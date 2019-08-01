شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

دار الأوبرا

اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم. وقالت الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان والمؤتمر، اليوم الخميس، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.

أضافت مديرة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أنه يستثنى من هذه الشروط المواهب من ذوى القدرات الخاصة. وتابعت "مرسي": "أما بالنسبة لمسابقة العزف المنفرد على آلات التخت الشرقي (الناي، القانون، العود، الكمان، التشيللو) فتشترط المسابقة ألا يزيد عمر المتقدم لها على 35 عاما وأن يقوم بأداء عمل اختياري من المؤلفات