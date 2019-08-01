فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
دار الأوبرا
دار الأوبرا
اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم. وقالت الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان والمؤتمر، اليوم الخميس، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.
أضافت مديرة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أنه يستثنى من هذه الشروط المواهب من ذوى القدرات الخاصة. وتابعت "مرسي": "أما بالنسبة لمسابقة العزف المنفرد على آلات التخت الشرقي (الناي، القانون، العود، الكمان، التشيللو) فتشترط المسابقة ألا يزيد عمر المتقدم لها على 35 عاما وأن يقوم بأداء عمل اختياري من المؤلفات
اقرأ المزيد
حكايتي (2)

بعد سرقة «حكايتي».. «سينرجي» تنتصر لنور عبد المجيد

منذ انطلاق عرض الحلقات الأولى من مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، والأزمات تطارد صناعه، خاصة بعد أن خرجت الكاتبة نور عبد المجيد، تؤكد أن المسلسل مسروق من روايتها «لاسكالا»، وأن كل الشخصيات التي جاءت بالمسلسل مستوحاة من روايتها مع تغيير الأسماء فقط، وبعد مرور نحو شهرين على عرض المسلسل، أعلنت شركة «سينرجي» المنتجة للعمل، صحة ما قالته نور عبد المجيد، التي نشرت بيانا على حسابها بموقع «فيسبوك»، توضح فيه ما دار بينها وبين حسام شوقي ممثل «سينرجي»، الذي وعدها بوضع إشارة على تتر المسلسل مع إعادة عرضه، بأنه مقتبس من روايتها «لاسكالا».
شبكة MBC

MBC تشارك في إنتاج أول مسلسل عربي طويل

أعلنت twofour54، وMBC Studios وإيمج نيشن أبوظبي اليوم الأربعاء، شراكة جديدة لإنتاج أول مسلسل تليفزيوني طويل باللغة العربية بعنوان "الميراث". وبموجب الشراكة، سيتم بناء استوديو مخصص للعمل الدرامي في أبوظبي والذي سيكون بمثابة الموقع الرئيسي لتصويره، وستستثمر twofour54 بشكل مباشر في هذا الإنتاج، في حين ستستفيد MBC من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي يتضمن استردادًا نقديا بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة. وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق مع إيمج نيشن أبوظبي في تطوير المواهب وإعداد السيناريو الخاص بالمشروع.
الفنان-أحمد-عبد-العزيز-في-مؤتمر-مهرجان-المسرح-المصري

عبدالعزيز: دفعنا من جيوبنا لتنظيم «القومي للمسرح»

عقد مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشرة، والتي يرأسها الفنان أحمد عبدالعزيز، وتضم الدورة الجديدة من المهرجان أسماء قديرة في المسرح المصري. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، الذي أبدى سعادته باستضافة المؤتمر، منوها بما يملكه المسرح المصري من ثقل وتأثير على المجتمع المصري، وأشار إلى أن مصر قدمت أعمالا مسرحية عظيمة في ستينيات القرن الماضي، مازالت تعرض إلى الآن، مؤكدا أن المسرح الحالي لا ينقصه مبدعون ولا نصوص لكن ينقصه الإرادة الحقيقية التي تنتج بدورها عملا جيدا.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org