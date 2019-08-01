تعرف على موعد مشاركة أفشة ومتولي في مران الأهلي

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

أفشة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، غدا الجمعة، استعدادا لخوض مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان، المقرر لها أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة «4 أيام» عقب الفوز على الزمالك، الأحد الماضي، بهدف نظيف، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميا للمرة الرابعة على التوالي، ورقم «41» في تاريخه.

ويشارك محمد مجدي أفشة، ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول بالأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق، غدا الجمعة، بعد الإعلان عن انضمامهما رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع محمود متولي ومجدي أفشة، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، في إطار

ويشارك محمد مجدي أفشة، ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول بالأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق، غدا الجمعة، بعد الإعلان عن انضمامهما رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع محمود متولي ومجدي أفشة، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.



من جانبه قال الجهاز الفني بالنادي الأهلي، إن مؤمن زكريا لاعب الفريق، سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية خلال فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، ويعاني اللاعب من الإصابة في ركبته، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي منها خلال هذه الفترة.

