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الأسد صديق لا يتكرر.. متفائل وقلبه أبيض

التفاؤل أكثر صفة مميزة في برج الأسد، ففي منتصف الهموم والظلام الذي يحيط به، لا بد من وجود نافذة مشرقة يحب أن يطل منها على الجانب الإيجابي في محاولة للتخلص من العقوبات
تحرير:فيروز ياسر ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الصديق الأسد
الصديق الأسد
إذا كان لديك صديق من برج الأسد، ستكون محظوظا في حياتك كثيرا، فهذا النوع من الأصدقاء مختلف تماما عن غيره، سواء من خلال استقبال الحزن معك أو مشاركتك الفرح، كما لديه مغامرات كبيرة تجعله شخصا مجنونا، ولكن هذا لا يعني أنه طائش بل غالبا ما يشجعك على الصمود. في حالة عدم صداقتك لأشخاص من برج الأسد لكنك تدخل في علاقة صداقة جديدة مع هذا البرج، إذن ستكون في حاجة إلى معرفة هذا الصديق جيدا، للتعامل معه بسهولة ولتسير علاقتكما على ما يرام، إذا اعرف كل شيء حسبما ذكر موقع ZodiacThing.com .
1- لن تشعر بالملل نهائيا يتميز الأسد بدمه الخفيف وروحه المبهجة، ولهذا دائما يحب الترفيه، ويحب أن يشاركه المقربون منه لحظاته السعيدة، كما أنه اجتماعي بالدرجة الأولى ولهذا دائما ما ستجد حول صديقك الجديد العديد من المحبين والذين يحاولون أن يكونوا معه علاقة صداقة، لذا شارك الأسد لحظاته ولن تشعر بالملل على
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الأسد الطيب.. دائم التحدي ولا يعرف التسلط

إذا كنت تجلس الآن في أحد المطاعم، قد يلفت نظرك شخصا يجلس بجانب مجموعة من الأشخاص، يتحدث كثيرا وينتبهون له، له كاريزما خاصة، وينشر التفاؤل وروح الدعابة من حوله، فتتساءل عن الوجه الآخر له، ولكن قبل ذلك تشعر بالرغبة في التعرف عليه عن قرب. يصادفك الحظ لترى هذا الشخص مرة ثانية في نفس المكان، ولكن بمفرده، لتشعر بالحيرة، من هذا التناقض، فالظاهر لك أن هذه الشخصية اجتماعية طيبة ولا تعرف للوحدة طريقا، وفي الغالب سيكون برج الأسد، ويمكنك التعرف إليه أكثر وفقا لما ذكره موقع Zodiac Fire.
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لكل برج ذوق في اختيار الملابس.. الأسد إطلالته ملكية

لكل شخص ذوق خاص في اختيار الملابس والألوان المناسبة، ومثلما يُقال "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، وليس كل ما تحبه قد يعجب الآخرين مثلك، فإذا ذهبت إلى متجر الملابس مع أحد أصدقائك، فيبحث كل واحد منكما عن الإستايل المناسب، وفي وقت ما عندما تطلب رأيه في قطعة أعجبتك، قد لا تعجبه أو يحاول إقناعك بلون آخر. وعند النظر إلى برج كل شخص، ستجد أن ما يفضّله ولا يفضله ينعكس تماما على شخصيته والصفات التي يحملها برجه؛ لذا دعنا نتعرف على الأبراج الحيوية والأخرى الهادئة، والتي تنعكس صفاتها على ذوقها في الموضة، وفقا لما ذكره موقع "Stitch Fix".
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تعرف على امرأة السرطان عن قرب إذا كنت تحبها

امرأة السرطان مليئة بالتناقضات، وعلى الرغم من ضعفها لكنها حريصة للغاية في تصرفاتها وتعاملاتها، قد تكون مزاجية بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت يمكن الاعتماد عليها، وعلى الرغم من أنها خائفة من التغيير ولكن قابلة للتكيف للغاية. إنها نوع المرأة التي تأمل أن تتزوجها، كما ستكون أما عظيمة، وعلى الرغم من مقابلتك لها لأول مرة فتظهر لك أنها قاسية المشاعر لكن في الحقيقة تحمل رومانسية كبيرة وتهتم لك عند وقوعها في حبك، حيث إنها تختار بعناية من تسمح لهم بالدخول إلى عالمها، تعرف على أسرارها وفقا لما ذكره موقع Elite Daily.
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الأسد الطيب.. دائم التحدي ولا يعرف التسلط

إذا كنت تجلس الآن في أحد المطاعم، قد يلفت نظرك شخصا يجلس بجانب مجموعة من الأشخاص، يتحدث كثيرا وينتبهون له، له كاريزما خاصة، وينشر التفاؤل وروح الدعابة من حوله، فتتساءل عن الوجه الآخر له، ولكن قبل ذلك تشعر بالرغبة في التعرف عليه عن قرب. يصادفك الحظ لترى هذا الشخص مرة ثانية في نفس المكان، ولكن بمفرده، لتشعر بالحيرة، من هذا التناقض، فالظاهر لك أن هذه الشخصية اجتماعية طيبة ولا تعرف للوحدة طريقا، وفي الغالب سيكون برج الأسد، ويمكنك التعرف إليه أكثر وفقا لما ذكره موقع Zodiac Fire.
بناطيل بيضاء مع حذاء مناسب

لكل برج ذوق في اختيار الملابس.. الأسد إطلالته ملكية

لكل شخص ذوق خاص في اختيار الملابس والألوان المناسبة، ومثلما يُقال "لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع"، وليس كل ما تحبه قد يعجب الآخرين مثلك، فإذا ذهبت إلى متجر الملابس مع أحد أصدقائك، فيبحث كل واحد منكما عن الإستايل المناسب، وفي وقت ما عندما تطلب رأيه في قطعة أعجبتك، قد لا تعجبه أو يحاول إقناعك بلون آخر. وعند النظر إلى برج كل شخص، ستجد أن ما يفضّله ولا يفضله ينعكس تماما على شخصيته والصفات التي يحملها برجه؛ لذا دعنا نتعرف على الأبراج الحيوية والأخرى الهادئة، والتي تنعكس صفاتها على ذوقها في الموضة، وفقا لما ذكره موقع "Stitch Fix".
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قلة النوم ترهق بشرتك.. استعيدي جمالك في دقائق

«نامي كويس عشان بشرتك تبقى أفضل».. الجملة الأشهر بين الفتيات اللاتي يحاولن الحفاظ على جمالهن، فكلما كان الوجه صافيا وخاليا من الحبوب والشوائب، تستطيع الفتاة أن تثق في نفسها أكثر، وتواجه العالم الخارجي بقوتها وجمالها. ولأن النوم المفتاح السحري لبشرة متوهجة وصحية، ففي بعض الأحيان يصعب الحصول على 8 ساعات يوميا، بسبب الضغوطات اليومية والمهام التي لا تنتهي، ولهذا يمكن التضحية بالنوم في بعض الأحيان، وباستمرار قلة النوم تبدأ الهالات السوداء في الظهور وتنتفخ العينان، ويظهر التعب على البشرة.
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تعرف على امرأة السرطان عن قرب إذا كنت تحبها

امرأة السرطان مليئة بالتناقضات، وعلى الرغم من ضعفها لكنها حريصة للغاية في تصرفاتها وتعاملاتها، قد تكون مزاجية بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت يمكن الاعتماد عليها، وعلى الرغم من أنها خائفة من التغيير ولكن قابلة للتكيف للغاية. إنها نوع المرأة التي تأمل أن تتزوجها، كما ستكون أما عظيمة، وعلى الرغم من مقابلتك لها لأول مرة فتظهر لك أنها قاسية المشاعر لكن في الحقيقة تحمل رومانسية كبيرة وتهتم لك عند وقوعها في حبك، حيث إنها تختار بعناية من تسمح لهم بالدخول إلى عالمها، تعرف على أسرارها وفقا لما ذكره موقع Elite Daily.
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