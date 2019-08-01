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مدبولي للوزراء: بدء تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عُقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الإدارية الجديدة. إذ استهل أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالإشادة بعقد مؤتمرات الشباب التي تُقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعطي دفعة ذات مردود إيجابي للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفي الوقت نفسه تبرز الطاقات والأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب في حل المشكلات المزمنة.
واستعرض مدبولي، بعض توصيات المؤتمر التي كان من بينها تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة «نموذج المحاكاة»، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني المقبل للشباب. وإشار إلى توصية أخرى تمثلت في إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجًا «حياة كريمة»
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يوسف-الشاهد (2)

الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
أول-حالة-زواج-بالمأذون-الإلكتروني (1)

«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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كوشنر

جاريد كوشنر يصل القاهرة لبحث عملية السلام مع السيسي

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، فى زيارة لمصر في إطار جولته بالمنطقة والتي تشمل مصر والاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، قادما من تل أبيب في إطار جولته بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ووصل كونشر، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي قادما من تل أبيب على متن طائرة خاصة. والتي زارها فى وقت لاحق، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جمهوري.. 64 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته العامة يوم 14 أبريل 2019. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و600 ألف يورو.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (6)

السيسي لمذيعة مؤتمر الشباب: «سيبي الأحزاب تتكلم»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقاطعة مذيعة جلسة "التحول الرقمي" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، لـ"بلال حبش" عضو "تنسيقية شباب الأحزاب"، وقال الرئيس: "من فضلك سيبى الأحزاب تتكلم زى ما هى عايزة". فيما علق بلال "حبش" على مداعبة الرئيس، قائلا: "بنشكر حضرتك سيادة الرئيس على الفرصة اللى بتديهلنا طول الوقت". كما وجه الرئيس السيسي شكره لتنسيقية الأحزاب والمقترحات التي طرحت سواء التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن الاستفادة منها حاليا.
الرئيس-السيسى

السيسي لوزير الاتصالات:عايزين نفهم الناس اللي بنعمله

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «يا دكتور.. عمرو أكرم وكيل الرقابة الإدارية كلم الناس كلام كويس عايزين نفهم الناس اللى بنعمله» وذلك عندما استهل وزير الاتصالات حديثه عن شرح التحول الرقمي وهدف الدولة الرئيسى للاستفادة منه ليقاطعه الرئيس السيسى ويمازحه بهذه الجملة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا عن التحول الرقمي فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.
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