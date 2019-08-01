إطلاق سراح «الروبي وأكسجين» تنفيذا لقرار الجنايات

تحرير:تهامى البندارى ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

شريف الروبي- عضو 6 أبريل

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عن كل من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيليهما، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، واستأنفت نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة، ونظرت غرفة المشورة استئناف النيابة، وتم رفضه، وأيدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيليهما.

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، المتهمين بتحريات جهاز الأمن الوطني التي تفيد انضمامهما لجماعة خارجة عن القانون، قبل أن تأمر بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في القضية التي قيدت برقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا. شملت الاتهامات المنسوبة إلى «الروبي» الانضمام إلى

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، المتهمين بتحريات جهاز الأمن الوطني التي تفيد انضمامهما لجماعة خارجة عن القانون، قبل أن تأمر بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في القضية التي قيدت برقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا.



شملت الاتهامات المنسوبة إلى «الروبي» الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل العمل بأحكام القانون، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، في الوقت الذي لم تتم فيه مواجهته بأى أحراز بالقضية بعد.



وخلال جلسة التحقيق الأولى سُئل عضو 6 أبريل عن مشاركته في بعض الفعاليات السياسية وكذا الخاصة ببعض الأحزاب، وسئل كذلك، بحسب محاميه، عن النشاط السياسي الذي كان يمارسه قبل ثورة 25 يناير حتى الآن، ودور حركة 6 أبريل قبل الثورة وبعدها وأسباب انقسام الحركة إلى جبهتين.



