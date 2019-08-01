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فشل انعقاد اجتماع نقباء فرعيات «الصيادلة» ببورسعيد

تحرير:أحمد صبحي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
علم "التحرير" من مصدر بنقابة الصيادلة، أن الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، تواصل أمس الأربعاء مع نقباء فرعيات الصيادلة بالمحافظات، لإبلاغهم بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له السبت المقبل، لبحث أزمة الصيادلة مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على خلفية توجيه إهانة للصيادلة. وأرجع المصدر، فى تصريحات لـ"التحرير"، سبب إلغاء الاجتماع، لما سماه بالأسباب الأمنية، وهو الأمر الذي دفع عددا منهم للتواصل مع أعضاء المجلس الذي رحل بعد حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، للمطالبة بضرورة عقد اجتماع لبحث طرق الرد على ما سموه إهانة الوزيرة.
اجتماع بورسعيد الذي جاء بدعوة من نقيب المحافظة، كان يعول عليه عدد كبير من الصيادلة، خاصة أنها المرة الأولى التى يجتمع فيها الصيادلة على مطلب واحد ومشترك، بعد تكرار حديث الوزيرة عن الصيادلة في كل مرة، يعتبرها الصيادلة مهينة وتنتقص من الدور الذي يقومون به. يذكر أن نقابة صيادلة بورسعيد قد أصدرت بيانا استنكرت
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الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
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في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
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قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

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«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«صيادلة الإسكندرية»: تصريحات وزيرة الصحة «مُهينة»

وصفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر التأمين الصحي ببورسعيد، أول من أمس، بـ"المهينة" عن الصيادلة، والذى حاولت فيها التقليل من دور الصيدلى، مما تسبب فى أزمة كبرى فى المنظومة الصحية، واحتقان بالغ وهياج للرأى العام الصيدلى، وهو الأمر المستنكر من مسؤول دولة يجب أن يكون داعم لجميع القائمين على المنظومة الصحية، خاصة وأن الدولة بصدد استكمال مشروعات قومية تعنى بالصحة وخدمة المواطن وتحترم جميع القائمين على ذلك.
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صيادلة القليوبية: تصريحات «زايد» عدائية وغير مسئولة

أدانت نقابة الصيادلة بالقليوبية تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال عقدها اجتماعا مع المسئولين في محافظة بورسعيد بعد مشاركتها في ماراثون، ووصفتها بغير المسؤولة. وأصدرت النقابة، اليوم الأحد، بيانا، عبرت فيه عن حالة الاستياء بين جموع الصيادلة بسبب التصريحات التى وصفوها بالمسيئة والعدائية التي وجهتها وزيرة الصحة لهم، واعتبروها تهكما على الصيادلة وتقليلا من دورهم في المنظومة الصحية، وإهدارا لجهودهم في إنجاح العديد من المبادرات، وفي مقدمتها 100 مليون صحة وحملات فيروس سي وسرطان الثدي وغيرها.
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الصيادلة لوزيرة الصحة: المهنة خط أحمر.. وكلامك مرفوض

حالة من الغضب الشديدة، انتابت صيادلة مصر، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب هجوم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على الصيادلة فى اجتماع لها مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، بسبب ما وصفوه بالإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة للصيادلة، قائلة: "إن غياب الصيادلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل لا يشعرني بأزمة، وأن غياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا بالنسبة لي، بينما لو غاب 100 صيدلى لا أشعر بهم"، الأمر الذى خلق حالة من الغضب لدى الصيادلة على مواقع التواصل الاجتماعى.
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الصيادلة للوزيرة: إحنا سبب نجاح حملة 100 مليون صحة

"غياب الصيادلة لا يشعرني بأزمة، وغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرًا"، تلك الجملة التى قالتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماعها بأفراد منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، أمس، السبت، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، كانت كفيلة بخلق حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلي. الصيادلة اعتبروا حديث الوزيرة بمثابة إساءة لكل العاملين فى مهنة الصيدلة، مطالبين رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إقالة الوزيرة لتعمدها إهانة الصيادلة، ولفقدانها الحد الأدنى من المرونة وكيفية إدارة وزارة بحجم وزارة الصحة.
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