حفظ التحقيق مع رانيا يوسف فى واقعة «الفستان»

تحرير:سماح عوض الله ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

رانيا يوسف- أرشيفية

أكد شعبان سعيد المحامي، أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ التحقيق مع الممثلة رانيا يوسف في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضد موكلته يتهمونها فيه بارتكاب الفعل العلني الفاضح الذي يخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، بسبب فستانها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الظهور الذى أثار ضجة كبيرة وانتقادات واسعة ضد رانيا، باعتبار مظهرها غير لائق ووصف فستانها بأنه فاضح، وهو ما ردت عليه "الفنانة" بتأكيدها وجود بطانة للفستان تحركت رغما عنها بسبب ثقل وزنه، واعتذرت إن كانت طلتها أغضبت البعض.

ورد فى البلاغ أن الممثلة رانيا يوسف ظهرت أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح، في أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ما اعتبره البلاغ انتهاكا صارخا للقانون، يعاقب عليه وفقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات، والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة. وأضاف