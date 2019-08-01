لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

لا تزال فرص التوصل إلى حلول بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار التعنت في السيطرة على موقف الجانبين
اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين.
وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
ووصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "صادقة وفعالة وبناءة"، وأضافت أن الدولتين ناقشتا قدرة الصين على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وهو واحد من المواضيع القليلة للغاية التي من المتوقع أن يحاول الجانبان تحقيقها، حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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ووصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "صادقة وفعالة وبناءة"، وأضافت أن الدولتين ناقشتا قدرة الصين على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وهو واحد من المواضيع القليلة للغاية التي من المتوقع أن يحاول الجانبان تحقيقها، حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
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وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، الأسبوع الماضي، أن الشركات الصينية تقدمت بطلب رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، وهو ملف أيضًا لا تزال الولايات المتحدة غير قادرة على الوفاء به في الوقت الحالي.
ومن جانبه، وصف البيت الأبيض المحادثات بأنها "بناءة"، مضيفًا أن "الجانب الصيني أكد التزامه بزيادة مشتريات الصادرات الزراعية الأمريكية"، لكن المسؤولين لم يوضحوا متى أو كيف يمكن أن يحدث ذلك.
وأضاف البيت الأبيض أن الدولتين ناقشتا أيضًا "نقل التكنولوجيا القسري وحقوق الملكية الفكرية" وغيرها من الخدمات، التي في الأصل كانت السبب وراء اتخاذ الرئيس الأمريكي قراره ببدء حرب تجارية مع الصين في السنوات الماضية.
وستستضيف واشنطن الجولة المقبلة من المحادثات في أوائل سبتمبر، لكن التوقعات بحدوث انفراجة لا تزال منخفضة، خاصة في ظل تعنت الجانبين بشأن المطالب التي ينتظرها كل طرف من الآخر.
وقال محللون من مجموعة أوراسيا في مذكرة، اليوم الخميس، إن أحدث الإشارات تشير إلى أنه "لا يشعر أي من الطرفين بإلحاحية لإبرام صفقة، وهو ما يؤجل الحسم إلى جولات أخرى من الصراع".
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وأكد المحللون أن بكين تواصل التأكيد أن أي اتفاق سيتطلب من الولايات المتحدة رفع جميع تعريفاتها على البضائع الصينية، واحترام سيادتها، وهو الأمر الذي سينعكس على التزام بكين بشكل "أكثر واقعية" بشراء البضائع الأمريكية.
وأضافوا أن الوصول إلى خط النهاية في حل الأزمات الموجودة في بعض المجالات بين البلدين، مثل قطاع التكنولوجيا والتعاون الصيني مع الشركات الأمريكية، لا يزال صعبًا من الناحية السياسية، خاصة بعد أن وضعت واشنطن هواوي على قائمتها السوداء للتجارة.
وتمنع القائمة السوداء التجارية الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا والبرامج إلى هواوي ما لم تحصل على ترخيص للقيام بذلك.
وقال الرئيس دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين التي أقيمت في اليابان نهاية يونيو الماضي، إنه سيخفف بعض القيود المفروضة على الشركة، بما يمثل تنازلا لبكين، وربما تخفيف لبعض موردي الشركة الأمريكيين مثل إنتل وكوالكوم وجوجل وغيرهم.
وأوضح وزير التجارة ويلبر روس، أن القرارات بشأن تراخيص البيع لهواوي ستكون "وشيكة"، في محاولة لطمأنة الأوساط السياسية بشأن الحرب التجارية بين البلدين.
وقال روبرت كارنيل، الخبير الاقتصادي في "آي إن جي آسيا": "من غير المرجح أن تُحل القضايا الشائكة، التي تجعل هذه المحادثات التجارية صعبة للغاية، في سبتمبر".
وأضاف: "نحن لا نحتفظ بأمل كبير في تحقيق انفراجة متوقعة"، في إشارة إلى الصعوبات التي لا تزال تجدها المفاوضات بين الجانبين.