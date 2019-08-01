جريمة

الإفراج عن 513 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

تحرير:سماح عوض الله ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
إفراج عن سجناء- أرشيفية
إفراج عن سجناء- أرشيفية
تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 351/2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وسياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى حسن تأهيل السجناء وإعادة دمجهم بالمجتمع، والتخفيف عن مستوفي شروط العفو، أخلت مصلحة السجون سبيل 513 متهما، كانوا محبوسين على ذمة قضايا جنائية مختلفة، وجاء إخلاء السبيل استكمالا لعدد المعفو عنهم احتفالا بثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك الدفعة الأولى من المعفو عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاء تنفيذ العفو وسط فرحة عارمة بين أهالي السجناء.
حدد مستحقو العفو أعضاء اللجنة العليا للعفو، الذين فحصوا حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، على مستوى الجمهورية، وانتهت اللجنة إلى الإفراج عن 128 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو والذين قضوا جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة عليهم، بجانب 385 نزيلا تم الإفراج عنهم إفراجا شرطيا، وذلك بمناسبة
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تعذيب-طفلة-حزن-ندم

الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
مدير-امن-القاهرة

مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات والترقيات الجديدة للضباط داخل المديرية، إذ شملت على تعيين اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة واللواء حازم الديربي مدير مباحث قطاع الشرق وتعيين العقيد وائل غانم مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، كما تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد دويدار مفتشا لمباحث السلام، ونقل المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية إلى رئيس مباحث قسم المطرية.
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.
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حريق يلتهم 10 منازل وأحواش ماشية في الأقصر (صور)

التهم حريق هائل، اليوم الخميس، 10 منازل وأحواش للماشية في محافظة الأقصر، أسفر عن نفوق العشرات من رؤوس الماشية، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود شرق المحافظة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من منازل نجع الفتاتيح بمدينة الطود، وعلى الفور وجهه بسرعة السيطرة على الحريق.
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شادى-الغزالى-حرب

إخلاء سبيل الناشط شادي الغزالي حرب.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب، فى القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامه بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، فيما استأنفت النيابة على القرار،. ومن المقرر أن ينظر الاستئناف غدا، وقررت الجنايات الاثنين الماضي، تأييد إخلاء سبيل الناشط شريف الروبي والمدون محمد أكسجين والمحامي أحمد صبري أبو علم ومحمد خالد ومنى محمود، فى اتهامهما بالقضية ذاتها.
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الإفراج عن 1563 سجينا بمناسبة ذكرى يوليو وعيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1563 سجينًا، تنفيذًا لقرار العفو الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
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بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إخلاء سبيل «الروبي» و«أكسجين» بتدابير احترازية.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كلا من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، قبل أن تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار الصادر من محكمة الجنايات، وتحددت جلسة غدٍ الإثنين، لنظر استئناف النيابة.
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