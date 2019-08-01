مدافع الأهلي يقترب من الانتقال لطلائع الجيش

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

الأهلي

اقترب أحمد علاء، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة استمراره مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل النادي، أن إدارتي الناديين تبحثان موقف اللاعب، سواء خروجه ببيع نهائي أو إعارته لمدة موسم، في ظل عدم اقتناع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، بقدرته، إذ تلقى اللاعب أكثر من عرض من أندية الدوري لاستعارته من الأهلي خلال الفترة الماضية لكن عرض طلائع الجيش هو الأفضل.

وخرج أحمد علاء من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، بالموسم المنقضي؛ بسبب عدم الاقتناع بإمكانياته، بالإضافة إلى كثرة الإصابات. علاء صاحب الـ25 عاما، انضم إلى النادي الأهلي آتيًا من صفوف الداخلية في صيف 2018، مقابل 10 ملايين جنيه، وشارك بقميص المارد الأحمر في 5 مواجهات في

وخرج أحمد علاء من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، بالموسم المنقضي؛ بسبب عدم الاقتناع بإمكانياته، بالإضافة إلى كثرة الإصابات.



علاء صاحب الـ25 عاما، انضم إلى النادي الأهلي آتيًا من صفوف الداخلية في صيف 2018، مقابل 10 ملايين جنيه، وشارك بقميص المارد الأحمر في 5 مواجهات في الدوري خلال الموسم المنقضي.



يذكر أن النادي الأهلي دعم خط دفاعه بالتعاقد مع محمود متولي، لاعب الإسماعيلي، لمدة خمسة أعوام، في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر 15 مليون جنيه، 10 ملايين تم دفعها و5 ملايين على أقساط، وذلك استعدادا لبطولة الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

