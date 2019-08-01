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25 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق» في أول أسبوع

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات قدرها 3 ملايين و12 ألفا و453 جنيها، في شباك التذاكر أمس الأربعاء، وبذلك يواصل تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، ليتخطى الإيراد الإجمالي للفيلم في 7 أيام 25 مليون جنيه. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" الذي يجسده كريم عبد العزيز، لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته. "الفيل الأزرق 2"
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ماذا قال مينا مسعود عن حضوره مهرجان الجونة؟ (فيديو)

أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19وحتي 27 سبتمبر2019. ونشرت الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مينا مسعود والذي يؤكد من خلال الحضور إلى مصر ليحل ضيفًا على الدورة الثالثة للمهرجان. وعبر "مينا" عن حماسه وسعادته الشديدة بحضوره المهرجان، وقال في الفيديو القصير: "أنا مينا مسعود، وأود أن أؤكد مشاركتي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2019، سأكون هناك وأعتقد أن ذلك سيكون مذهلًا.. انتظروني".
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

بدء عرض الفيل الأزرق 2 بالأردن ولبنان أول أيام العيد

يبدأ عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبدالعزيز، فى لبنان والأردن من أول أيام عيد الأضحى المقبل، بعدما طرح بالفعل في دور السينما بالسعودية والإمارات وسوريا، بالتزامن مع عرضه فى السينمات المصرية يوم الخميس الماضى، وفق الشركة المنتجة. واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات كبيرة خلال الأيام التى عرض فيها حتى الآن، حيث وصلت إيراداته إلى 22 مليونا و56 ألف جنيه فى شباك التذاكر، ومن المقرر أن ترتفع هذه الإيرادات بشكل كبير مع حلول عيد الأضحى الذى يعد من المواسم الأبرز فى العام.
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زينة: وعهد الله ما هتجوز تاني..أراهن على مليون دولار

قالت الفنانة زينة رضا، إنها لا تفكر في الزواج، مؤكدة أنها في حالة راحة بالعيش دون رجل، وردا على سؤال: "أنغام وشيرين قالتا ذلك من قبل لكنهما بعد ذلك تراجعتا عن كلامهما وتزوجتا ثانية، فهل يمكن أن تتراجعي؟"، أجابت في حوار مع مجلة "زهرة الخليج": "أنغام وشيرين حرتان ومبروك لهما سعادتهما، لكني وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية"، مضيفة: "المرأة تصل إلى قناعة بعدم الرغبة في الزواج ثانية، وتكتفي بأن تعيش الحياة بمفردها عندما يكون والدها رجلا محترما ورائعا، وأنا فعلا فقدت الأمل في أن أجد رجلا مثل أبي الراحل".
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 22 مليون جنيه في 6 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق نجاحات كبيرة في دور العرض السينمائي، إذ حقق أمس الثلاثاء إيرادات قدرها 3 ملايين و233 ألفا و567 جنيها، وبذلك بلغ الإيراد الإجمالي للفيلم في 6 أيام 22 مليونا و56 ألفا و897 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كاريوكي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

16 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 4 أيام

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 3 ملايين و90 ألف جنيه، أمس الأحد، رابع أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل نحو 16 مليون جنيه في 4 أيام فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه، وفي ثالث أيام عرضه حقق ما يزيد على 4 ملايين جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

12 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 3 أيام عرض

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 4.019.419 مليونا في ثالث أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليحتل الفيلم أعلى إيراد يومي خارج موسم الأعياد، ويسجل 12 مليونا و300 ألف جنيه في غضون 72 ساعة فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها، وفي ثاني أيام عرضه إيرادات 4 ملايين و620 ألف جنيه. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
فيلم-الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يتخطى 8.5 مليون جنيه في يومين

يواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المزيد من الإيرادات العالية، إذ حقق 4 ملايين و620 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه في دور العرض السينمائية، ليسجل الفيلم 8 ملايين جنيه و620 ألف جنيه خلال 48 ساعة فقط من طرحه في شباك التذاكر، إذ حقق في أول أيام عرضه إيرادات بلغت 3.800.345 جنيها. "الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج "سينرجي"، وبطولة طاقم الجزء الأول، وهم النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، كما انضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
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