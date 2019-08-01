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شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»

تحرير:باهر القاضى ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
تبرع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "بنصف مليون جنيه " من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد التي منحت له نتيجة لجهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، لصندوق تحيا مصر. وأشاد الإمام الأكبر بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا مصر خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشاريع التي شملت تقديم الرعاية الصحيه للمواطنين. كما تبرع الطيب، بمبلغ نصف مليون جنيه، لدعم مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لتقديم أفضل خدمات طبية مجانية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ونائب مدير عام جمعية الأورمان، إن ذلك التبرع من شيخ الأزهر، جاء عقب لقائه الذي استمع خلاله لشرح كامل عن تفاصيل وآلية العلاج المجاني للآلاف من مرضى السرطان بالصعيد بأحدث الأجهزة التي تم جلبها من مختلف دول العالم، لتقديم أفضل خدمة علاجية تضاهي المستشفيات
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احمد-الطيب

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية بالعين في باريس

أفاد الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قام بإجراء عملية جراحية ناجحة بالعين، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس. وغادر فضيلة الإمام الأكبر القاهرة أوائل الشهر الجارى، متوجهًا إلى ألمانيا وفرنسا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج.
أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية: أحدهم حصل على 100%

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم. وحرص شيخ الأزهر على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم. وأشاد الطيب بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر لقادة إفريقيا: بالتعليم نقضي على الإرهاب

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه بالتعليم سنقضي على الحروب وسندحر الإرهاب وسنوقف نزيف الدم، خاصة في العالم العربي والإسلامي والإفريقي. ووجه شيخ الأزهر خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي الـ20 لقادة التعليم العالي بالقارة الإفريقية، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم الإثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، التي ألقاها نيابة عنه الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الحكيمة خلال رئاسته القمة الإفريقية الاستثنائية.
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