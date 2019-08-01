جريمة

«حبس الممتنع».. كيف تحفظ حقك في «الميراث» قانونا؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي
تحرير:تهامى البندارى ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
خلافات تقسيم الميراث أمام المحكمة
خلافات تقسيم الميراث أمام المحكمة
سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، يئسن من مماطلة أشقائهن، فلجأن مُضطرات إلى المحاكم للحصول عليه، إذ لا تخلو ساحات المحاكم من الدعاوى المدنية التي يتبارز فيها أصحاب المواريث، ويتعارك كل فريق من أجل إثبات حقه الشرعي، الذي كفله وحدده القانون، ففي سبيل الطمع يلجأ بعض من الجهلاء إلى الاستيلاء على ميراث أشقائهم بل ويمتنع عن تسليم الميراث إلى شقيقه أو شقيقته، غير أن الامتناع عن تسليم الميراث يعد جريمة وفقا لنصوص القانون التي خصصت في هذا الصدد، يعرضها «التحرير» عبر السطور المقبلة وتشرح كيف تحفظ حقك بالقانون.
يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون. الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي
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تعذيب-طفلة-حزن-ندم

الأمومة والطفولة تتصدى لزواج طفلة بكفر الشيخ

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل، الخميس، حمل رقم 158537-18، مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة تدعى "ش.م.أ"، من مواليد عام 2004، لم يتجاوز عمرها 15 سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم 10 من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها "م.ب.ع" بمدينة سيدي غازي، مشيرًا إلة أنه من المقرر أنه سيتقدم ببلاغ لنيابة الأحداث بكفر الشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية المقررة.
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مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات وترقيات الضباط

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حركة التنقلات والترقيات الجديدة للضباط داخل المديرية، إذ شملت على تعيين اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء سليمان شتا مديرا لقطاع شرق القاهرة واللواء حازم الديربي مدير مباحث قطاع الشرق وتعيين العقيد وائل غانم مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، كما تضمنت الحركة تعيين العقيد محمد دويدار مفتشا لمباحث السلام، ونقل المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية إلى رئيس مباحث قسم المطرية.
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.
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حريق يلتهم 10 منازل وأحواش ماشية في الأقصر (صور)

التهم حريق هائل، اليوم الخميس، 10 منازل وأحواش للماشية في محافظة الأقصر، أسفر عن نفوق العشرات من رؤوس الماشية، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود شرق المحافظة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى عدد من منازل نجع الفتاتيح بمدينة الطود، وعلى الفور وجهه بسرعة السيطرة على الحريق.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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قتلها بعصا.. عاطل يقتل طفلة عشيقته بالعجوزة

واصلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة قيام عاطل بقتل طفلة عشيقته بمنطقة العجوزة، واستمعت النيابة لأقوال عدد من جيران المتهم، الذين أوضحوا أن المتهم معروف بسوء سلوكه، وتبين من التحقيقات الأولية أنه قتل الطفلة الصغيرة التي لم تتخط 4 سنوات من عمرها، بواسطة عصا خشبية، بسبب إزعاجها له، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول ظروف الحادث.
سجن

تجديد حبس عامل حرق ابنة أخيه بـ«مولوتوف» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإصابة طفلة شقيقه، البالغة من العمر أربع سنوات، بحرووق نسبتها 30% بأنحاء مختلفة بالجسد، وذلك بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
انتحار

بحبة حفظ الغلال.. خلافات تنهي حياة «عريس الدقهلية»

أنهى شاب في بداية العقد الثاني من عمره، من قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حياته متناولًا حبة حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته ومروره بحالة نفسية سيئة، لعدم قدرته على إنهاء استعدادات الزواج قبل حفل زفافه المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، عن وصول "علي.ع.م - 24 عامًا، ومقيم برمبال الجديدة، مصابا بحالة إعياء شديد وقيء مستمر بداعي التسمم.
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