بورسعيد محافظة رقمية.. 170 خدمة إلكترونية بنهاية 2019

تحرير:شيماء رشاد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

افتتاح 5 مراكز تمونية متطورة ببورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، 5 مراكز تموينية متطورة ببورسعيد، تضمنت: المجمع التموينى بمنطقة الـ5000 بحى الزهور، ومركز الخدمات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ، ومركز الخدمات التموينية لحى الضواحى والجنوب بمنطقة المروة، ومركز لخدمة حى العرب، والشرق لكبار السن. وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تم تجهيز المراكز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى ونداء العميل وصالة لاستقبال المواطنين ومزودة بكاميرات.

وأضاف ثابت، أنه تم الاستعانة بشباب الخدمة العامة من خريجي الكليات الذين تم تأهيلهم للعمل بالمنظومة مقابل حافز مادي بواقع 750 جنيه، تمنحها لهم الوزارة حتى يشعر المواطن بتقديم الخدمات التموينية فى أسرع وقت. وقال العطار، إنه سيتم تقديم ما يزيد عن 170 خدمة إلكترونية بنهاية العام للمواطنين في محافظة بورسعيد،