زينة: وعهد الله ما هتجوز تاني..أراهن على مليون دولار

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

زينة

قالت الفنانة زينة رضا، إنها لا تفكر في الزواج، مؤكدة أنها في حالة راحة بالعيش دون رجل، وردا على سؤال: "أنغام وشيرين قالتا ذلك من قبل لكنهما بعد ذلك تراجعتا عن كلامهما وتزوجتا ثانية، فهل يمكن أن تتراجعي؟"، أجابت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": "أنغام وشيرين حرتان ومبروك لهما سعادتهما، لكني وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية"، مضيفة: "المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل".

وردا على سؤال: "ماذا تبقى من أمنياتك في الحياة، بعد أن حققت الأمومة وحصدت الشهرة؟"، قالت زينة رضا: "أحيانا طموحي يقف، وأزهق وأشعر بأني تعبانة، وللعلم لست امرأة مرفهة، بل أشقى وأعمل وأدرس أولادي، وأحيانا أحبط في العمل فيذهب طموحي، لكن محبة الناس تمنحك دافعا لأجل عطاء آتٍ، وتؤمن لك راحة نفسية كي تستمر". "ألا