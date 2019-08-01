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فقد 16 قرشا في شهر.. كم يصل سعر الدولار نهاية 2019؟

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري 2019، بنحو 6.5% ليصعد أمام الدولار بنحو 136 قرشا، وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن العملة المحلية
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
الدولار
الدولار
واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، ليفقد نحو 16 قرشا خلال شهر يوليو الماضي، إذ استهلت العملة الخضراء الشهر مسجلة نحو 16.75 جنيه للبيع، لتنخفض إلى مستوى 16.59 جنيه في 31 يوليو 2019، ليواصل الجنيه المصري رحلته لاستعادة قيمته أمام الدولار. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
الدولار الجمركي يتراجع 135 قرشا منذ بداية العام واصل سعر الدولار الجمركي تراجعه في المنافذ الجمركية، حيث تم تحديد سعره عند 16.62 جنيه للسلع غير الأساسية، بينما تم تثبيته عند 16 جنيها للسلع الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري. ويعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذى يتم به احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية
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وزارة-المالية

المالية تعلن قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019. وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.
راية-فودز-والبنك-الأوروبي ‎ (2)

5 ملايين يورو قرضا من البنك الأوروبي لـ«راية فوذز»

أعلنت راية القابضة للاستثمارات المالية، الشركة المتخصصة في مجال المال والأعمال عن نجاح شركة راية فودز إحدى شركاتها والعاملة في مجال تصنيع وتجارة المواد الغذائية، في الحصول على قرض بقيمة 5 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويعد البنك الأوربي أحد البنوك التنموية الرائدة بالعالم والعاملة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والمملوك لـ69 دولة ومؤسستين ماليتين أوروبيتين، وجمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك. ومنذ بداية نشاط البنك بمصر عام 2012، نجح البنك في استثمار أكثر من 5 مليارات يورو في 95 مشروعًا بأنحاء الجمهورية.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. والجرام يفقد 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم، الخميس، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1419 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الزيادة-السكانية

مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميا في الزيادة السكانية

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الزيادة السنوية في عدد السكان بنسبة 2.3%، ليبلغ عدد الدول التي يبلغ مجموع تعداد سكانها نفس تعداد سكان مصر 90 دولة، بينما يقل عدد سكان 160 دولة عن 20 مليون نسمة. وأضافت الوزارة أن نسبة الفقر تزيد بزيادة حجم الأسرة، حيث إن 7% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6 إلى 7 أفراد، كما أن نسبة 76% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
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الدولار (2)

«الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أغسطس

أعلنت مصلحة الجمارك، الأربعاء، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والتى سيتم العمل بها اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية أغسطس. وأوضحت الجمارك، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

كيف تحول الجنيه إلى أفضل العملات أداء في 4 سنوات؟

أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، حسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداء على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا. وارتفع سعر الجنيه أمام العملة الخضراء منذ بداية العام بنحو 6.5%، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.64 جنيه، ليرتفع بذلك بقيمة 131 قرشا بالمقارنة بنهاية العام الماضي 2018. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
الريال-والدولار

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد ليسجل أقل سعر بنحو 16.65 جنيه للبيع، ونحو 16.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الإسكندرية بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، ونحو 16.56 جنيه للشراء.
الدولار-الجنيه

«بلومبرج»: مصر بدأت حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها، إن قرار تعويم الجنيه أسهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين، مشيرة إلى أنه رغم أن القرار كان صعباً على المصريين، فإنه حول الدولة إلى محبوبة لدى المستثمرين فى السندات وتجارة الفائدة. وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
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