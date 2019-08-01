32 قتيلا وعشرات الجرحى في هجومين للحوثيين باليمن

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

الجيش اليمني يجلي الضحايا

قتل نحو 32 شخصا، في هجوم إرهابي شنته مليشيا الحوثي، على عرض عسكري بمعسكر الجلاء في مدينة البريقة بالعاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، اليوم الخميس، ومن بين القتلى قائد الدعم والإسناد بالحزام الأمني، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين، وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في هجومين اثنين، الأول استهدف المعسكر والثاني استهدف مركزا للشرطة، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تبنت الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي متوسط المدى وطائرة مسيرة.

وشهدت شوارع عدن، انتشارا عسكريا مكثفا، في أعقاب الهجوم، وأشار شهود عيان إلى أن انفجارا وقع خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم، لنقل الجرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرار بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.وفي