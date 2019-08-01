رياضة

أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أنهى الأهلي إجراءات التعاقد مع أفشة لمدة 5 مواسم في صفقة شهدت تعثرات كثيرة بسبب مغالاة مسئولي بيراميدز ورغبتهم في الحصول على خدمات لاعبين نظير التفريط في أفشة
تحرير:أحمد محمد ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
أفشة
أفشة
أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
• حققت حلم والديّ بالانضمام للأهلي • تمسكت بالقلعة الحمراء.. وهدفي تحقيق البطولات  • المنافسة صعبة لكنها شريفة وفي مصلحة الفريق • أعشق أبو تريكة وأتمنى ارتداء القميص «22» • أعشق «غالي» وكريستيانو رونالدو.. وأميل إلى «هازارد» أفشة أضاف
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قفشة

تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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الزمالك: جروس قسّمنا.. ولسنا الأهلي وبيراميدز

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، ترك بصمة وأسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، لكنه في الوقت ذاته أضاع الدوري ولم يلب طموح مجلس الزمالك في البطولة العربية. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "جهاز كريستيان جروس ترك بصمة، وأضاع الدوري ولم يلب طموحنا في البطولة العربية، ولكنه أسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، وعملنا يتلخص في أن يظهر المدير الفني وكأنه متكامل، وتغطية أوجه القصور حتى لا تظهر للاعبين أو الإدارة أو للإعلام".
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نجم الأهلي الجديد: اللعب لنادي القرن فرصة نادرة

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن فرصة اللعب للقلعة الحمراء كبيرة ونادرة، وأنه يسعى لاستغلالها جيدا لإثبات أحقيته في الاستمرار في نادي القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن عائلته تشعر بالفخر لانتقاله إلى هذا النادي العريق. وقال أليو ديانج، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتحدث مع عائلتي دائما عن اللعب في أوروبا، وطموحي كان الاحتراف الأوروبي، لكن عندما طلب الأهلي ضمي لم أتردد، لأنها فرصة كبيرة ونادرة، وأسعى لاستغلالها جيدا وإثبات أحقيتي في الاستمرار هنا، والآن عائلتي تشعر بالفخر لانتقالي إلى هذا النادي العريق".
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ديانج: الشناوي الأفضل.. وعلينا تحقيق كل الألقاب

يرى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد، أن زميله في الفريق وحارس مرمى المنتخب الوطني، محمد الشناوي هو الأفضل في مصر. وانضم المالي أليو ديانج صاحب الـ21 عاما، إلى صفوف النادي الأهلي آتيًا من مولودية الجزائر، لمدة 5 سنوات، مقابل مليون و100 ألف دولار. أليو ديانج يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبي منتخب مالي الأولمبي، وانضم للأهلي بعدما لعب 27 مباراة بالدوري الجزائري في الموسم الماضي، وأحرز هدفا وحيدا، كما لعب مباراتين في كأس الجزائر.
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التعليق الأول من أفشة بعد انضمامه للأهلي

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي عن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، لمدة خمس سنوات مقبلة، مقابل 20 مليون جنيه بدون دخول ي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 % في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر. وكتب محمد مجدي "أفشة"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققت جزء من حلمي بانضمامي للنادي الأهلي، ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك.. شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية، والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".
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متولي يتحدث عن انتقاله للأهلي وأحلام يتمنى تحقيقها

لاعب ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال للنادي الأهلي، طالبت الجماهير بالتعاقد معه ووجدت فيه الحل الرئيس لأزمة الأهلي الدفاعية، إنه محمود متولي قائد فريق الإسماعيلي، وأتم انتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأجرى الموقع الرسمي للمارد الأحمر حوارًا مطولا مع اللاعب أعرب فيه عن سعادته الكبيرة بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف القلعة الحمراء، وتمنى أن يكون على قدر ثقة وطموحات جماهير الأهلي.
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