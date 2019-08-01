مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الإفريقية

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

الزمالك

قيد نادي الزمالك 28 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا (2019- 2020)، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المتغيب، الذي انضم لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي. القائمة شهدت أيضا دخول اسم محمد عنتر جناح الفريق، وكل الصفقات الجديدة، بمن فيهم محمد صبحي، الحارس الشاب، باستثناء محمد أوناجم المهاجم المغربي. ويلتقي الزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مع فريق ديكاداها من الصومال، ومن المقرر إقامة المباراتين في مصر أيام 9 أو 10 أو 11 ذهابا، وأحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس إيابا.

وجاءت قائمة الزمالك المكونة من 28 لاعبًا كالتالي: - حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي. - خط الدفاع: محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – حازم