إرهاب

32 قتيلا وعشرات الجرحى في هجومين للحوثيين باليمن

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
الجيش اليمني يجلي الضحايا
الجيش اليمني يجلي الضحايا
قتل نحو 32 شخصا، في هجوم إرهابي شنته مليشيا الحوثي، على عرض عسكري بمعسكر الجلاء في مدينة البريقة بالعاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، اليوم الخميس، ومن بين القتلى قائد الدعم والإسناد بالحزام الأمني، بالإضافة إلى عناصر من الشرطة ومدنيين، وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في هجومين اثنين، الأول استهدف المعسكر والثاني استهدف مركزا للشرطة، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تبنت الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي متوسط المدى وطائرة مسيرة.
وشهدت شوارع عدن، انتشارا عسكريا مكثفا، في أعقاب الهجوم، وأشار شهود عيان إلى أن انفجارا وقع خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم، لنقل الجرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرار بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.وفي
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اطفال-داعش

أطفال داعش الأجانب.. إرث أوروبا من الإرهاب

لا تزال دول الغرب مختلفة حول عودة ودمج مقاتلي داعش من الأجانب، بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق واختلال توازنه وقوته، وما زالت تختلف الآراء حول معاقبتهم أو سجنهم أو عودتهم إلى بلادهم، ولكن ثمة مشكلة كبرى تواجه أوروبا وهي أطفال هؤلاء المقاتلين وكيفية التعامل معهم، إذ إنهم إرث أوروبا من إرهاب داعش. ومع تصاعد الحملات ضد تنظيم الدولة، تزايدت أعداد النساء والأطفال المحتجزين المنتمين لداعش وتزايدت أعدادهم في المخيمات، حيث طالبت الأمم المتحدة بإعادة أطفال داعش.
داعش (2)

«ما بعد الخلافة».. سيناريوهات المستقبل والنهاية لداعش

"في عام 2014، أعلن داعش إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وسط إشادة من قبل الحركات الجهادية العلمية، باعتبارها انتصارا كبيرا، لكنها سرعان ما انتهت دولتهم، فبعد 3 سنوات، دمرت الخلافة، وترك التنظيم الإرهابي مقاتليه الباقين على قيد الحياة وكثير منهم من المجندين الأجانب، للتراجع والتشتت في جميع أنحاء العالم".. يقول كولن كلارك باحث بمركز صوفان وأستاذ مساعد بمعهد السياسة (IPS) بجامعة كارنيجي، في كتابه "ما بعد الخلافة تنظيم الدولة الإسلامية ومستقبل الشتات الإرهابي".
اعدام

إعدام 3 مدانيين بـ«الإرهاب والقتل» في البحرين

قال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بإنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، الأولى الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والثانية العثور على أشلاء جثة إمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته.
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«داعش» يُعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، أمس الخميس، في العاصمة الأفغانية "كابول". وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية بما في ذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين من وزارة التعدين والبترول في الحي السادس عشر من العاصمة. وأعلنت حركة طالبان أنها المسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ديسبشاري في كابول، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أجانب.
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ميليشيات-الحوثى

«ألغام الحوثيين» وسيلة الهجوم الأساسية في حرب اليمن

4 سنوات وأكثر مرت على الحرب الأهلية بين جماعة الحوثيين الإرهابية والموالين للرئيس علي عبدالله صالح والمدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور المدعومة من التحالف العربي، 4 سنوات كان عنوانها الدم ووسيلتها السلاح وضحيتها شعبا بأسره، حرب كان وقودها ألغام الحوثيين، إذ يشير المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام، في أحد تقاريره، إلى أن الجيش اليمني أزال بين عامي 2016 و2018، ما يقدر بنحو 300 ألف لغم زرعها الحوثيون في مختلف أنحاء اليمن.
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