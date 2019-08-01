بعد تصريحات الرئيس.. هل يخرج قانون المحليات للنور؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه من المفترض أن تتقدم الحكومة بقانون المحليات خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، وبعد خروج القانون للنور ستعقد الانتخابات المحلية

تحرير:هالة صقر ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

عاشت مصر ما يقرب من 8 سنوات بدون مجالس محلية، وهو ما بعث برسالة مفادها أن مصر تستطيع أن تستكمل مسيرة العمل المحلي بدون هذه المجالس، وأن الحكومة لا ترى أن هناك جدوى من وجود هذه المجالس؛ لذا لم يصدر قانون المحليات مع أولى جلسات البرلمان، ولكن إرسال مشروع قانون المحليات الجديد لمناقشته في البرلمان أثبت العكس وأكد أنه سيأتي يوم تجرى فيه انتخابات للمجالس المحلية، ولكن تأخر إصدار القانون وضع العديد من علامات الاستفهام، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، أن الحكومة ستتقدم بقانون المحليات لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس.

تصريحات الرئيس أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" التى انعقدت فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، أن المحليات لها دور كبير ومهم، ومنذ عام 2011 حتى الآن، تعد المحليات مجمدة ولم يتم إجراء انتخابات لها، موضحا أن المحليات تقوم بدور المراقبة والمتابعة للأداء

تصريحات الرئيس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" التى انعقدت فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، أن المحليات لها دور كبير ومهم، ومنذ عام 2011 حتى الآن، تعد المحليات مجمدة ولم يتم إجراء انتخابات لها، موضحا أن المحليات تقوم بدور المراقبة والمتابعة للأداء الحكومى فى كل محافظة، قائلا: "إن ما نراه فى مصر هل يعكس دورا وأداءً جيدا ومنضبطا وكفؤًا؟ لا طبعا، إحنا شايفين حجم التجاوز، مثال واحد: أى مبنى يتم بناؤه خارج الإطار عبارة عن شغل محليات، وأى تعديات هي شغل محليات، عندنا فى مصر مشكلة كبيرة فى هذا الأمر، وحريصون على أن نعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ولا بد أن ننهى هذا الموضوع بشكل متدرج".



وأضاف: "إحنا متأخرين وكنا نتمنى إننا نعمل الانتخابات السنتين اللى فاتوا، والمفترض الحكومة تتقدم بالقانون فى الدورة القادمة للبرلمان وبالتالى يخرج القانون الذى ينظم العمل طبقا للدستور ثم تعقد الانتخابات المحلية، ونتمنى أن النسبة الكبيرة من الشباب يكونون ممثلين بشكل ناجح فى الانتخابات القادمة، حريصين على مشاركة 18 ألفا من الشباب فى انتخابات المحليات القادمة".

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قرار حل المجالس المحلية

في 28 يونيو 2011 عقب ثورة يناير، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.

كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها.

وكان أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي و49 شخصا، قد أقاموا 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعا للفصل فيها.

وقد طالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل.

ومنذ صدور هذا القرار وحتى الآن لا توجد مجالس شعبية محلية في مصر.

وفي 7 سبتمبر 2011، نفذ المجلس العسكري قرار المحكمة الإدارية حل المجالس الشعبية المحلية من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 وتشكيل مجالس مؤقتة.

وعن سبب عدم تشكيل هذه المجالس كان قد صرح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق والمنوط به تشكيل هذه المجالس في هذا الوقت بأنه يفضل انتظار قانون المحليات وانتخاب المجالس الشعبية أفضل من التشكيك في هذه المجالس في حال تم تعيين أعضائها.

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رحلة قانون المحليات

مر مشروع قانون المحليات الجديد على ما يقرب من 8 وزراء و4 مؤسسات حكومية، وانتهى به المطاف في مجلس الشعب.

وكان أول من بدأ في تعديل القانون القديم هو الوزير الأسبق المستشار محمد عطية الذي تولى حقيبة التنمية المحلية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وكان قد قرر تشكيل لجنة من كبار المستشارين والمتخصصين في المحليات لتعديل القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء وبدأت اللجنة عملها بالفعل.

وفي أكتوبر 2012، استكمل اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق عمل اللجنة المختصة بتعديل القانون، وأكد أنها ستكون عقب انتخابات مجلس الشعب مباشرة (لم تحدث).

بعدما عينه الرئيس المعزول محمد مرسي وزيرا للتنمية المحلية، استكمل الدكتور محمد علي بشر مباشرة اللجنة وأكد أنه تم الانتهاء من مواده وأن الوزارة ستجري حوارا مجتمعيا حول القانون الجديد قبل إقراره، ثم وضع لائحة تنفيذية لتشكيل المجالس المحلية للحوار المجتمعي، إلا أن لائحة بشر واجهت العديد من الانتقادات خوفا من سيطرة فصيل بعينه على المحليات، وبالفعل لم يتم تشكيلها.

ثم تولى اللواء عادل لبيب المنصب وأكد أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء لمراجعته تمهيدا لعرضه على البرلمان، وأشار إلى أن القانون سيتم عرضه للحوار المجتمعي.

خلال عهد الوزير السابق أحمد زكي بدر، وفي أثناء توليه المنصب، كانت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان قد بدأت في مناقشة القانون تمهيدا لعرضه على أول جلسة انعقاد للمجلس.

وبذلك مر على 4 مؤسسات، وهي وزارة التنمية المحلية، ومجلس الدولة، ومجلس الوزراء، وأخيرا البرلمان (لم يخرج منه بعد).

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مجلس النواب

النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قال لـ"التحرير"، إن قانون الإدارة المحلية فى شكله النهائى مستخلص من 4 مشاريع قوانين تقدم بها هو والنائب محمد فؤاد والنائب محمد الفيومى والحكومة، ومنذ فترة والتقرير النهائى للمشروع أمام رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ولا يحتاج لأكثر من العرض على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وتطويره وإقراره. هذا إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.

وأوضح كمال أنه سبق التصريح بأن 2016 هو موعد انتخابات المحليات، ثم أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل أن المحليات ستجرى فى 2017، وهناك تصريح آخر لرئيس مجلس النواب بأن الانتخابات فى 2018، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وذلك لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية من جانب الحكومة.

وأوضح كمال أن دور الانعقاد المقبل للبرلمان ستليه انتخابات الاستحقاق الدستورى لمجلسى النواب والشيوخ، وهنا يبقى السؤال الموجه للحكومة "هل هى قادرة ماليا على إجراء جميع الانتخابات فى زمن قياسى أم سيتم التأجيل؟"، لافتا إلى أن الحكم هنا يعود للإرادة السياسية.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الخيمى الخبير بالإدارة المحلية، إن الدولة تعتمد على البرلمان حاليا كبديل للمجالس المحلية، وهذا أمر خاطئ؛ لأن البرلمان غير كافٍ لمراقبة الأجهزة التنفيذية، لأنه لن يتمكن من تغطية هذا النطاق الكبير، ولكن المجالس الشعبية بتشكيلها الكبير تحقق رقابة حقيقية بما يمنحها القانون الجديد من سلطات، لافتا إلى ضرورة إصدار قانون المحليات وتشكيل المجالس المحلية.