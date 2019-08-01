«بحبه».. عمرو دياب يطرح أولى أغاني ألبوم «أنا غير»

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

الهضبة عمرو دياب

طرح الفنان عمرو دياب أولى أغنيات ألبومه الجديد لعام 2019، وهي "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي. وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله، أنا متعود على طبعه أنا حافظه وخدت عليه، لا في زيه ولا هلاقي ربعه، بحبه وهاعمل إيه.. نار نار، حبه ليا، نار نار، بعده عني نار نار، شاغلني ليل ونهار، بحبه وأحب عينيه تلاحقني، يجنني ويقلقني، بحبه وأنا باحلفله وعمره ما صدقني، بحبه حبيبي في كل حالاته، في سوء ظنه وحكاياته، هيعقل امتى حبيبي، وأنا واخد كل اهتماماته".

كان الهضبة قد طرح برومو قبل نحو أسبوعين لـ"بحبه"، وتفاعل الجمهور مع المقطع بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر الهضبة وهو يغنيها في إحدى حفلاته ومعه الفنانة دينا الشربيني. اقرأ أيضا| مشوار مدحت العدل مع عمرو دياب.. عودة بعد 20 عاما وطرح عمرو دياب أيضًا قبل يومين، برومو أغنية "أنا غير" من ألبومه الذي يحمل