جولة مفاجئة لوزير الشباب في مركز «تنمية رياضة» شبرا

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

وزير الشباب

فوجئ العاملون بمركز التنمية الشبابية والرياضية، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمام أبواب المركز لمتابعة انتظام بداية العمل اليومي، وتواجد جميع العاملين استعدادا لاستقبال النشء والشباب من قاطنى شبرا الخيمة والمناطق المجاورة. جاءت الزيارة التفقدية المفاجئة للوزير لمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة قبيل توجهه إلى مقر مجلس الوزراء لحضور اجتماع المجلس الأسبوعي. وتضمنت تفقد جميع المرافق والمنشآت بداية من حمامات السباحة، والملاعب والمسرح وقاعات ورش العمل والحدائق والمكاتب الإدارية.

ورصد الوزير العديد من المخالفات أمام المركز والمتعلقة بالبوابات الخارجية وعدم الاهتمام بنظافة المحيط الخارجي للمركز والسور الخارجي، حيث وجه كل مسئولي الصيانة والمختصين بالمركز بالعمل على إصلاح أي تلفيات وإصلاح أوجه القصور التي لاحظها خلال الزيارة. وكشف الدكتور أشرف صبحي عن قيامه بزيارة أخري للمركز خلال