هولندا تطبق رسميا حظر ارتداء النقاب

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

النقاب

دخل حظر النقاب «البرقع»، حيز التنفيذ في هولندا، بدءا من اليوم الخميس، بعد نحو 14 عاما من النقاش، وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات. بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وحثت وزارة الداخلية فى هولندا، المؤسسات المحلية، والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن، وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو، ما يعادل 167 دولارا.

ولا يقتصر تطبيق حظر ارتداء أغطية الوجه على السيدات فقط كارتداء النقاب، بل امتد ذلك إلى أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة. ويصل عدد السيدات اللاتى يرتدين النقاب فعليا فى المؤسسات الحكومية والأماكن العامة الهولندية حسب وسائل إعلام هولندية، حوالى 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل