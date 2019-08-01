فقد 16 قرشا في شهر.. كم يصل سعر الدولار نهاية 2019؟

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري 2019، بنحو 6.5% ليصعد أمام الدولار بنحو 136 قرشا، وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن العملة المحلية
واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، ليفقد نحو 16 قرشا خلال شهر يوليو الماضي، إذ استهلت العملة الخضراء الشهر مسجلة نحو 16.75 جنيه للبيع، لتنخفض إلى مستوى 16.59 جنيه في 31 يوليو 2019، ليواصل الجنيه المصري رحلته لاستعادة قيمته أمام الدولار.
وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
الدولار الجمركي يتراجع 135 قرشا منذ بداية العام
واصل سعر الدولار الجمركي تراجعه في المنافذ الجمركية، حيث تم تحديد سعره عند 16.62 جنيه للسلع غير الأساسية، بينما تم تثبيته عند 16 جنيها للسلع الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري.
ويعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذى يتم به احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية
الدولار الجمركي يتراجع 135 قرشا منذ بداية العام
واصل سعر الدولار الجمركي تراجعه في المنافذ الجمركية، حيث تم تحديد سعره عند 16.62 جنيه للسلع غير الأساسية، بينما تم تثبيته عند 16 جنيها للسلع الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري.
ويعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذى يتم به احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو القيمة التي تحدد على أساسها قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
كما يعرف الدولار الجمركي بأنه ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية توازي قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وفي ديسمبر 2018، قررت وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية ليبلغ نحو 17.95 جنيه، بينما فقد الدولار الجمركي نحو 135 قرشا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
الجنيه يرتفع بنسبة 6.5%
ارتفع سعر الجنيه أمام العملة الخضراء منذ بداية العام الجاري 2019 بنحو 6.5%، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.59 جنيه، ليرتفع بذلك بقيمة 136 قرشا بالمقارنة بنهاية العام الماضي 2018.
وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبيرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
ويرى الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر أدى إلى تحسن وضع الجنيه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وأضاف إبراهيم أن استعادة الجنيه المصري عافيته وقيمته ساهمت بنسبة كبيرة في انخفاض معدلات التضخم.
بينما أكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن استمرار تراجع سعر الدولار يرجع إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عودة السياحة، وزيادة المعروض الدولاري في البنوك.
توقعات سعر الدولار العام الجاري
توقع قسم البحوث ببنك استثمار «فاروس» أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك ما بين 16.50 جنيه و17.50 جنيه في عام 2019.
وتوقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 17.76 جنيه في نهاية عام 2019، ثم يرتفع ليصل إلى 18.27 جنيه في نهاية عام 2020.
بينما توقع بنك استثمار «كابيتال إيكونوميكس» ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى 18 جنيها في نهاية عام 2019، كما توقع البنك ارتفاع أسعار الدولار إلى 19 جنيها في نهاية 2020.
وتوقع قطاع البحوث في بنك أبو ظبي أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 16.50 جنيه خلال العام الجاري.
كما توقع بنك الاستثمار «بلتون» استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف العام المقبل 2020، كما خفض البنك توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه فى العام المالي المقبل 2019- 2020، فى مقابل نحو 18.05 جنيه سابقا.
وتوقعت «فيتش راتينج»، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، في تقرير لها، استقرار الجنيه المصرى خلال العام الحالى فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة.
وتوقع التقرير أن يستمر سعر الجنيه في التحرك بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة، نتيجة قرار البنك المركزي إلغاء آلية إعادة أموال المستثمرين الأجانب.