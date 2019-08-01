الآثار تعلن مد العمل بقلعة قايتباي في عيد الأضحى

تحرير:محمد مجلي ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

قلعة قايتباي - صورة أرشيفية

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تم بدء الاستعدادات الخاصة داخل قلعة قايتباى، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذى من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين والزائرين سواء من المقيمين فى محافظة الإسكندرية أو الوافدين والزائرين من خارجها، مشيرًا خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية في إطار إظهار المعلم الاثري الهام بالمظهر الحضاري اللائق.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تنفيذا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، فإنه تقرر مد الوقت خلال عيد الأضحى المبارك على أن تستمر هذه المواعيد حتى 30 سبتمبر المقبل، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، بواقع ساعة إضافية في إطار حرص وزارة الآثار على إتاحة مزيد