المالية تعلن قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019. وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.

وأضافت الوزارة أنه يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو 2019، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة