقال هذا اللاعب إلى فريق آخر".