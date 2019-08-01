هنسرق البنزينة.. قصة ثراء وسقوط «عفاريت بهتيم»

توصلت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى ملابسات سرقة محاسب بمحطة وقود بالإكراه والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مليون و300 ألف جنيه بميدان بهتيم

تحرير:محمد الشاملي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

محطة وقود

يوم عمل جديد لمحاسب في محطة وقود بنطاق مركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وصل مقر عمله مبكرا، إذ ينتظره الحدث الأبرز والأهم في اختصاص عمله، إذ سيعكف على مراجعة الحسابات وتجهيز المبالغ المالية المقرر إيداعها حساب مالك المحطة في أحد البنوك، ذلك السيناريو المعتاد الذي يتخلله رحلة متكررة للمحاسب مستقلا سيارته الخاصة "ملاكي" من المحطة إلى البنك الذي يتعامل معه لكن رحلته صبيحة ذلك اليوم لم تكن كسابقيه، انتهت بتعرضه لحادث سرقة بالإكراه كاد يفقد معه حياته على يد عناصر إجرامية خطرة.

لم يرض عامل بمحطة وقود بما قسمه الله له من رزق حلال نظير عمله الذي يتجاوز الـ8 ساعات يوميا، صبيحة كل يوم يفكر العامل البسيط في ترك عمله رفضا لدخله الشهري، في ظل رغبة جامحة تسيطر عليه بالثراء السريع وامتلاك شقة وسيارة فارهة وتوديع حياة الفقر. مع انتهاء يوم العمل لا يعود العامل إلى منزله، يتوجه إلى مقهى

لم يرض عامل بمحطة وقود بما قسمه الله له من رزق حلال نظير عمله الذي يتجاوز الـ8 ساعات يوميا، صبيحة كل يوم يفكر العامل البسيط في ترك عمله رفضا لدخله الشهري، في ظل رغبة جامحة تسيطر عليه بالثراء السريع وامتلاك شقة وسيارة فارهة وتوديع حياة الفقر.



مع انتهاء يوم العمل لا يعود العامل إلى منزله، يتوجه إلى مقهى بلدي بمحيط سكنه، يجلس مع أصدقائه حيث يجدون في "الشيشة" ولعب "الطاولة" وسيلة للهروب من هموم الدنيا أو قدر من التسلية وإمتاع الذات، إلا أن جلسة تلك الأمسية بدت مختلفة، عرض العامل على الحضور فكرة شيطانية ستنتشلهم من الفقر وويلاته "إحنا نسرق إيراد البنزينة".



لحظات فقد معها الحضور النطق في محاولة لاستيعاب ما وقع على مسامعهم للتو، قبل أن يشرح صديقهم خطته التي تتركز على درايته بموعد توجه المحاسب للبنك لإيداع الإيراد، وأن الأمر سيكون بعيدا عن المحطة، تلك الفكرة التي حظيت بموافقة الجميع، وراح كل منهم يعد العدة من خلال تجهيز الأسلحة والملابس والسيارة المقرر استخدامها في تنفيذ العملية التي نجح الجزء الأول منها، لكن جهود رجال الشرطة أفسدت الجزء الثاني والأهم "الهروب".



تبلغ لقسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من محاسب بمحطة وقود أنه في أثناء قيادته سيارة ملاكى بناحية ميدان بهتيم بدائرة القسم فى طريقه لتوريد مبالغ مالية حصيلة إيراد المحطة إلى أحد البنوك، اعترضه شخصان ملثمان يستقلان سيارة ملاكى سوداء اللون بدون لوحات معدنية، وأطلقا عدة أعيرة نارية فى الهواء واستوليا على حقيبتين من السيارة بداخلهما مبلغ مليون و300 ألف جنيه.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص (محكوم على أحدهم بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" وبالسجن 40 سنة فى 5 قضايا "سرقة بالإكراه"- ومحكوم على آخر بالسجن 10 سنوات فى قضية "سرقة بالإكراه"، وصادر ضده 3 أحكام بالحبس فى قضايا سرقة تيار كهربائى- وسبق اتهام أحدهم فى 4 قضايا "سلاح سرقة، مخدرات" آخرها قضية "مخدرات")، مقيمون بدوائر أقسام شرطة (عين شمس بالقاهرة، الخانكة وشبين القناطر بالقليوبية).



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بحملة أمنية مُكبرة بأماكن وجودهم والأماكن التى يترددون عليها بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية، الشرقية، الفيوم، المنيا) أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم مبلغ 904 آلاف جنيه وسيارة ملاكى.



اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب باستخدام السيارة المضبوطة وسيارة أخرى ملاكى "يعمل عليها أحد المتهمين"، وأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من المبلغ المستولى عليه، مُستغلين عمل أحدهم بالمحطة الذى قام برصد تحركات المبلغ، وأرشدوا عن السلاحين الناريين المستخدمين فى الواقعة (بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة - بندقية خرطوش بخزينتها 5 طلقات).



تحرر المحضر اللازم حيال المتهمين، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب وإعادة باقي المبلغ المالي، وباشرت النيابة العامة التحقيق.





