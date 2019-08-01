رياضة

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الإفريقية

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
الزمالك
الزمالك
قيد نادي الزمالك 28 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا (2019- 2020)، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المتغيب، الذي انضم لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي. القائمة شهدت أيضا دخول اسم محمد عنتر جناح الفريق، وكل الصفقات الجديدة، بمن فيهم محمد صبحي، الحارس الشاب، باستثناء محمد أوناجم المهاجم المغربي. ويلتقي الزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مع فريق ديكاداها من الصومال، ومن المقرر إقامة المباراتين في مصر أيام 9 أو 10 أو 11 ذهابا، وأحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس إيابا.
وجاءت قائمة الزمالك المكونة من 28 لاعبًا كالتالي:  - حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي. - خط الدفاع: محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – حازم
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تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
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أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
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الزمالك: هناك لاعبون عمرهم الافتراضي انتهى

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن أن ضغط الجماهير البيضاء بسبب الصفقات أغضبه، مشيرا إلى أنه يقدّر قلق الجماهير رغم أنه لا يعرف سببا لهذا القلق. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه إلى أن الإدارة تأخرت في الصفقات. لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".
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الزمالك: جروس قسّمنا.. ولسنا الأهلي وبيراميدز

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، ترك بصمة وأسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، لكنه في الوقت ذاته أضاع الدوري ولم يلب طموح مجلس الزمالك في البطولة العربية. وقال أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية: "جهاز كريستيان جروس ترك بصمة، وأضاع الدوري ولم يلب طموحنا في البطولة العربية، ولكنه أسعد الجماهير بكأس الكونفدرالية، وعملنا يتلخص في أن يظهر المدير الفني وكأنه متكامل، وتغطية أوجه القصور حتى لا تظهر للاعبين أو الإدارة أو للإعلام".
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الزمالك يعلن قائمته للقمة.. 7 غيابات ومهاجمان

أعلن خالد جلال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة، في برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادًا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019. وشهدت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني للقلعة البيضاء، غياب السباعي، محمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة، ويوسف إبراهيم "أوباما" للإيقاف، ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لأسباب فنية.
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خطوة تفصل جون أنطوي عن الانضمام للزمالك

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء اتفاقه مع نادي مصر للمقاصة، من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق، الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشف مصدر داخل الزمالك أن جون أنطوي حضر إلى مقر القلعة البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقد جلسة في حضور وكيل أعماله وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وأشار المصدر إلى أن جون أنطوي غادر مقر النادي بعد جلسة استمرت ما يقارب نصف الساعة، وحصل على مقدم تعاقد خلال الجلسة.
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