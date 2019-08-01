بأول زواج إلكتروني.. بورسعيد تنهي خدمات دفتر المأذون

تحرير:شيماء رشاد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

زواج - أرشيفية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مركز التوثيق المطور فرع الشرق، التابع لوزارة العدل. وتابعا سير العمل بالمكتب بعد تطويره ضمن المنظومة الإلكترونية، وإعلان بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر، لتقديم الخدمات إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تقليل الجهد والوقت. واستفسر محافظ بورسعيد ونائب وزير الاتصالات من المواطنين، عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير.

وقال نائب وزير الاتصالات، إنه تم إطلاق تطبيق للزواج الإلكتروني بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره، بحيث يقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين على اللاب توب أو التابلت إلى التطبيق مباشرة خلال وقت عقد القران، بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيا. وأكد نائب الوزير،