أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أنهى الأهلي إجراءات التعاقد مع أفشة لمدة 5 مواسم في صفقة شهدت تعثرات كثيرة بسبب مغالاة مسئولي بيراميدز ورغبتهم في الحصول على خدمات لاعبين نظير التفريط في أفشة

تحرير:أحمد محمد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

أفشة

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».

• حققت حلم والديّ بالانضمام للأهلي • تمسكت بالقلعة الحمراء.. وهدفي تحقيق البطولات • المنافسة صعبة لكنها شريفة وفي مصلحة الفريق • أعشق أبو تريكة وأتمنى ارتداء القميص «22» • أعشق «غالي» وكريستيانو رونالدو.. وأميل إلى «هازارد» أفشة أضاف