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«بحبه».. عمرو دياب يطرح أولى أغاني ألبوم «أنا غير»

تحرير:التحرير ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
الهضبة عمرو دياب
الهضبة عمرو دياب
طرح الفنان عمرو دياب أولى أغنيات ألبومه الجديد لعام 2019، وهي "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي. وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله، أنا متعود على طبعه أنا حافظه وخدت عليه، لا في زيه ولا هلاقي ربعه، بحبه وهاعمل إيه.. نار نار، حبه ليا، نار نار، بعده عني نار نار، شاغلني ليل ونهار، بحبه وأحب عينيه تلاحقني، يجنني ويقلقني، بحبه وأنا باحلفله وعمره ما صدقني، بحبه حبيبي في كل حالاته، في سوء ظنه وحكاياته، هيعقل امتى حبيبي، وأنا واخد كل اهتماماته".
كان الهضبة قد طرح برومو قبل نحو أسبوعين لـ"بحبه"، وتفاعل الجمهور مع المقطع بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر الهضبة وهو يغنيها في إحدى حفلاته ومعه الفنانة دينا الشربيني. اقرأ أيضا| مشوار مدحت العدل مع عمرو دياب.. عودة بعد 20 عاما وطرح عمرو دياب أيضًا قبل يومين، برومو أغنية "أنا غير" من ألبومه الذي يحمل
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بعد «اشرب شاي».. حمادة هلال يحضر مفاجأة جديدة

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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
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عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جانا» (صورة)

احتفل الميجا ستار عمرو دياب، بعيد ميلاد ابنته "جانا" الثامن عشر، ونشر الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بابنته، ظهرا فيها وهما يرتديان اللون الأسود، معلّقًا بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد لجميلتي جانا، أنا أحبك". "جانا" هي آخر أبناء الهضبة، وهي من مواليد 2001 بالقاهرة، وغادرتها في عمر عشر سنوات، وتحاول أن تقدم لنفسها شكلًا مختلفًا عن أشقائها، وهو ما يظهر في "البيزنس" الذى أسسته بإنشاء صفحة لها بموقع "دي بوب"، تبيع من خلالها بعض ملابسها من أجل إثبات ذاتها.
عمرو-دياب

صيف الهضبة.. عمرو دياب يطرح بوستر ألبوم «أنا غير»

بدأ الميجا ستار عمرو دياب، الترويج والدعاية لألبومه الغنائي الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه في الصيف الجاري لعام 2019، برعاية شركة "فودافون". ونشر الهضبة، اليوم الأربعاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الأول للألبوم الجديد، من إنتاج شركته "ناي"، وظهر خلاله مرتديا جاكيت باللون الأزرق، وقميص بُني اللون، ونظارة شمس سوداء، وبشعر قصير، مصحوبًا بتعليق: "الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب.. تابعونا علشان تسمعوا ألبوم الهضبة الجديد (أنا غير) قبل أي حد، من إنتاج Nay، صيف الهضبة".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

بوسترات عمرو دياب| من قميص «أيامنا» لجاكت «أنا غير»

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد لعام 2019، الذي يحمل اسم "أنا غير" من إنتاج شركته "ناي"، ويتعاون خلاله مع العديد من كبار الشعراء والملحنين، ولم يتم الإعلان عن موعد طرحه رسميًّا بالأسواق. وطرح الهضبة، اليوم الأربعاء، البوستر الدعائي الأول للألبوم، وانشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن مظهره الشاب، رغم أنه أوشك على دخول عامه الستين. واستطاع الهضبة منذ بداياته، أن تكون له إطلالة مختلفة تجذب الأنظار وتكون حديث الشارع مع كل ألبوم جديد له، كما سيتضح من خلال هذا التقرير.
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