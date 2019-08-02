دراسة: استهلاك فيتامين A يحمي من سرطان الجلد

إذا تعرض شخص لخطورة الإصابة بسرطان الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس، فاستهلاك فيتامين A بكميات مناسبة سيساعد بشكل كبير على توفير أسلوب حياة جديد للتخلص من هذه المخاطر.
يحاول العلماء البحث عن طرق طبيعية صحية للتخلص من الأمراض، وعند الحديث عن السرطان، نشعر بالحيرة اتجاهه، لا نستطيع أن نفعل شيئًا فعال سوى التغذية السليمة، والتخلص من العادات المحفزة، وفي هذا الصدد، يوصى العديد من الأطباء بتناول فواكه وخضراوات تحتوي على مضادات للأكسدة؛ للتخلص من الجذور الحرة والقضاء عليها، وآخر ما جاءت به الدراسات، إن تناول كميات كافية من الجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة يؤدي إلى الوقاية من سرطان الجلد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي"dailymail".
الخضراوات بشكل عام تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في زيادة معدلات الشبع والإمتلاء، كما إنها تمنح الجسم قدر كافٍ من المياه، إضافة إلى أن الفواكه والبقوليات أيضًا تعتبر من العناصر الرئيسية للحفاظ على بشرة صحية، كما إنهم مصدر جيد لفيتامين A، ليس فقط تناول
الخضراوات بشكل عام تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في زيادة معدلات الشبع والإمتلاء، كما إنها تمنح الجسم قدر كافٍ من المياه، إضافة إلى أن الفواكه والبقوليات أيضًا تعتبر من العناصر الرئيسية للحفاظ على بشرة صحية، كما إنهم مصدر جيد لفيتامين A، ليس فقط تناول كمية معقولة من هذه الأطعمة يساعد في أن ينتج جسمك خلايا جلدية جديدة، ولكن سيعمل ذلك أيضًا ضد الآثار المسببة للسرطان مثل الأشعة فوق البنفسجية.
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تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها لاكتشاف إن إستهلاك كمية كبيرة من العناصر الغذائية مرتبط بتقليل خطورة الإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل إلى 17%، ولكن حذر الباحثون من إن استهلاك المكملات لا يقدم لك الفوائد بشكل كامل، يحتوي الجسم على أكثر من 19 مليون خلية جلدية، ولكن كل يوم يحتاج للتخلص من حوالي 30.000 إلى 40.000؛ من أجل إنتاج خلايا جلدية جديدة تحل محل الخلايا المفقودة، حيث يلعب فيتامين A دور هام في تكوين خلايا جديدة بجانب الحفاظ على الخلايا الجلدية الموجودة، إضافة إلى التنشيط من الخلايا الليفية، التي تساعد في الحفاظ على بشرة صحية.
تعتبر البيتا كاروتين من مضادات الأكسدة الهامة التي يحتاجها الجسم، حيث تتحول إلى فيتايمن A عند استهلاك أطعمة تختوي عليها، وتساعد في التخلص من الجذور الحرة، وتقضي على المكونات التي تشجع على نمو وتطور الخلايا السرطانية.
إذا تعرض شخص لخطورة الإصابة بسرطان الجلد نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس أو تاريخ العائلة، فاستهلاك فيتامين A بكميات مناسبة سيساعد بشكل كبير على توفير أسلوب حياة جديد للتخلص من هذه المخاطر، لذا قام الباحثون في جامعة براون بإلقاء النظر على بيانات مجموعة كبيرة من النساء والرجال، بما في ذلك نظامهم الغذائي والعادات التي يتبعونها في حياتهم، وكشف العلماء إن تقريبًا كل شخص يقوم باستهلاك أطعمة ومنتجات غنية بفيتامين A، فإنه يقابل الاستهلاك اليومي الموصي به، وعلى الجانب الآخر، أصيب ما يقرب من 4000 من المشاركين في الدراسة بسرطان الخلايا الحرشفية، وهو شكل من أشكال سرطان الجلد، وبالتالي كلما زاد استهلاك فيتامين A في الأنظمة الغذائية، كلما قلت خطورة الإصابة بسرطان الجلد.
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ولكن استهلاك فيتامين A في شكل أطعمة يسهل هضمهما أفضل بكثير من تناول مكملات غذائية، كما توجد أشكال مختلفة للكريمات الموضعية الغنية بفيتامين A تسمى retinoids، تساعد في علاح حب الشباب، وتبطء أيضًا من علامات تقدم العمر، من خلال إنتاج خلايا جديدة، ولكن الرتينويدات الاصطناعية لها آثار جانبية غير سارة، مثل تجفيف البشرة مما يتسبب في الإحمراء وتهيج البشرة، وتصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.
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ولفوائده الكثيرة، قرر العلماء تطبيقه للكشف عن ما إذا كان يقلل خطورة الإصابة بمرض السكري، ومازالت العديد من الأبحاث تجرى للكشف عن نتائج مؤكدة.
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