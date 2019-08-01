الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

صفقات الصيف ليست إرضاءً للجماهير بل الأصح وفقا لمصلحة الفريق، هناك لاعبون عمرهم الافتراضي بالزمالك انتهى.. والزمالك أكثر فريق في مصر خوضا للمباريات

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".

وواصل المشرف العام على الكرة بالزمالك: "من رحل أو بقي كان بعلمه، فهي ليست نتيجة اختبارات أو هناك مفاجآت للإدارة أو اللاعبين خاصة أنه كان يتبقى يومان فقط لقيد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد، لذا إذا تلقى اللاعب عرضا فلن يصرح برغبته في الرحيل يوم 28 يوليو الماضي". وأضاف أمير: "أقدر قلق الجماهير، رغم