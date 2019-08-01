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زينة: وعهد الله ما هتجوز تاني..أراهن على مليون دولار

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
زينة
زينة
قالت الفنانة زينة رضا، إنها لا تفكر في الزواج، مؤكدة أنها في حالة راحة بالعيش دون رجل، وردا على سؤال: "أنغام وشيرين قالتا ذلك من قبل لكنهما بعد ذلك تراجعتا عن كلامهما وتزوجتا ثانية، فهل يمكن أن تتراجعي؟"، أجابت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": "أنغام وشيرين حرتان ومبروك لهما سعادتهما، لكني وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية"، مضيفة: "المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل".
وردا على سؤال: "ماذا تبقى من أمنياتك في الحياة، بعد أن حققت الأمومة وحصدت الشهرة؟"، قالت زينة رضا: "أحيانا طموحي يقف، وأزهق وأشعر بأني تعبانة، وللعلم لست امرأة مرفهة، بل أشقى وأعمل وأدرس أولادي، وأحيانا أحبط في العمل فيذهب طموحي، لكن محبة الناس تمنحك دافعا لأجل عطاء آتٍ، وتؤمن لك راحة نفسية كي تستمر". "ألا
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أمير كرارة يزاحم نجوم موسم عيد الأضحى بـ«كازابلانكا»

اتضحت معالم موسم عيد الأضحى المقبل، الذى يحظى بمنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول، حيث يعرض خلاله 5 أفلام، وكانت البداية مع فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز، الذى انطلق عرضه نهاية الأسبوع الماضى، حيث قرر صناعُه طرحه مبكرًا، من أجل خطف الجمهور، وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات، يتلوه فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، الذي سيطرح قبل العيد بنحو 3 أيام، وأيضا فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني، وفيلم «خيال مآتة» الذي يشهد عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب نحو 3 أعوام، وأخيرا فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مى كساب.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 22 مليون جنيه في 6 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، إذ حقق أمس الثلاثاء إيرادات قدرها 3 ملايين و233 ألفا و567 جنيها، وبذلك بلغ الإيراد الإجمالي للفيلم في 6 أيام 22 مليونا و56 ألفا و897 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
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مسرح سعيد صالح| صوت الشعب الذي لم ينجح مبارك في منعه

"شلة العيال".. هكذا عرفهم الجمهور منذ إطلالتهم الأهم في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، يقول عنهم الكاتب محمود السعدني في كتابه "المضحكون": "هذا هو آخر فوج من المضحكين، ولا نستطيع أن نتكهن بالمستقبل لهم"، وبالفعل أتت الرياح على بعضهم بما اشتهاه، وصار عادل إمام وأحمد زكي مدرستين مهمتين في تاريخ السينما، وكان لسعيد صالح أسلوبه الخاص ولم يأبه سوى بتقديم ما يحب". يقول السعدني عنه: "كان موهوبا متشردا هاربا، هائما على وجهه يبحث عن نفسه، مفكوك صماويل العقل وزراير البنطلون، يملك موهبة كما البحر لا حد لها، ولا يملك من العقل شيئا لإدارتها".
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أمير كرارة يزاحم نجوم موسم عيد الأضحى بـ«كازابلانكا»

اتضحت معالم موسم عيد الأضحى المقبل، الذى يحظى بمنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول، حيث يعرض خلاله 5 أفلام، وكانت البداية مع فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز، الذى انطلق عرضه نهاية الأسبوع الماضى، حيث قرر صناعُه طرحه مبكرًا، من أجل خطف الجمهور، وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات، يتلوه فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، الذي سيطرح قبل العيد بنحو 3 أيام، وأيضا فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني، وفيلم «خيال مآتة» الذي يشهد عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب نحو 3 أعوام، وأخيرا فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مى كساب.
تامر حسنى

أحمد السقا ومي عز الدين ضيفا شرف «كل سنة وأنت طيب»

يشارك الفنان أحمد السقا والفنانة مي عز الدين، كضيفي شرف في فيلم "كل سنة وأنت طيب" الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني، ونشر برنامج "عرب وود" الذي يذاع يوميا على قناة "روتانا سينما"، عبر حسابه بـ"إنستجرام" صورًا من الكواليس ظهر خلالها «السقا» و«مي» مع "تامر" وباقي فريق العمل. يدور "كل سنة وأنت طيب" في إطار تشويقي كوميدي ويتخلله عدد من مشاهد الأكشن، ويتطرق لفكرة الثقة، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني عدد من النجوم في مقدمتهم: زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
تامر-حسنى (3)

تامر حسني يحاول اللحاق بعيد الأضحى.. ورسالة للجمهور

يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط. ويسعى صناع العمل، للانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائي لبدء عمليات الدعاية التي تأخرت بالمقارنة مع أفلام الموسم الأخرى والتي بدأت لها عمليات الدعاية مبكراً، كفيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".
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