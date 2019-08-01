مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الإفريقية
٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
الزمالك
قيد نادي الزمالك 28 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا (2019- 2020)، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المتغيب، الذي انضم لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.
القائمة شهدت أيضا دخول اسم محمد عنتر جناح الفريق، وكل الصفقات الجديدة، بمن فيهم محمد صبحي، الحارس الشاب، باستثناء محمد أوناجم المهاجم المغربي.
ويلتقي الزمالك في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، مع فريق ديكاداها من الصومال، ومن المقرر إقامة المباراتين في مصر أيام 9 أو 10 أو 11 ذهابا، وأحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس إيابا.
وجاءت قائمة الزمالك المكونة من 28 لاعبًا كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.
- خط الدفاع: محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – حازم
وجاءت قائمة الزمالك المكونة من 28 لاعبًا كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.
- خط الدفاع: محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – حازم إمام.
- خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز "زيزو" – محمد حسن – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد سيد "زيزو" – كريم بامبو – محمود عبد المنعم "كهربا".
- خط الهجوم: خالد بوطيب – عمر السعيد – مصطفى محمد.
يشار إلى أن الزمالك تقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" من أجل قيد محمد أوناجم المهاجم المغربي الجديد، في القائمة، وذلك بسبب تعطل قيده لأسباب تقنية تخص نظام التسجيل للاتحاد الإفريقي.