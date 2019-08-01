رياضة

تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
أفشة
أفشة
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.
ويشارك محمد مجدي أفشة، ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول بالأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق، غدا الجمعة، بعد الإعلان عن انضمامهما رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع محمود متولي ومجدي أفشة، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، في إطار
اقرأ المزيد
افشة (2)

أفشة: انضمامي للأهلي تأخر طويلا.. وأعشق تريكة (حوار)

أعرب محمد مجدي «أفشة» المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، عن سعادته بالتوقيع والانضمام رسميًا لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلم حياته متطلعا مع النادي الأهلي لتحقيق البطولات على كل المستويات؛ لإسعاد جماهيره في كل مكان، وقال أفشة، في حوار للموقع الرسمي للنادي الأحمر: «كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدًا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة».
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
جروس (1)

الزمالك: جروس قسّمنا.. ولسنا الأهلي وبيراميدز

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، ترك بصمة وأسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، لكنه في الوقت ذاته أضاع الدوري ولم يلب طموح مجلس الزمالك في البطولة العربية. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "جهاز كريستيان جروس ترك بصمة، وأضاع الدوري ولم يلب طموحنا في البطولة العربية، ولكنه أسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، وعملنا يتلخص في أن يظهر المدير الفني وكأنه متكامل، وتغطية أوجه القصور حتى لا تظهر للاعبين أو الإدارة أو للإعلام".
اقرأ المزيد من الأخبار
فرحة-الاهلى‎ (11)

كأس مصر.. تحدي لاسارتي المنتظر لإسعاد جماهير الأهلي

نجح الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أول ألقابه، مع القلعة الحمراء، بعدما توج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، وجاء التتويج بعد منافسة شرسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.
اطلع-برة

معلومات لا تعرفها عن «اطلع بره» الذي سيواجه بطل مصر

أجريت اليوم الأحد، قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والتى حدد من خلالها مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة الإفريقية. ويستهل الفائز ببطولة الدوري المصري (الأهلي أو الزمالك)، مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق (اطلع بره) بطل جنوب السودان، بينما سيقابل وصيف الدوري المصري، فريق (ديكيداها) الصومالي، خلال الدور التمهيدي. وفي حال، تخطى بطل الدوري المصري، بطل جنوب السودان، سيلتقي في دور الـ32 مع الفائز من مواجهتي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وماكيلي أندريتا الإثيوبي.
مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. غياب أحمد الشيخ وظهور شريف إكرامي

واصل الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل وشهد المران غياب أحمد الشيخ بسبب شعوره بآلام في وجه القدم، وعقد جلسة سريعة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ليغادر بعدها ملعب مختار التتش دون المشاركة في التدريبات.
محمد-محمود

مران الأهلي.. تأهيل محمد محمود وجلسة خاصة مع السولية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث بدأ المران بجلسة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وتحدث لاسارتي مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك. وعقد لاسارتي جلسة فنية مع عمرو السولية لاعب الفريق، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة المهمة القادمة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org