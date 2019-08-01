لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

لا تزال فرص التوصل إلى حلول بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار التعنت في السيطرة على موقف الجانبين

تحرير:محمود نبيل ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

ترامب وشي

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.

ووصفت وزارة التجارة الصينية المحادثات بأنها "صادقة وفعالة وبناءة"، وأضافت أن الدولتين ناقشتا قدرة الصين على شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وهو واحد من المواضيع القليلة للغاية التي من المتوقع أن يحاول الجانبان تحقيقها، حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد