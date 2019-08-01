الأسد صديق لا يتكرر.. متفائل وقلبه أبيض

التفاؤل أكثر صفة مميزة في برج الأسد، ففي منتصف الهموم والظلام الذي يحيط به، لا بد من وجود نافذة مشرقة يحب أن يطل منها على الجانب الإيجابي في محاولة للتخلص من العقوبات

تحرير:فيروز ياسر ٠١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الصديق الأسد

إذا كان لديك صديق من برج الأسد، ستكون محظوظا في حياتك كثيرا، فهذا النوع من الأصدقاء مختلف تماما عن غيره، سواء من خلال استقبال الحزن معك أو مشاركتك الفرح، كما لديه مغامرات كبيرة تجعله شخصا مجنونا، ولكن هذا لا يعني أنه طائش بل غالبا ما يشجعك على الصمود. في حالة عدم صداقتك لأشخاص من برج الأسد لكنك تدخل في علاقة صداقة جديدة مع هذا البرج، إذن ستكون في حاجة إلى معرفة هذا الصديق جيدا، للتعامل معه بسهولة ولتسير علاقتكما على ما يرام، إذا اعرف كل شيء حسبما ذكر موقع ZodiacThing.com .

1- لن تشعر بالملل نهائيا يتميز الأسد بدمه الخفيف وروحه المبهجة، ولهذا دائما يحب الترفيه، ويحب أن يشاركه المقربون منه لحظاته السعيدة، كما أنه اجتماعي بالدرجة الأولى ولهذا دائما ما ستجد حول صديقك الجديد العديد من المحبين والذين يحاولون أن يكونوا معه علاقة صداقة، لذا شارك الأسد لحظاته ولن تشعر بالملل على