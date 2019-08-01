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بعد تصريحات الرئيس.. هل يخرج قانون المحليات للنور؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه من المفترض أن تتقدم الحكومة بقانون المحليات خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، وبعد خروج القانون للنور ستعقد الانتخابات المحلية
تحرير:هالة صقر ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
عاشت مصر ما يقرب من 8 سنوات بدون مجالس محلية، وهو ما بعث برسالة مفادها أن مصر تستطيع أن تستكمل مسيرة العمل المحلي بدون هذه المجالس، وأن الحكومة لا ترى أن هناك جدوى من وجود هذه المجالس؛ لذا لم يصدر قانون المحليات مع أولى جلسات البرلمان، ولكن إرسال مشروع قانون المحليات الجديد لمناقشته في البرلمان أثبت العكس وأكد أنه سيأتي يوم تجرى فيه انتخابات للمجالس المحلية، ولكن تأخر إصدار القانون وضع العديد من علامات الاستفهام، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، أن الحكومة ستتقدم بقانون المحليات لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس.
تصريحات الرئيس أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" التى انعقدت فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، أن المحليات لها دور كبير ومهم، ومنذ عام 2011 حتى الآن، تعد المحليات مجمدة ولم يتم إجراء انتخابات لها، موضحا أن المحليات تقوم بدور المراقبة والمتابعة للأداء
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الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
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في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
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«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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طلب إحاطة ضد حمامات السباحة غير المرخصة:تزهق الأرواح

شن النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على حمامات السباحة "غير المرخصة" في القرى والنجوع، متهما إياها والقائمين عليها بأنها السبب الرئيسي في إزهاق الأرواح. وتقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة الاهتمام بحمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية في المحافظات، للتصدي لظاهرة السباحة في الترع، بالإضافة إلى وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
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استعدادات حزبية مبكرة لانتخابات الشيوخ والنواب والمحليات

بدأت الأحزاب الكبرى، الممثلة في مجلس النواب، الاستعداد مبكرا لانتخابات مجالس الشيوخ والمحليات والنواب، المقرر إجراؤها خلال العام المقبل، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمعسكرات التعليمية للشباب لتأهيلهم على إدارة الحملات الانتخابية لخوض الاستحقاقات المقبلة.
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حملة لـ«تطبيق القواعد المسيحية» في الميراث للأقباط

في حوار نشر مؤخرا في «التحرير»، أشار الراهب جون غبريال المنتمي إلى رهبنة الآباء الدومنيكان في مصر إلى البعد الاجتماعي للإنجيل، وتساءل حول روحانية المواطنين المسيحيين ومدى وعيهم بالبعد الاجتماعي لـ«الإنجيل»، كما تساءل: هل يطبقون قواعد الميراث المسيحي؟ والتي تعطي الذكر مثل الأنثى، وهي قضية ملحة في المجتمع خصصت لها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة بعنوان «مسيحيات في البطاقة مسلمات في الميراث»، وهي قضية لها بعدين الأول هو ظن بعض الأشقاء الذكور أن اللجوء لتطبيق الشريعة الإسلامية عند إعلام الوراثة يمنحهم نصيبا أكبر من شقيقاتهم.
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الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. الشروط والمحاذير

بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد.
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