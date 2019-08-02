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دراسة: استهلاك فيتامين A يحمي من سرطان الجلد

إذا تعرض شخص لخطورة الإصابة بسرطان الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس، فاستهلاك فيتامين A بكميات مناسبة سيساعد بشكل كبير على توفير أسلوب حياة جديد للتخلص من هذه المخاطر.
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
فوائد فيتامين A
فوائد فيتامين A
يحاول العلماء البحث عن طرق طبيعية صحية للتخلص من الأمراض، وعند الحديث عن السرطان، نشعر بالحيرة اتجاهه، لا نستطيع أن نفعل شيئًا فعال سوى التغذية السليمة، والتخلص من العادات المحفزة، وفي هذا الصدد، يوصى العديد من الأطباء بتناول فواكه وخضراوات تحتوي على مضادات للأكسدة؛ للتخلص من الجذور الحرة والقضاء عليها، وآخر ما جاءت به الدراسات، إن تناول كميات كافية من الجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة يؤدي إلى الوقاية من سرطان الجلد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي"dailymail".
الخضراوات بشكل عام تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في زيادة معدلات الشبع والإمتلاء، كما إنها تمنح الجسم قدر كافٍ من المياه، إضافة إلى أن الفواكه والبقوليات أيضًا تعتبر من العناصر الرئيسية للحفاظ على بشرة صحية، كما إنهم مصدر جيد لفيتامين A، ليس فقط تناول
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الاهتمام-بنظافة-الأطفال

تجنبي العصائر في الليل.. كيف تحافظين على أسنان طفلك؟

الاهتمام بنظافة الطفل من الأمور الهامة التي يجب أن تضعيها في اعتبارك، فقرار الأمومة ليس أمرًا سهلا على الإطلاق، لذا يجب التفكير الجيد في الأشياء التي يجب الالتزام بها من أجل الحفاظ على صحة طفلك خاصة في الشهور الأولى، على سبيل المثال اتباع نظام غذائي غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الطفل، الحرص على تنمية المهارات الإدراكية من خلال المشاركة في بعض الأنشطة، وأهم ما يمكن أن تقومي به هو الاعتناء بنظافة الأسنان في هذه المرحلة، حسبما ذكر موقع "timesofindia".
السمنة-زيادة-الوزن (1)

دراسة: السمنة تعيق قدرة المرأة على محاربة السرطان

السمنة مشكلة كبيرة ينتج عنها بعض المشكلات الصحية التي تتفاقم في حال عدم الانتباه لها لتتحول إلى أمراض مزمنة وأخرى خطيرة، وكشفت دراسة كبيرة أن زيادة الوزن لمدة عام واحد تقلل بشكل كبير من فرص النساء في البقاء على قيد الحياة من السرطان. كما أن الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن لمدة 12 شهرا في الأشخاص البالغين تزيد خطر الوفاة بعد تشخيص سرطان الثدي أو الأمعاء في وقت لاحق من العمر بنسبة تصل إلى 4%، والعلاقة بين الوزن الزائد والسرطان النامي راسخة في المقام الأول، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
سرطان الجلد

الخلايا الدهنية ربما تكون السبب في سرطان الجلد

توصلت أبحاث جديدة، حسب موقع medicalnewstoday، إلى إجابة سؤال أثار اهتمام العلماء لسنوات: ما الذي يجعل ورم سرطان الجلد"عدوانيًا وعنيفًا"؟ الجواب يجلب معه بعض الآثار العلاجية الهامة. على الرغم من أن الورم الميلاني يشكل 1? فقط من جميع سرطانات الجلد، إلا أن سرطان الجلد هو سبب الوفيات المرتبطة بالأورام عمومًا. وفقًا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية، في عام 2019، شخص الأطباء حوالي 96 ألف حالة جديدة من سرطان الجلد، ومات منها حوالي 8 الآف شخصًا من هذا المرض.
اقرأ المزيد من الأخبار
سرطان الجلد

الخلايا الدهنية ربما تكون السبب في سرطان الجلد

توصلت أبحاث جديدة، حسب موقع medicalnewstoday، إلى إجابة سؤال أثار اهتمام العلماء لسنوات: ما الذي يجعل ورم سرطان الجلد"عدوانيًا وعنيفًا"؟ الجواب يجلب معه بعض الآثار العلاجية الهامة. على الرغم من أن الورم الميلاني يشكل 1? فقط من جميع سرطانات الجلد، إلا أن سرطان الجلد هو سبب الوفيات المرتبطة بالأورام عمومًا. وفقًا لتقديرات جمعية السرطان الأمريكية، في عام 2019، شخص الأطباء حوالي 96 ألف حالة جديدة من سرطان الجلد، ومات منها حوالي 8 الآف شخصًا من هذا المرض.
سرطان الجلد

دراسة: سرطان الجلد ينتقل بين أفراد العائلة

توجد أنواع عديدة للسرطان مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية، ولكن مهما اختلفت الأنواع ستظل الخطورة واحدة، ولن يستطيع السرطان التخفي تحت مسميات، وآخر ما قالته الدراسات فيما يتعلق بتاريخ العائلة من الإصابة حسبما ذكر موقع "dailymail"، إن الأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من سرطان الجلد ربما يكونون عرضة للإصابة، وذلك ربما يرجع إلى بعض العوامل الوراثية والجينات، إذ حاول قدر الإمكان الذهاب للطبيب من وقت لآخر لإجراء بعض من الفحوصات للاطمئنان على صحتك.
أضرار الشوي على الفحم

سرطان الرئة والقولون.. الشواء على الفحم لم يعد متعة

عندما يأتي فصل الصيف، تستعد العائلات للتنزه والذهاب إلى الحدائق والمصايف من أجل قضاء وقت ماتع، وعند الحديث عن التنزه بالنسبة لجميع الدول العربية، فلا بد من أن نتكلم عن الطعام، ففي مثل هذه الرحلات نحب تناول الأطعمة المشوية؛ مثل الدجاج المشوي واللحوم المشوية بصوص الباربيكيو، ولكن هل فكرت في تأثير الشواء على الفحم فى صحتك؟ من المؤكد أن الأدخنة المنبعثة تؤثر فى الرئة، وربما تصل إلى سرطان الرئة، وأخطر ما نفعله هو استنشاق هذه الأدخنة لنتحسس مذاق الطعام، حسبما ذكر موقع "live strong".
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