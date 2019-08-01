فشل انعقاد اجتماع نقباء فرعيات «الصيادلة» ببورسعيد

تحرير:أحمد صبحي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

نقابة الصيادلة

علم "التحرير" من مصدر بنقابة الصيادلة، أن الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، تواصل أمس الأربعاء مع نقباء فرعيات الصيادلة بالمحافظات، لإبلاغهم بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له السبت المقبل، لبحث أزمة الصيادلة مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على خلفية توجيه إهانة للصيادلة. وأرجع المصدر، فى تصريحات لـ"التحرير"، سبب إلغاء الاجتماع، لما سماه بالأسباب الأمنية، وهو الأمر الذي دفع عددا منهم للتواصل مع أعضاء المجلس الذي رحل بعد حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، للمطالبة بضرورة عقد اجتماع لبحث طرق الرد على ما سموه إهانة الوزيرة.

اجتماع بورسعيد الذي جاء بدعوة من نقيب المحافظة، كان يعول عليه عدد كبير من الصيادلة، خاصة أنها المرة الأولى التى يجتمع فيها الصيادلة على مطلب واحد ومشترك، بعد تكرار حديث الوزيرة عن الصيادلة في كل مرة، يعتبرها الصيادلة مهينة وتنتقص من الدور الذي يقومون به. يذكر أن نقابة صيادلة بورسعيد قد أصدرت بيانا استنكرت