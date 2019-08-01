دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

زعمت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الحكومية أن هناك "مستويات غير مسبوقة من الاتصال" بين زعماء الاحتجاجات في هونج كونج المؤيدين للديمقراطية والحكومات الغربية

تحرير:أحمد سليمان ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".

وأضافت "هوا" أن الصين "لن تسمح أبدا لأي قوى أجنبية"، بالتدخل في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وحذرت من أن "أولئك الذين يلعبون بالنيران لن يحرقوا إلا أنفسهم". وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن هذه التعليقات هي واحدة من أكثر الاتهامات المباشرة التي وجهتها بكين حتى الآن للتدخل الأمريكي في سياسة

وأضافت "هوا" أن الصين "لن تسمح أبدا لأي قوى أجنبية"، بالتدخل في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وحذرت من أن "أولئك الذين يلعبون بالنيران لن يحرقوا إلا أنفسهم".

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن هذه التعليقات هي واحدة من أكثر الاتهامات المباشرة التي وجهتها بكين حتى الآن للتدخل الأمريكي في سياسة هونج كونج، وتأتي بعد شهور من التكهنات داخل الصين بأن القوى الغربية كان لها دور في الحركة الاحتجاجية، حيث شوهد المتظاهرون وهم يلوحون بالأعلام الأمريكية في بعض المظاهرات.

ولم تكن الاتهامات قادمة من الحكومة فقط، إلا أن عددا من وسائل الإعلام الحكومية الصينية نشر العديد من المقالات التي تلقي باللوم على الولايات المتحدة في الفوضى.

حيث زعمت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية، يوم الإثنين، أن هناك "مستويات غير مسبوقة من الاتصال" بين زعماء الاحتجاجات في هونج كونج المؤيدين للديمقراطية والحكومات الغربية.

وقالت الصحيفة "إنه أمر معروف في هونج كونج أن العناصر المحتجة على مشروع قانون تسليم المجرمين، كانوا مدعومين من الولايات المتحدة".

كوريا الشمالية هي الأخرى دخلت على الخط مع حليفتها، الصين، حيث زعمت صحيفة "رودونج سينمون" الحكومية، في مقال افتتاحي يوم الجمعة أن الاحتجاجات كانت "نتيجة لمؤامرة دبرتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

إلا أن أيا من تلك الدول لم تقدم أي دليل على مزاعمها، ففي المؤتمر الصحفي، أشارت "هوا" فقط إلى الاجتماعات العلنية بين زعماء هونج كونج المعروفين والسياسيين الأمريكيين.

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وفي بيان حصلت عليه الشبكة الأمريكية، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية في البداية مزاعم بكين بأنها "بيان مثير للسخرية"، وقال البيان: "من غير المعقول الاعتقاد بأنه تم التلاعب بملايين الناس من أجل الدفاع عن مجتمع حر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في وقت لاحق: "نرفض نفيا قاطعا اتهام القوى الأجنبية بالوقوف وراء الاحتجاجات".

اليد السوداء الأمريكية

كانت الاحتجاجات في هونج كونج قد اندلعت في البداية بسبب مشروع قانون مثير للجدل كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين.

وعلى الرغم من أن هونج كونج جزء من الصين، فإنها تخضع لنظام سياسي منفصل يسمح بمزيد من حرية التعبير وحكم القانون، وأثار مشروع القانون مخاوف بين المواطنين من أنه سيقوض الحريات الخاصة بالمدينة.

وتم تعليق هذا المشروع منذ ذلك الحين، لكن الاحتجاجات الجماهيرية استمرت وتوسعت في نطاقها، حيث خرج مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك زيادة هامش الديمقراطية في هونج كونج، واستقالة زعيمة المدينة، كاري لام، والتحقيق في وحشية الشرطة.

وازداد حجم المظاهرات وحدة العنف فيها، في مظاهرتين متتاليتين في نهاية الأسبوع الماضي، حاولت الشرطة تفريق جموع كبيرة من المتظاهرين باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي أشعل فيه المتظاهرون النيران في عربة للشرطة.

وأشارت بوني جلاسر، مدير مشروع القوة الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن هناك "تقاليد قديمة" تتمثل في إلقاء بكين اللوم على القوى الخارجية في دعم المظاهرات أو الاضطرابات الداخلية.

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وقالت إن "المسؤولين الصينيين يقولون للمسؤولين الأمريكيين إنهم يعرفون أن اليد السوداء الأمريكية تقف وراء الاحتجاجات".

بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميدان "تيان آن مين" وسط العاصمة الصينية عام 1989، اتهمت بكين الولايات المتحدة بتشجيع الاضطرابات.

القليل من الأدلة

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه لا يوجد دليل على تورط الولايات المتحدة في احتجاجات هونج كونج، لكن واشنطن كانت متورطة في التدخل في شؤون الدول الأخرى في الماضي.

حيث كشفت وثائق رفعت عنها السرية في عام 2011، أن الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق عام 1953 "نُفذت تحت إشراف وكالة الاستخبارات المركزية".

وبعد عقود، في عام 2018، التقى المسؤولون الأمريكيون سراً مع ضباط عسكريين فنزويليين كانوا يخططون لانقلاب ضد الرئيس نيكولاس مادورو، لكن واشنطن قررت في نهاية المطاف عدم دعم خططهم، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون للشبكة الأمريكية.

وقالت "هوا" إن كبار مسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بينس، عقدوا اجتماعات مع "أفراد المعارضة" في يوليو.

لم تكن تصريحات "هوا" كاذبة، حيث التقى كل من بومبيو وبينس، رجل الأعمال المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، في هونج كونج، إلا أن اللقاء كان علنا.

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ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت بكين تعتقد حقا أن الولايات المتحدة، أو الغرب بشكل عام، يقف وراء الاحتجاجات، أو ما إذا كانت هذه الادعاءات مجرد دعاية.

وقالت جلاسر "إن إخبار العالم الخارجي أن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون بكين أسهل بكثير، من الاعتراف بأن الصينيين قد يواجهون بعض المشاكل الخطيرة في علاقتهم بهونج كونج".