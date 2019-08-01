جريمة

حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.
البداية كانت بورود بلاغ من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، مفاده قيام المدعو «كريم.م.ال»، 19 عامًا، بالتعدي جنسيًا على شقيقته «ن» 16 عامًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج حتى حملت في جنين بالشهر السابع داخل رحمها. تم ضبط الشاب المتهم، واصطحاب شقيقته إلى المركز،
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خزنة (2)

حكاية جلسة الأصدقاء الخمسة والسطو على مصنع بأكتوبر

لم يجد سبيلا للخلاص من أزماته المالية التي باتت تحاصره أينما رحل إلا البحث عن طريقة تنتشله من الفقر، جلس بمفرده يفكر في طريقة تنتشله من الفقر الذي يعاني ويلاته، فوسوس له الشيطان بأن عالم الإجرام سيقربه من تحقيق أحلامه وترجمتها على أرض الواقع، طرق العامل السابق بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر باب الثراء السريع من خلال التفكير في تنفيذ حادث سرقة لتلك المنشأة الصناعية مستغلا سابق عمله بها ومعرفته بمواعيد استلام وتوريد المبالغ المالية بل والغرفة التي تحوي الخزينة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (2)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
منتصر-الزيات

تعذر ترحيل «الزيات» من محبسه يؤجل «إهانة القضاء»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنائب البرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، إلى جلسة 19 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة.
فتاة-العياط

«أميرة قتلت الأمير».. تأييد حبس فتاة العياط

رفضت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الاستئناف الذى تقدمت به دينا المقدم المحامية، على قرار تجديد حبس موكلتها الطفلة "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وأيدت المحكمة قرار محكمة الجنح بتجديد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق "الأمير هند" لمحاولته الاعتداء عليها جنسيا -حد قولها بالتحقيقات، وأكدت المحامية فى دفوعها أمام القاضي اليوم أن موكلتها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا.
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تعذيب-طفلة-حزن-ندم

بعلم ورضا الأب.. مفاجأة في تحقيقات حمل طفلة بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل شاب؛ بعد براءته من اتهامه بمعاشرة شقيقته الطفلة بنت الـ 16 ربيعًا، والتسبب في حملها جنينًا؛ بعدما تبين أن وراء الواقعة رجلا تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، تزوج الفتاة برضا وعلم والدها، حيث تقدم الزوج بما يفيد ذلك، وأمرت النيابة بحبسه هو ووالد الطفلة، ووجهت له تهمة هتك عرض طفلة بالرضا، واشتراك والدها في تسهيل زواج طفلته قبل بلوغها السن القانونية للزواج، وعرض الصغيرة على لجنة من الطب الشرعي.
القبض-على-متهم

القبض على الزوج الأول لـ«طفلة العرفي» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عامل، في العقد الثالث من العمر؛ على خلفية اتهامه بالزواج بالطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، بعدما عاشرها وأنجب منها بعد زواج بدأ وعمرها 11 عاما ونصف العام فقط، قبل أن يطلقها وتتزوج الطفلة بآخر وتنتهي مأساتها بالطلاق وتعرضها للاغتصاب والتصوير عارية على يد زوج جارتها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس زوج الفتاة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الزواج بقاصر والإنجاب منها.
اغتصاب

جارنا اغتصبني قدام مراته وصورني عريانة.. مأساة طفلة

«صوروني عريانة وهددوني»، بهذه الكلمات لخصت الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وهي لم تكمل عامها الثالث عشر بعد، ما جرى لها في منزل جارتها، التي كانت حاضرة وقت قيام زوجها باغتصاب الطفلة وتصويرها عارية، بينما أوضحت المجني عليها أنها تعرضت للاغتصاب أمام أعين جارتها دون أن تحرك ساكنا، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الجارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة التستر على زوجها «المغتصِب»، وأمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، واتهمته بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
اغتصاب (2)

تطور جديد في قضية اغتصاب «طفلة العرفي» بالشرقية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس ربة منزل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتستر على زوجها الذي اغتصب الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلًا وهي لم تُكمل عامها الثالث عشر بعد، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار زوج المتهمة الهارب للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
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