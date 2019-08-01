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جولة مفاجئة لوزير الشباب في مركز «تنمية رياضة» شبرا

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
وزير الشباب
وزير الشباب
فوجئ العاملون بمركز التنمية الشبابية والرياضية، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الخميس، بتواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمام أبواب المركز لمتابعة انتظام بداية العمل اليومي، وتواجد جميع العاملين استعدادا لاستقبال النشء والشباب من قاطنى شبرا الخيمة والمناطق المجاورة. جاءت الزيارة التفقدية المفاجئة للوزير لمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة قبيل توجهه إلى مقر مجلس الوزراء لحضور اجتماع المجلس الأسبوعي. وتضمنت تفقد جميع المرافق والمنشآت بداية من حمامات السباحة، والملاعب والمسرح وقاعات ورش العمل والحدائق والمكاتب الإدارية.
ورصد الوزير العديد من المخالفات أمام المركز والمتعلقة بالبوابات الخارجية وعدم الاهتمام بنظافة المحيط الخارجي للمركز والسور الخارجي، حيث وجه كل مسئولي الصيانة والمختصين بالمركز بالعمل على إصلاح أي تلفيات وإصلاح أوجه القصور التي لاحظها خلال الزيارة. وكشف الدكتور أشرف صبحي عن قيامه بزيارة أخري للمركز خلال
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الشاهد: فخور لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده لديها جيشًا جمهوريًا، مشدّدًا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكدًا أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام الكامل للدستور. وأضاف الشاهد، خلال حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس، أنه اتخذ قرارًا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة"، لافتًا إلى أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي".
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في المغرب وعمان.. الإثنين أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غد السبت هو غُرة شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب. وفي ما يلي نص بيان الوزارة: " تنهى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين «المتيني» رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار جمهوري بتعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس خلفًا للدكتور عبدالوهاب عزت. وقال وزارة التعليم العالي، في بيان، إن "المتيني شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس". البيان أضاف أن "المتيني يعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، إذ استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية".
أول-حالة-زواج-بالمأذون-الإلكتروني (1)

«محمد ومنة».. أول زواج بالمأذون الإلكتروني في بورسعيد (صور)

شهدت إحدى القرى السياحية في محافظة بورسعيد، مساء الخميس، أول حالة "زواج إلكتروني" من خلال تطبيق الأحوال الشخصية الجديد "المأذون الإلكتروني"، الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد. وأدخل الشيخ محمد أنور، مأذون بمدينة بورفؤاد، بيانات العروسين: محمد مهدي أحمد الغرباوي، ومنة الله محمد منصور خليفة، على تطبيق الأحوال الشخصية من اللاب توب بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، على أن يستلمها العروسان موثقة صباح السبت المقبل بسبب عطلة الجمعة، وذلك في ظل فرحة عارمة من الحضور وإطلاق السيدات "الزغاريد".
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وزير الشباب ومحافظ القليوبية يشاركان في الماراثون 6

صبحي: ندعم منتخب شباب اليد وننتظر تحقيق بطولة العالم

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى ماراثون للجري ببرنامج «وجهة مصر 2030» فى محافظة القليوبية. وقال صبحي: «نحن ننتظر أن يُسعد منتخب الشباب لكرة اليد الشعب المصري من خلال التأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد للشباب بإسبانيا، بعد النتائج المشرفة والمبهرة طوال مشوار ماراثوني بالبطولة». وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة بجميع مؤسساتها تقف خلف المنتخب الوطني لليد، وجميع أعضاء البعثة، والجهاز الفنى والإدارى، لتخطي المنتخب الفرنسي في نصف النهائي والصعود للمباراة النهائية وتحقيق اللقب.
مجلس-النواب (3)

«عاملة النواب» تقر عقوبات قانون التأمينات بعد جدل كبير

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل حول عقوبة الحبس -فى بعض المواد- على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها من تلك التلاعبات، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة، وأقرت اللجنة برئاسة النائبة مايسة عطوة، باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

120 شهرا.. شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الجديد

استأنفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، وجاء حسم المادة بالتوافق مع الحكومة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزداد لـ180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وحددت المادة 21 الخاصة باستحقاق المعاش بعد تعديلها الحالات والشروط.
محمد-سمير (1)

المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان حقيقة علاقتهما بـ«دابسي»

رفض العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، كل ما تم تداوله مؤخرا عن علاقته وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب بشركة "دابسي"، مؤكدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا توجد أي علاقة تربطهما بالشركة، وأنهما اعتذرا عن تولي أي مناصب فيها، موضحا أن إدارة الشركة عرضت عليه تولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية، وتعيين زوجته كمستشارة إعلامية، واتفقا بالفعل مع "دابسي" يوم 1 يوليو الجاري، لكنهما اعتذرا يوم 7 يوليو الجاري، عن عدم تولي المنصبين سواء هو أو زوجته.
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