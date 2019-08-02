دراسة: استهلاك فيتامين A يحمي من سرطان الجلد

إذا تعرض شخص لخطورة الإصابة بسرطان الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس، فاستهلاك فيتامين A بكميات مناسبة سيساعد بشكل كبير على توفير أسلوب حياة جديد للتخلص من هذه المخاطر.

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

فوائد فيتامين A

يحاول العلماء البحث عن طرق طبيعية صحية للتخلص من الأمراض، وعند الحديث عن السرطان، نشعر بالحيرة اتجاهه، لا نستطيع أن نفعل شيئًا فعال سوى التغذية السليمة، والتخلص من العادات المحفزة، وفي هذا الصدد، يوصى العديد من الأطباء بتناول فواكه وخضراوات تحتوي على مضادات للأكسدة؛ للتخلص من الجذور الحرة والقضاء عليها، وآخر ما جاءت به الدراسات، إن تناول كميات كافية من الجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة يؤدي إلى الوقاية من سرطان الجلد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي"dailymail".

الخضراوات بشكل عام تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في زيادة معدلات الشبع والإمتلاء، كما إنها تمنح الجسم قدر كافٍ من المياه، إضافة إلى أن الفواكه والبقوليات أيضًا تعتبر من العناصر الرئيسية للحفاظ على بشرة صحية، كما إنهم مصدر جيد لفيتامين A، ليس فقط تناول