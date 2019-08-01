جاريد كوشنر يصل القاهرة لبحث عملية السلام مع السيسي

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

جاريد كوشنر

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، فى زيارة لمصر في إطار جولته بالمنطقة والتي تشمل مصر والاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، قادما من تل أبيب في إطار جولته بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ووصل كونشر، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي قادما من تل أبيب على متن طائرة خاصة. والتي زارها فى وقت لاحق، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر»، قد التقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته للأردن وتباحث معه الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن". وأكد العاهل الأردني، لمستشار الرئيس الأمريكي، ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية،