حكاية جلسة الأصدقاء الخمسة والسطو على مصنع بأكتوبر
فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تمكن من كشف لغز السطو على مصنع بلاستيك
تحرير:محمد الشاملي
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
خزينة - أرشيفية
لم يجد سبيلا للخلاص من أزماته المالية التي باتت تحاصره أينما رحل إلا البحث عن طريقة تنتشله من الفقر، جلس بمفرده يفكر في طريقة تنتشله من الفقر الذي يعاني ويلاته، فوسوس له الشيطان بأن عالم الإجرام سيقربه من تحقيق أحلامه وترجمتها على أرض الواقع، طرق العامل السابق بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر باب الثراء السريع من خلال التفكير في تنفيذ حادث سرقة لتلك المنشأة الصناعية مستغلا سابق عمله بها ومعرفته بمواعيد استلام وتوريد المبالغ المالية بل والغرفة التي تحوي الخزينة.
أخرج الشاب المنضم حديثا إلى قوائم البطالة هاتفه المحمول، واتصل بأربعة أشخاص آخرين تربطه بهم علاقة صداقة قديمة بحثا عن الاستفادة من خبرة اثنين منهم في عالم السرقة كونهما من أرباب السوابق ولهما معلومات جنائية مسجلة لدى قوات الشرطة.
اجتمع الخمسة لمراجعة تفاصيل الخطة المقرر تنفيذها، وراجعوا مداخل ومخارج
أخرج الشاب المنضم حديثا إلى قوائم البطالة هاتفه المحمول، واتصل بأربعة أشخاص آخرين تربطه بهم علاقة صداقة قديمة بحثا عن الاستفادة من خبرة اثنين منهم في عالم السرقة كونهما من أرباب السوابق ولهما معلومات جنائية مسجلة لدى قوات الشرطة.
اجتمع الخمسة لمراجعة تفاصيل الخطة المقرر تنفيذها، وراجعوا مداخل ومخارج المصنع وأماكن وجود الخفراء الخصوصيين، ومن ثم الاتفاق على "ساعة الصفر" أملا في نجاح المهمة وحصولهم على مبلغ مالي يساعدهم على حل مشكلاتهم التي تنحصر أسبابها الأساسية في حاجتهم للمال.
تلقى اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بورود بلاغ من خفير خصوصى وثلاثة عمال بمصنع بلاستيك بأنهم في أثناء وجودهم في المصنع بدائرة القسم فوجئوا بحضور أربعة مجهولين وبحوزة اثنين منهم أسلحة نارية، وقيدوهم واستولوا على خزينة المصنع وبداخلها 97 ألف جنيه، وجهاز لاب توب، وطن مسحوق من البودرة الخام الخاصة بإنتاج المصنع و4 هواتف محمولة خاصة بهم، وفروا هاربين.
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.
توصلت جهود العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، والمقدم مصطفى زيدان، وكيل الفرقة، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 5 أشخاص، أحدهم عامل سابق بالمصنع، ولاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، وجميعهم مقيمون بالجيزة وبنى سويف.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وتمكن الرائدان خالد المرشدي ومحمود فودة، معاونا المباحث، من ضبط 4 منهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وأقر العامل السابق بالمصنع بأنه نظرا لسابقة عمله بالمصنع وعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة عقد العزم على سرقتها فاتفق مع الباقين على ارتكاب الواقعة.
بتاريخ الواقعة توجهوا بسيارة نقل ملك وقيادة أحدهم، وتمكنوا من دخول المصنع عن طريق تسلق السور الخلفى، وتهديد خفير المصنع وثلاثة عمال بفرد خرطوش وطبنجة صوت، وتقييدهم والاستيلاء على المسروقات وجهاز DVR الخاص بتسجيل الكاميرات وتوجهوا لشقة خاصة بأحدهم بمساكن دهشور، حيث تمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالى من داخلها واقتسامه في ما بينهم.
وأضاف تسليم مسحوق البودرة الخام لمُزارع، 30 سنة، مقيم ببنى سويف، للتصرف فيه بالبيع، وأرشدوا عن مبلغ 65850 جنيها، وجهاز لاب توب، و80 إيصال أمانة كانت بداخل الخزينة، والأسلحة والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
بإرشادهم تم ضبط الخزينة والأدوات المستخدمة فى كسرها بمكان تخلصهم منها بمنطقة صحراوية متاخمة لمسكن أحدهم، وأقروا بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وتخلصهم من جهاز DVR والهواتف المحمولة الخاصة بالعمال بإلقائها بنهر النيل خشية تعقبهم وضبطهم.
تم استهداف المزارع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وما بحوزته من مسروقات.