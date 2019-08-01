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سر اختفاء السفارة الروسية في سوريا من على تويتر

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م
تويتر
تويتر
عاقب موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السفارة الروسية في سوريا، بعد نشرها "ادعاءات خاطئة" عن أصحاب "الخوذ البيضاء"، إذ قررت إدارة الموقع تعليق الحساب الرسمي للسفارة، لتظهر رسالة تلقائية لمن يحاول الوصول إلى الصفحة تفيد بأن "تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع"، وفي حين لم ترد وزارة الخارجية في موسكو، على هذا الإجراء، وصفت سفارة روسيا بجنوب إفريقيا تويتر بأنه "شرطة الأفكار"، مشيرة إلى أن حظر الحساب بسبب نشر "انتقادات واقعية لأصحاب الخوذ البيضاء، نقلا عن الجيش الروسي"، دون مزيد من التفاصيل بشأن المحتوى، بحسب سكاي نيوز.
و"الخوذ البيضاء" هم متطوعن يبحثون بين الأنقاض عن أشخاص عالقين تحت ركام الأبنية أو يحملون أطفالا مخضبين بالدماء إلى المستشفيات، ويبلغ عددهم في سوريا نحو 3400 متطوع، وذاع صيتهم بعدما تصدرت صورهم وسائل الإعلام العالمية.وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل المحتوى الذي تسبب في تعليق صفحة السفارة في
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مسيرة-هونج-كونج 1 (1)

دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
غرق-عبرة

غرق عبارة إيرانية على متنها طاقم من 5 أشخاص

غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء ميناء دير الإيراني، بحسب "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء. وأفادت الوكالة الروسية، بأنه تم إنقاذ ثلاثة من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين. وأكدت الوكالة العثور على العبارة، مشيرة إلى أنها غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران. وفي 14 مايو الماضي، غرقت عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل وتوفي نحو 124 شخصا، وذلك حسبما صرح مدير عام مديرية الدفاع المدنى العراقى اللواء كاظم بوهان.
كيم-جونج-أون

ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
بوريس-جونسون (1.) (2)

هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.
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الرئيس-السيسي-يستقبل-عاهل-الأردن (6)

الإرهاب وقضايا العرب.. تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، بقصر الاتحادية، إذ رحب الرئيس بالعاهل الأردني في مصر، مشيدا بما يتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، مثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
هانى-ضاحى-نقيب-المهندسين

ضعف المعاهد الخاصة.. خطر يهدد عرش «نقيب المهندسين»

"بجد.. والله.. ألف مبروك يا حبيبي"، كان هذا مضمون الاتصال الهاتفي بين أحمد عمران ووالده، ليبلغه فيه بتخرجه في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 2017 حاصلا على تقدير جيد، ومنذ سماع الوالد خبر تخرج وتفوق نجله، عمت الفرحة في كل أرجاء المنزل، وبات الوالد يفكر.. كيف يكافئ نجله؟ مرت الأيام وأمضى أحمد خدمته العسكرية، وفور الانتهاء منها، اتجه نحو سوق العمل ليخوض غمار الحياة والتفكير صوب تحقيق هدفه في الحياة من النجاح المهني والنجاح في تكوين أسرة كغيره من أبناء جيله.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-20

نائب يحمل أردوغان مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم

حمل عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض باريش ياركاداش، الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم بسبب سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سوريا. وقال ياركاداش: "سياسات أردوغان التعسفية هي السبب في تهجير السوريين من بلدهم إلى تركيا وباقي الدول"، مضيفا "أن تدخله السافر في الشأن السوري وتبنيه ودعمه الجماعات الإرهابية أدى إلى تهجير السوريين وكل ما يحدث من مآس لهم"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية.
قوات-سوريا-الديمقراطية (3)

هجوم انتحاري في ريف درعا يُصيب عسكريين سوريين

أفادت وكالة "سبوتنيك" في نبأ عاجل، اليوم السبت، أن عددا من العسكريين السوريين أصيبوا إثر تفجير انتحاري لنفسه، بحزام ناسف، خلال عملية اقتحام للجيش في منطقة مليحة العطش في ريف درعا. كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصرًا من قوات الجيش السوري والموالين له بريف درعا الغربي.
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