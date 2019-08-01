مقتل مسجل وضبط آخرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

تحرير:علاء النجار ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

صورة أرشيفية

قُتل مسجل خطر، بينما ألقى القبض على آخرين في أثناء مطاردة بينهم وبين قوة الشرطة بالقناطر الخيرية بمنطقة جزيرة الشعير، وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر العام. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية بأنه في أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية بالمرور لتفقد الحالة الأمنية اشتبهوا في إحدى السيارات الملاكي الآتية في مواجهتهم فحاولوا استيقافها للتأكد من شخصية مستقليها والاطلاع على ترخيصها، إلا أن قائد السيارة سارع بالعودة بالسيارة إلى الخلف في محاولة للهرب، ثم تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة.

وأضافت التحريات أنه ترجل من السيارة 3 أشخاص قاموا بالاستتار بجانب السيارة الأيمن وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، الأمر الذي دفع القوات إلى مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية. وتبين أن المتهمين هم "أحمد. م. ج- 26 عاما" سائق وبحوزته بندقية آلية، و"ن. م. ا- 31 عاما"، أصيب في وجهه وبحوزته بندقية آلية،