بيان جديد من «كاف» بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

الترجي التونسي - الوداد المغربي

أصدر الاتحاد الإفريقي "كاف" بيانا رسميا حول لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إلغاء إعادة المباراة، وأكد كاف في بيانه أن اللجنة التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة، لاتخاذ قرار نهائي حول الأزمة، ومناقشة الأمر بكل تفاصيله. وكان الوداد قد توقف عن اللعب، حتى يتم تشغيل تقنية الفيديو، وذلك بعد إلغاء هدف لصالحه في مباراة إياب النهائي، أمام مضيفه الترجي، الذي قرر كاف حينها تتويجه باللقب، قبل أن يتراجع ويطالبه بتسليم الكأس والميداليات، ويعلن عن إعادة اللقاء على ملعب محايد.

لكن المحكمة الرياضية الدولية ألغت قرار كاف، أمس، بدعوى صدوره عن لجنة غير مختصة، وقررت إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، لمناقشته من جديد في اللجنة التأديبية، التي ستجتمع قريبا لإصدار قرار في هذا الشأن. يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر إلغاء نظام مباراتي الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء

لكن المحكمة الرياضية الدولية ألغت قرار كاف، أمس، بدعوى صدوره عن لجنة غير مختصة، وقررت إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، لمناقشته من جديد في اللجنة التأديبية، التي ستجتمع قريبا لإصدار قرار في هذا الشأن.



يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر إلغاء نظام مباراتي الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة.



وأعلن مسؤولو كاف إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط، بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة بعد أن شهد نهائي دوري أبطال إفريقيا مشكلات تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.



