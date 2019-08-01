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بأول زواج إلكتروني.. بورسعيد تنهي خدمات دفتر المأذون

تحرير:شيماء رشاد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
زواج - أرشيفية
زواج - أرشيفية
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مركز التوثيق المطور فرع الشرق، التابع لوزارة العدل. وتابعا سير العمل بالمكتب بعد تطويره ضمن المنظومة الإلكترونية، وإعلان بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر، لتقديم الخدمات إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تقليل الجهد والوقت. واستفسر محافظ بورسعيد ونائب وزير الاتصالات من المواطنين، عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير.
وقال نائب وزير الاتصالات، إنه تم إطلاق تطبيق للزواج الإلكتروني بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره، بحيث يقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين على اللاب توب أو التابلت إلى التطبيق مباشرة خلال وقت عقد القران، بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيا. وأكد نائب الوزير،
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نقاب

هولندا تطبق رسميا حظر ارتداء النقاب

دخل حظر النقاب «البرقع»، حيز التنفيذ في هولندا، بدءا من اليوم الخميس، بعد نحو 14 عاما من النقاش، وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات. بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وحثت وزارة الداخلية فى هولندا، المؤسسات المحلية، والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن، وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو، ما يعادل 167 دولارا.
كوشنر

جاريد كوشنر يصل القاهرة لبحث عملية السلام مع السيسي

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، فى زيارة لمصر في إطار جولته بالمنطقة والتي تشمل مصر والاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، قادما من تل أبيب في إطار جولته بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ووصل كونشر، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي قادما من تل أبيب على متن طائرة خاصة. والتي زارها فى وقت لاحق، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.
احمد-الطيب (2)

شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»

تبرع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "بنصف مليون جنيه " من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد التي منحت له نتيجة لجهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، لصندوق تحيا مصر. وأشاد الإمام الأكبر بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا مصر خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشاريع التي شملت تقديم الرعاية الصحيه للمواطنين. كما تبرع الطيب، بمبلغ نصف مليون جنيه، لدعم مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لتقديم أفضل خدمات طبية مجانية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري.. 64 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته العامة يوم 14 أبريل 2019. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.
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عادل-الغضبان

70 مليون جنيه في 4 أيام لإزالة ورد النيل ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل، بمتابعة على مدار الساعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. وأكد أنه تم إنفاق 70 مليون جنيه لإزالة كميات ورد النيل التي تدفقت بشكل غير مسبوق في تاريخ ترعة بورسعيد، وأثرت فى حصة المياه الواردة للمحافظة.
المحافظ عادل الغضبان يوجه بمتابعة إطلاق المشروع الرقمي لبورسعيد

محافظ بورسعيد يعتذر للمواطنين بسبب «ضعف المياه»

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، باعتذار إلى أهالي المحافظة، بسبب أزمة ضعف مياه الشرب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، إلى أنه رجل دولة وهذا الاعتذار من حق المواطنين علينا. وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تنجح بمفردها، وعلى المواطن دور هام في العمل على ترشيد استهلاك المياه، والإبلاغ عن أي مخالفات لإهدار المياه أو استهلاكها بطرق غير قانونية.
وزير-الرى-محمد-عبد العاطى -يتابع-أزمة تكرار-انقطاع-مياه الشرب-في-بورسعيد (3)

وزير الري عن «انقطاع المياه في بورسعيد»: حصتكم بتوصل

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، محطة مياه القنطرة، للوقوف على أزمة انقطاع المياه المتكررة بمحافظة بورسعيد. وبدأ الوزير جولته بتفقد محطة مياه القنطرة بالإسماعيلية واطلع على منطقة المضخات، ووحدة الكهرباء، والترعة، واطمأن على منسوب المياه بها. واستمع الوزير لشرح من المسئولين بالشركة عن سبب تكرار الأزمة، مطالبًا بتكثيف أعمال تطهير المداخل من الحشائش خاصة ورد النيل، والحفاظ على التعاون مع مسئولي الري ومحافظة بورسعيد لضمان وصول حصة مياه الشرب للمنازل.
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