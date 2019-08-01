محمد نجيب يرحل عن صفوف القلعة الحمراء

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

محمد نجيب

تعاقدت إدارة نادي الجونة مع محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي) استعدادًا للموسم الجديد، وجاء ذلك بعدما خرج نجيب من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، في الموسم المنصرم رغم تعافيه من الإصابة، كما استبعده لاسارتي من قائمة الفريق الأحمر الإفريقية التي أعلن عنها أمس، وخاض نجيب برفقة المارد الأحمر 201 مباراة، طوال ثماني سنوات قضاها داخل جدران النادي الأهلي، في مختلف المسابقات أحرز خلالها 5 أهداف.

واجتاز نجيب الكشف الطبي بنجاح لينضم بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد 2019-2020، ورحب الجونة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بانضمام محمد نجيب لصفوف الفريق. وجدد نادي الجونة تعاقد 4 لاعبين قبل التعاقد مع محمد نجيب، وهم محمد ناجي "جدو" وجوناثان أنجويم، وخالد صبحي، بالإضافة