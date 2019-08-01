رياضة

الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

صفقات الصيف ليست إرضاءً للجماهير بل الأصح وفقا لمصلحة الفريق، هناك لاعبون عمرهم الافتراضي بالزمالك انتهى.. والزمالك أكثر فريق في مصر خوضا للمباريات
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
الزمالك
الزمالك
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "من رحل أو بقي كان بعلمه، فهي ليست نتيجة اختبارات أو هناك مفاجآت للإدارة أو اللاعبين خاصة أنه كان يتبقى يومان فقط لقيد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد، لذا إذا تلقى اللاعب عرضا فلن يصرح برغبته في الرحيل يوم 28 يوليو الماضي". وأضاف أمير: "أقدر قلق الجماهير، رغم
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تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
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الزمالك: جروس قسّمنا.. ولسنا الأهلي وبيراميدز

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، ترك بصمة وأسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، لكنه في الوقت ذاته أضاع الدوري ولم يلب طموح مجلس الزمالك في البطولة العربية. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "جهاز كريستيان جروس ترك بصمة، وأضاع الدوري ولم يلب طموحنا في البطولة العربية، ولكنه أسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، وعملنا يتلخص في أن يظهر المدير الفني وكأنه متكامل، وتغطية أوجه القصور حتى لا تظهر للاعبين أو الإدارة أو للإعلام".
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الزمالك: جروس قسّمنا.. ولسنا الأهلي وبيراميدز

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، ترك بصمة وأسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، لكنه في الوقت ذاته أضاع الدوري ولم يلب طموح مجلس الزمالك في البطولة العربية. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "جهاز كريستيان جروس ترك بصمة، وأضاع الدوري ولم يلب طموحنا في البطولة العربية، ولكنه أسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، وعملنا يتلخص في أن يظهر المدير الفني وكأنه متكامل، وتغطية أوجه القصور حتى لا تظهر للاعبين أو الإدارة أو للإعلام".
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هل حول جنش والشناوي لقب الدوري من ميت عقبة للجزيرة؟

عوامل عديدة أدت إلى خسارة الزمالك لقب الدوري وذهابه إلى غريمه التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن انتهى موسم الدوري، والذي امتد قرابة العام، بفوز الأهلي بلقبه الـ41، واحتلال الزمالك المركز الثاني، بعد منافسة شرسة طوال الموسم. الزمالك سيطر على صدارة الدوري في كثير من فترات الموسم، وفي بعض الأحيان كان المرشح الأول للبطولة وخلفه بيراميدز وفي المركز الثالث جاء الأهلي، ولكن بدأت الأمور تتغير تدريجياً، وانحصرت المنافسة بين الأهلي والزمالك، وبدأ الفارق يتقلص من 9 نقاط لصالح الزمالك في فبراير، وحتى تتويج الأهلي بالدرع في يوليو وبفارق 8 نقاط كاملة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (9)

الزمالك يعلن قائمته للقمة.. 7 غيابات ومهاجمان

أعلن خالد جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة، في برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادًا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019. وشهدت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني للقلعة البيضاء، غياب السباعي، محمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة، ويوسف إبراهيم "أوباما" للإيقاف، ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية.
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خطوة تفصل جون أنطوي عن الانضمام للزمالك

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء اتفاقه مع نادي مصر للمقاصة، من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق، الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشف مصدر داخل الزمالك أن جون أنطوي حضر إلى مقر القلعة البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقد جلسة في حضور وكيل أعماله وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وأشار المصدر إلى أن جون أنطوي غادر مقر النادي بعد جلسة استمرت ما يقارب نصف الساعة، وحصل على مقدم تعاقد خلال الجلسة.
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