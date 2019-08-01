فقد 16 قرشا في شهر.. كم يصل سعر الدولار نهاية 2019؟

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري 2019، بنحو 6.5% ليصعد أمام الدولار بنحو 136 قرشا، وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن العملة المحلية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

الدولار

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، ليفقد نحو 16 قرشا خلال شهر يوليو الماضي، إذ استهلت العملة الخضراء الشهر مسجلة نحو 16.75 جنيه للبيع، لتنخفض إلى مستوى 16.59 جنيه في 31 يوليو 2019، ليواصل الجنيه المصري رحلته لاستعادة قيمته أمام الدولار. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

الدولار الجمركي يتراجع 135 قرشا منذ بداية العام واصل سعر الدولار الجمركي تراجعه في المنافذ الجمركية، حيث تم تحديد سعره عند 16.62 جنيه للسلع غير الأساسية، بينما تم تثبيته عند 16 جنيها للسلع الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري. ويعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذى يتم به احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية