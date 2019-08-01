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جاريد كوشنر يصل القاهرة لبحث عملية السلام مع السيسي

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، فى زيارة لمصر في إطار جولته بالمنطقة والتي تشمل مصر والاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، قادما من تل أبيب في إطار جولته بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ووصل كونشر، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي قادما من تل أبيب على متن طائرة خاصة. والتي زارها فى وقت لاحق، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.
وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر»، قد التقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته للأردن وتباحث معه الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن". وأكد العاهل الأردني، لمستشار الرئيس الأمريكي، ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية،
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نقاب

هولندا تطبق رسميا حظر ارتداء النقاب

دخل حظر النقاب «البرقع»، حيز التنفيذ في هولندا، بدءا من اليوم الخميس، بعد نحو 14 عاما من النقاش، وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات. بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وحثت وزارة الداخلية فى هولندا، المؤسسات المحلية، والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن، وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو، ما يعادل 167 دولارا.
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بورسعيد محافظة رقمية.. 170 خدمة إلكترونية بنهاية 2019

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، 5 مراكز تموينية متطورة ببورسعيد، تضمنت: المجمع التموينى بمنطقة الـ5000 بحى الزهور، ومركز الخدمات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة بحى المناخ، ومركز الخدمات التموينية لحى الضواحى والجنوب بمنطقة المروة، ومركز لخدمة حى العرب، والشرق لكبار السن. وأكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه تم تجهيز المراكز بأحدث أجهزة الحاسب الآلى ونداء العميل وصالة لاستقبال المواطنين ومزودة بكاميرات.
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شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»

تبرع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "بنصف مليون جنيه " من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد التي منحت له نتيجة لجهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، لصندوق تحيا مصر. وأشاد الإمام الأكبر بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا مصر خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشاريع التي شملت تقديم الرعاية الصحيه للمواطنين. كما تبرع الطيب، بمبلغ نصف مليون جنيه، لدعم مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لتقديم أفضل خدمات طبية مجانية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.
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بأول زواج إلكتروني.. بورسعيد تنهي خدمات دفتر المأذون

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مركز التوثيق المطور فرع الشرق، التابع لوزارة العدل. وتابعا سير العمل بالمكتب بعد تطويره ضمن المنظومة الإلكترونية، وإعلان بورسعيد أول محافظة ذكية في مصر، لتقديم الخدمات إلكترونيا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تقليل الجهد والوقت. واستفسر محافظ بورسعيد ونائب وزير الاتصالات من المواطنين، عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري.. 64 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته العامة يوم 14 أبريل 2019. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.
الرئيس-السيسى

السيسي لوزير الاتصالات:عايزين نفهم الناس اللي بنعمله

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «يا دكتور.. عمرو أكرم وكيل الرقابة الإدارية كلم الناس كلام كويس عايزين نفهم الناس اللى بنعمله» وذلك عندما استهل وزير الاتصالات حديثه عن شرح التحول الرقمي وهدف الدولة الرئيسى للاستفادة منه ليقاطعه الرئيس السيسى ويمازحه بهذه الجملة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا عن التحول الرقمي فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حزب المحافظين: العفو الرئاسي طمأن المهتمين بالسياسة

أعرب حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن تفاؤله بعام الإصلاح السياسي الذي أعلنت عنه الدولة، خاصة بعد قرار إخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين، لافتا إلى أن الحزب ينتهز هذه المناسبة للتعبير عن تمسكه الدائم بسيادة القانون واحترامه وعدالة تطبيقه، متمنيا للمؤسسة القضائية أن تظل دائما رمزا للعدالة. وذكر الحزب فى بيان له، أن مثل هذه القرارات تساهم إلى حد كبير في إعادة الطمأنينة إلى المهتمين بالسياسة والمشتغلين بالشأن العام، ويبعث في ذات الوقت الأمل في نفوس العشرات من المحبوسين احتياطيًا بسبب بلاغات أو محاضر مشابهة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

ترجيح نيابى بإقرار قانون «صندوق دعم المرأة المصرية»

«تمكين المرأة المصرية»، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر، بانحيازه ومساندته لكل حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها، ورغم انتهاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، فإنه تم تأجيله لدور الانعقاد الأخير لإقراره. ويستهدف القانون المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها.
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