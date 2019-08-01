سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هولندا تطبق رسميا حظر ارتداء النقاب

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
النقاب
النقاب
دخل حظر النقاب «البرقع»، حيز التنفيذ في هولندا، بدءا من اليوم الخميس، بعد نحو 14 عاما من النقاش، وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات. بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وحثت وزارة الداخلية فى هولندا، المؤسسات المحلية، والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر، وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنقبات بالكشف عن وجوههن، وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو، ما يعادل 167 دولارا.
ولا يقتصر تطبيق حظر ارتداء أغطية الوجه على السيدات فقط كارتداء النقاب، بل امتد ذلك إلى أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة. ويصل عدد السيدات اللاتى يرتدين النقاب فعليا فى المؤسسات الحكومية والأماكن العامة الهولندية حسب وسائل إعلام هولندية، حوالى 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل
اقرأ المزيد
بوريس-جونسون

«السيارات» تعوق خروج بريطانيا من اليورو بلا اتفاق

لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، أمرًا مرفوضًا من الأوساط السياسية في المملكة المتحدة فحسب، ولكن أيضًا من شركات عديدة ذات ثقل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية. العديد من الشركات الأوروبية أكدت رفضها التام والقاطع لأي محاولات قد تشير إلى خروج المملكة المتحدة من اليورو بلا اتفاق، وبالأخص بعدما بدا بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد غير معترض على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
مسيرة-هونج-كونج 1 (1)

دون أدلة.. بكين تتهم واشنطن بدعم مظاهرات هونج كونج

شهدت شوارع مدينة هونج كونج الصينية ذات الوضع الإداري الخاص، مظاهرات مستمرة منذ شهر مايو، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بترحيل المتهمين إلى الصين. وعلى الرغم من تراجع إدارة المدينة عن تمرير مشروع القانون، فقد استمرت المظاهرات المعارضة للتدخل الصيني في شؤونها، وهو ما دفع وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، إلى اتهام الولايات المتحدة بالتأثير على الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للديمقراطية. وقالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في بكين: "كما تعلمون جميعا، فهم من صنيعة الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى".
تويتر

سر اختفاء السفارة الروسية في سوريا من على تويتر

عاقب موقع التواصل الاجتماعي تويتر، السفارة الروسية في سوريا، بعد نشرها "ادعاءات خاطئة" عن أصحاب "الخوذ البيضاء"، إذ قررت إدارة الموقع تعليق الحساب الرسمي للسفارة، لتظهر رسالة تلقائية لمن يحاول الوصول إلى الصفحة تفيد بأن "تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع"، وفي حين لم ترد وزارة الخارجية في موسكو، على هذا الإجراء، وصفت سفارة روسيا بجنوب إفريقيا تويتر بأنه "شرطة الأفكار"، مشيرة إلى أن حظر الحساب بسبب نشر "انتقادات واقعية لأصحاب الخوذ البيضاء، نقلا عن الجيش الروسي"، دون مزيد من التفاصيل بشأن المحتوى، بحسب سكاي نيوز.
اقرأ المزيد من الأخبار
شعبان-خليفة

«المحافظين»: قانون التأمينات الجديد صادم للعمال

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، تمت دون عمل حوار مجتمعي حول القانون. وأضاف «خليفة»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم تأخذ أراء الخبراء والمتخصصين في مجال التأمينات والمعاشات، فضًلا عن تجاهل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، الأمر الذي يثير الريبة والقانون، متابعًا :«نحن كحزب سياسي ليس لدينا سوى احترام أراء الأغلبية في البرلمان وننتظر اللائحة التنفيذية للقانون».
طلاب -الثانوية(2)

هل ينتصر طلاب «الغش الجماعي» على وزارة التعليم؟

حالة من الجدل صاحبت إعلان محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، عن إنهاء مشكلة طلاب لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا، الذين تم حجب نتيجة امتحاناتهم فى الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد من وجود حالة غش جماعي بين الطلاب، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية إنصاف الطلاب المجتهدين، وهل يتساوى «الغشاش والبلطجي» الذى أخل بنظام الامتحانات مع الطالب المجتهد المنضبط؟ وأين محاربة الفساد والمحافظة على هيبة دولة القانون، وكيف لا يعاقب من ثبتت عليهم التهمة بالدليل القاطع؟
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

قرطام: ما أسباب إغلاق فرع النادي الإسماعيلي الجديد؟

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول أسباب إغلاق الفرع الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي أمام الأعضاء. وطالب «قرطام»، بتوضيح أسباب قيام مجلس إدارة النادي بإغلاق الفرع الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض النخيل على مساحة 30 فدانا.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. الشروط والمحاذير

بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org