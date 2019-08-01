الإفراج عن 513 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

تحرير:سماح عوض الله ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

إفراج عن سجناء- أرشيفية

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 351/2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وسياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى حسن تأهيل السجناء وإعادة دمجهم بالمجتمع، والتخفيف عن مستوفي شروط العفو، أخلت مصلحة السجون سبيل 513 متهما، كانوا محبوسين على ذمة قضايا جنائية مختلفة، وجاء إخلاء السبيل استكمالا لعدد المعفو عنهم احتفالا بثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك الدفعة الأولى من المعفو عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاء تنفيذ العفو وسط فرحة عارمة بين أهالي السجناء.

حدد مستحقو العفو أعضاء اللجنة العليا للعفو، الذين فحصوا حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، على مستوى الجمهورية، وانتهت اللجنة إلى الإفراج عن 128 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو والذين قضوا جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة عليهم، بجانب 385 نزيلا تم الإفراج عنهم إفراجا شرطيا، وذلك بمناسبة

حدد مستحقو العفو أعضاء اللجنة العليا للعفو، الذين فحصوا حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، على مستوى الجمهورية، وانتهت اللجنة إلى الإفراج عن 128 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو والذين قضوا جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة عليهم، بجانب 385 نزيلا تم الإفراج عنهم إفراجا شرطيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو 1952 وعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجريا.



ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.







