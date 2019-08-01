ماذا قالت الشريعة عن «صكوك الأضاحي»؟
تحرير:باهر القاضى
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
سوق مواشي - أرشيفية
يتجه عدد كبير من المسلمين لشراء صك الأضحية قبل عيد الأضحى المبارك، في حال عدم القدرة على شراء أضحية كاملة وذبحها، حيث طرحت العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية صكوك الأضاحي بمبالغ مالية مختلفة.
وتأتى وزارة الأوقاف وفقا للبروتوكول الموقع بينها وبين وزارة التموين، أولى المؤسسات التى تهتم بطرح صكوك الأضاحي فى كل عام منذ قرابة 4 سنوات، حيث طرحت قيمة الصك لهذا العام بـ1800 جنيه. وبلغ إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف حتى الآن نحو 32 مليون جنيه من مختلف محافظات الجمهورية.
وعن الموقف الشرعى من مشروع صكوك الأضاحي، قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه.
وتابعت: "صك الأضحية عبارة عن عقد شراء
وعن الموقف الشرعى من مشروع صكوك الأضاحي، قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إن الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه.
وتابعت: "صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه، أما التوزيع فبحسب ما يُتفق عليه بين الجمعية والمضحي".
وكشفت الأوقاف أن إجمالى الصكوك بلغ 4021 صكا بقيمة مالية 7246800 جنيه فالإسكندرية 2305 صكوك بقيمة 414900 جنيه ثم الجيزة 2050 صكا بقيمة 3690000 جنيه فالغربية 1500 صك بقيمة 2700000 جنيه فالبحيرة 1211 صكا بقيمة 2179800 جنيه والقليوبية 1010 صكوك بقيمة 1818000 وبني سويف 680 صكا بقيمة 1224000 جنيه.