سر اختفاء السفارة الروسية في سوريا من على تويتر

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

تويتر

عاقب موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السفارة الروسية في سوريا، بعد نشرها "ادعاءات خاطئة" عن أصحاب "الخوذ البيضاء"، إذ قررت إدارة الموقع تعليق الحساب الرسمي للسفارة، لتظهر رسالة تلقائية لمن يحاول الوصول إلى الصفحة تفيد بأن "تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع"، وفي حين لم ترد وزارة الخارجية في موسكو، على هذا الإجراء، وصفت سفارة روسيا بجنوب إفريقيا تويتر بأنه "شرطة الأفكار"، مشيرة إلى أن حظر الحساب بسبب نشر "انتقادات واقعية لأصحاب الخوذ البيضاء، نقلا عن الجيش الروسي"، دون مزيد من التفاصيل بشأن المحتوى، بحسب سكاي نيوز.

و"الخوذ البيضاء" هم متطوعن يبحثون بين الأنقاض عن أشخاص عالقين تحت ركام الأبنية أو يحملون أطفالا مخضبين بالدماء إلى المستشفيات، ويبلغ عددهم في سوريا نحو 3400 متطوع، وذاع صيتهم بعدما تصدرت صورهم وسائل الإعلام العالمية.وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل المحتوى الذي تسبب في تعليق صفحة السفارة في