حكاية جلسة الأصدقاء الخمسة والسطو على مصنع بأكتوبر

فريق بحث رفيع المستوى يترأسه اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تمكن من كشف لغز السطو على مصنع بلاستيك

تحرير:محمد الشاملي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

خزينة - أرشيفية

لم يجد سبيلا للخلاص من أزماته المالية التي باتت تحاصره أينما رحل إلا البحث عن طريقة تنتشله من الفقر، جلس بمفرده يفكر في طريقة تنتشله من الفقر الذي يعاني ويلاته، فوسوس له الشيطان بأن عالم الإجرام سيقربه من تحقيق أحلامه وترجمتها على أرض الواقع، طرق العامل السابق بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر باب الثراء السريع من خلال التفكير في تنفيذ حادث سرقة لتلك المنشأة الصناعية مستغلا سابق عمله بها ومعرفته بمواعيد استلام وتوريد المبالغ المالية بل والغرفة التي تحوي الخزينة.

أخرج الشاب المنضم حديثا إلى قوائم البطالة هاتفه المحمول، واتصل بأربعة أشخاص آخرين تربطه بهم علاقة صداقة قديمة بحثا عن الاستفادة من خبرة اثنين منهم في عالم السرقة كونهما من أرباب السوابق ولهما معلومات جنائية مسجلة لدى قوات الشرطة. اجتمع الخمسة لمراجعة تفاصيل الخطة المقرر تنفيذها، وراجعوا مداخل ومخارج