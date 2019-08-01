مدبولي للوزراء: بدء تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

اجتماع مجلس الوزراء

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عُقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الإدارية الجديدة. إذ استهل أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالإشادة بعقد مؤتمرات الشباب التي تُقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعطي دفعة ذات مردود إيجابي للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفي الوقت نفسه تبرز الطاقات والأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب في حل المشكلات المزمنة.

واستعرض مدبولي، بعض توصيات المؤتمر التي كان من بينها تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة «نموذج المحاكاة»، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني المقبل للشباب. وإشار إلى توصية أخرى تمثلت في إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجًا «حياة كريمة»