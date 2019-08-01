إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

صورة أرشيفية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم ببين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى «ميكروباص» أجرة بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا. أسفر الحادث عن إصابة سبعة أشخاص