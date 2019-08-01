رياضة

بيان جديد من «كاف» بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا

٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
الترجي التونسي - الوداد المغربي
الترجي التونسي - الوداد المغربي
أصدر الاتحاد الإفريقي "كاف" بيانا رسميا حول لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إلغاء إعادة المباراة، وأكد كاف في بيانه أن اللجنة التأديبية ستجتمع في أقرب فرصة، لاتخاذ قرار نهائي حول الأزمة، ومناقشة الأمر بكل تفاصيله. وكان الوداد قد توقف عن اللعب، حتى يتم تشغيل تقنية الفيديو، وذلك بعد إلغاء هدف لصالحه في مباراة إياب النهائي، أمام مضيفه الترجي، الذي قرر كاف حينها تتويجه باللقب، قبل أن يتراجع ويطالبه بتسليم الكأس والميداليات، ويعلن عن إعادة اللقاء على ملعب محايد.
لكن المحكمة الرياضية الدولية ألغت قرار كاف، أمس، بدعوى صدوره عن لجنة غير مختصة، وقررت إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، لمناقشته من جديد في اللجنة التأديبية، التي ستجتمع قريبا لإصدار قرار في هذا الشأن. يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي قرر إلغاء نظام مباراتي الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء
اقرأ المزيد
تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
احمد-سليمان

أحمد سليمان يوجه رسالة إلى أعضاء الزمالك

قام أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق والمرشح السابق لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، بإرسال رسائل "SMS" على الهواتف الشخصية لأعضاء النادي يطالبهم خلالها بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، كما حملت الرسائل اتهامات للمجلس بإهدار المال العام وإهدار قيمة النادي، وشهدت السنوات الماضية خلافات حادة بين أحمد سليمان ومرتضى منصور رئيس النادي الحالي وذلك منذ استقالة سليمان من عضوية مجلس إدارة الزمالك عام 2015 بسبب قيام مجلس الإدارة بإعادة محمود عبدالرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق مرة أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
نادي الزمالك

مركز التسوية يرفض اعتماد لائحة الزمالك

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، إيقاف تنفيذ لائحة الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية، حيث أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية بيانا رسميا، علمًا بأن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، كان قد أقام دعوى ضد مجلس اللجنة الأولمبية لإيقاف تنفيذ اللائحة وجاءكالتالي: "أقام ممدوح عباس الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم تداولها بالجلسات وصدر الحكم اليوم من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي للزمالك".
الترجى-التونسى (2)

رسميا.. الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

أعلنت المحكمة الدولية الرياضية (كاس)، اليوم الأربعاء، إبطال قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وإعلان الترجي الرياضي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا (2018-2019). وكان الترجي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا لموسم (2018-2019) بعد الفوز على الوداد المغربي بهدف نظيف، أحرزه يوسف بلايلي في لقاء الإياب، بعد التعادل بهدف لكل منهما في الذهاب، بعدما رفض الأخير استكمال المباراة، بعد اعتراض لاعبي الوداد على تعطل تقنية الفيديو، وهو ما حرمهم من التأكد من صحة هدف أحرزه وليد الكرتي في الشوط الثاني.
أليو ديانج

الأهلي يستقر على قيد الصفقات الجديدة إفريقيا

يتجه النادي الأهلي لقيد الثنائي أليو ديانج، ومحمود متولى إفريقيا، في القائمة التي سيتم إرسالها مساء غد الأربعاء، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". ويدرس الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة موقف بقية اللاعبين الأجانب ومن سوف يتم التعامل معه كلاعب شمال إفريقي محلي من بين الثنائي الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، والدولي المغربي وليد أزارو مهاجم نادي القرن الإفريقي، حتى يصبح هناك فرصة لدخول ديانج القائمة في ظل وجود أربعة أسماء بالفعل هم النيجيري جونيو أجايي، والدولي الأنجولي جيرالدو دا كوتسا، ومعلول وأزارو.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org