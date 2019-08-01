حامل في السابع.. إيداع «طفلة أبو كبير» دار رعاية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بإيداع طفلة، أتمت ربيعها السادس عشر، إحدى دور الرعاية بمنطقة «عين شمس» بالقاهرة؛ بعدما تبين حمل الطفلة في جنين بالشهر السابع في رحمها، بعدما تزوجت من عجوز تجاوز منتصف العقد السادس من العمر، وذلك برضا وعلم والدها، حيث جرى عرض الطفلة على الطب الشرعي فور تقدم الزوج بوثيقة زواجه عرفيًا من الطفلة التي تصغره بنحو أربعة عقود من الزمان وتبرئة شقيقها من تهمة اغتصابها.

البداية كانت بورود بلاغ من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، مفاده قيام المدعو «كريم.م.ال»، 19 عامًا، بالتعدي جنسيًا على شقيقته «ن» 16 عامًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج حتى حملت في جنين بالشهر السابع داخل رحمها. تم ضبط الشاب المتهم، واصطحاب شقيقته إلى المركز،