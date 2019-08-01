الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى
صفقات الصيف ليست إرضاءً للجماهير بل الأصح وفقا لمصلحة الفريق، هناك لاعبون عمرهم الافتراضي بالزمالك انتهى.. والزمالك أكثر فريق في مصر خوضا للمباريات
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
الزمالك
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق.
وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "من رحل أو بقي كان بعلمه، فهي ليست نتيجة اختبارات أو هناك مفاجآت للإدارة أو اللاعبين خاصة أنه كان يتبقى يومان فقط لقيد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد، لذا إذا تلقى اللاعب عرضا فلن يصرح برغبته في الرحيل يوم 28 يوليو الماضي".
وأضاف أمير: "أقدر قلق الجماهير، رغم
وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "من رحل أو بقي كان بعلمه، فهي ليست نتيجة اختبارات أو هناك مفاجآت للإدارة أو اللاعبين خاصة أنه كان يتبقى يومان فقط لقيد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد، لذا إذا تلقى اللاعب عرضا فلن يصرح برغبته في الرحيل يوم 28 يوليو الماضي".
وأضاف أمير: "أقدر قلق الجماهير، رغم أنني لا أعرف سببا لهذا القلق، لقد خسرنا الدوري لسببين، أولهما بأيدينا، فقد أهدرنا 17 نقطة تحت قيادة كريستيان جروس في الدور الثاني وسبع نقاط مع خالد جلال، لا أقصد تحميله المسؤولية، والفريق واصل مشواره في الكونفيدرالية وكان يتعادل في الدوري، وكان أمامنا خياران، إما هدم المعبد ولوم اللاعبين على خسارة النقاط، وإما صب التركيز كله في الكونفيدرالية حتى حالفنا التوفيق في الفوز باللقب".
هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى
واستكمل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "صفقات الصيف ليست إرضاءً للجماهير بل الأصح وفقا لمصلحة الفريق، هناك لاعبون عمرهم الافتراضي بالزمالك انتهى، والزمالك أكثر فريق في مصر خوضا للمباريات، الزمالك خسر البطولة التي تدار بشكل محلي، فالبطولة الأصعب فزت بها، الجهاز فني أدى ما عليه رغم سلبياته وإيجابياته ورؤيته الجيدة في المشوار الإفريقي".
وأضاف أمير مرتضى منصور: "نبني على الفريق الذي حصل على الكونفيدرالية، أشكر اللاعبين الذين تحملوا مسؤولية الزمالك طوال الموسم، أتحدث بشكل عام لكن لأكون عادلا، هناك لاعبون تحملوا المسؤولية بدايةً من محمود جنش وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود حمدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وحازم إمام، ولكن ليس كل اللاعبين مثل بعضهم، هناك من حاول إخراج أفضل ما لديه وهناك من لم يقدر".
وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "لقد أصيب فرجاني ساسي وأجرى جراحة ثم انتظم في تدريبات الزمالك بعد انتهاء مباريات تونس في كأس إفريقيا، كما أشكر طارق حامد، وعمر السعيد الذي أدى ما عليه في ظل إصابة خالد بوطيب الذي تحامل أيضا على نفسه في عدة مباريات، آخرها مع الإسماعيلي، كان يلعبها مصابا لعدم وجود عمر وحميد أحداد، وكان يؤدي بـ60% من طاقته".
وأشار أمير مرتضى: "بوطيب سيخضع للاستشفاء ويعالج بشكل صحيح مثلما فعلنا مع مصطفى فتحي الذي ابتعد طوال الموسم ليكون قادرا على اللعب 90 دقيقة. بهاء مجدي أدى أيضا ما عليه، حظه أن موسمه الأول مع الزمالك لم يكن جيدا ونفس الأمر مر به عبد الله جمعة وتوقع البعض إعارته أو رحيله بعد نهاية الموسم الأول له".
أمير أكد أن هناك لاعبين بحاجة للوقت، قائلا: "هناك لاعبون مثل محمود عبد العزيز وأحمد سيد (زيزو) ومحمد حسن ومحمد عنتر، بحاجة إلى وقت لكي يدركوا الزمالك، لذا هم مستمرون معنا الموسم الجديد لمنحهم فرصة جديدة بعدما تابعوا الفريق الموسم الماضي، وحصلوا على خبرات وتعلموا ما كان ينقصهم. بالتأكيد لا يريد المدرب الخسارة أو العند مع لاعب، فالأكثر جاهزية كان يلعب".
لم نضم أي لاعب بشكل عشوائي
كما نوه المشرف العام على الكرة بالزمالك بأن النادي لم يضم أي لاعب بشكل عشوائي، قائلا: "لم نضم أي لاعب بشكل عشوائي، وأقل لاعب تابعناه لمدة موسم، ومثلا أشرف بن شرقي نتابعه منذ عامين وحاولنا التعاقد معه من قبل. كنا نفكر في تطوير مركز حراسة المرمى بضم محمد أبو جبل أو محمد عواد، ولكن لم نتخيل إصابة الحارسين الأساسي والاحتياطي، والاعتماد على حارس تحت السن ليكون أساسيا، لقد فُرض علينا مشهد معين".
وأتم أمير مرتضى منصور: "كنا نفكر في تطوير الحارس رقم 2 أو 3، قبل أن نضطر لضم 3 حراس مرمى من أصل 10 صفقات. أنا مجبر على ذلك ولا ألوم عماد السيد وعمر صلاح. لقد خسرت الدوري لإصابة الحارس الثاني وعدم جاهزية الثالث، فالثنائي جاء من الدار للنار. التدعيمات تهدف للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، نبني على اللاعبين السبعة الذين يمثلون قوام الفريق الفائز بكأس الكونفيدرالية".
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