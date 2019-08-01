الأسد صديق لا يتكرر.. متفائل وقلبه أبيض

التفاؤل أكثر صفة مميزة في برج الأسد، ففي منتصف الهموم والظلام الذي يحيط به، لا بد من وجود نافذة مشرقة يحب أن يطل منها على الجانب الإيجابي في محاولة للتخلص من العقوبات
إذا كان لديك صديق من برج الأسد، ستكون محظوظا في حياتك كثيرا، فهذا النوع من الأصدقاء مختلف تماما عن غيره، سواء من خلال استقبال الحزن معك أو مشاركتك الفرح، كما لديه مغامرات كبيرة تجعله شخصا مجنونا، ولكن هذا لا يعني أنه طائش بل غالبا ما يشجعك على الصمود.
في حالة عدم صداقتك لأشخاص من برج الأسد لكنك تدخل في علاقة صداقة جديدة مع هذا البرج، إذن ستكون في حاجة إلى معرفة هذا الصديق جيدا، للتعامل معه بسهولة ولتسير علاقتكما على ما يرام، إذا اعرف كل شيء حسبما ذكر موقع ZodiacThing.com .
1- لن تشعر بالملل نهائيا
يتميز الأسد بدمه الخفيف وروحه المبهجة، ولهذا دائما يحب الترفيه، ويحب أن يشاركه المقربون منه لحظاته السعيدة، كما أنه اجتماعي بالدرجة الأولى ولهذا دائما ما ستجد حول صديقك الجديد العديد من المحبين والذين يحاولون أن يكونوا معه علاقة صداقة، لذا شارك الأسد لحظاته ولن تشعر بالملل على
1- لن تشعر بالملل نهائيا
يتميز الأسد بدمه الخفيف وروحه المبهجة، ولهذا دائما يحب الترفيه، ويحب أن يشاركه المقربون منه لحظاته السعيدة، كما أنه اجتماعي بالدرجة الأولى ولهذا دائما ما ستجد حول صديقك الجديد العديد من المحبين والذين يحاولون أن يكونوا معه علاقة صداقة، لذا شارك الأسد لحظاته ولن تشعر بالملل على الإطلاق.
2- السند وقت الحاجة
تأكد أن الأسد صاحب صاحبه، سيهتم بك كثيرا ، كما أن لديه ولاء كبيرا، ودائما ما تكون يديه ممدودة إليك، وكلمته واحدة، لذا ستعتمد عليه وقت حاجتك إليه.
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3- يشعرك بالأمان
بمجرد أن تصبح جزءا من حياة صديقك الأسد، سيكون بجانبك وقت حاجتك إليه، وإذا تحدث شخص عنك سيرد غيبتك، فهذا الصديق قوي الشخصية، وصاحب حق في كلامه، لذا غالبا سيكون منقذك.
4- صريح وصادق
صديقك الأسد صريح للغاية، وليس من الأشخاص المهووسين بالألعاب النفسية ولا يحب التسبب في توتر من حوله، ولهذا فإن صدقه يخيم على كل تصرفاته، ودائما ما ستشعر باهتمامه بك.
5- يلتزم بكلمته
الأشخاص ذوو النوايا الحسنة يقدمون وعودًا، لكن الأشخاص ذوو الشخصية الجيدة يحافظون عليها، وهذا ينطبق تماما على الصديق الأسد، فإذا أعطى لك وعدا لن يخلفه أبدا، بل يلتزم به وينفذه حتى وإن كان على حسابه شخصيا.
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6- قلبه أبيض
أكثر شيء سيئ في الصداقة تذكر كل الأفعال السيئة التي قام بها أحد الطرفين، لكن صديقك الأسد لا يحمل ضغينة للمقربين منه، بل يستطيع مسامحتهم سريعا، وينسى كل التصرفات السيئة التي واجهها، حيث إنه يرى أن لا فائدة من التمسك بالعواطف السامة والكراهية لذا يفضل المسامحة والمضي قدما.
7- يحب التقدير
أسوأ شيء يقابله صديقك الأسد من المقربين عدم التقدير، وإذا وجدهم يحاولون استغلاله أو لا يهمهم سوى مصلحتهم، بالإضافة إلى عدم اللا مبالاة بكرامته، إذن لن يكون حسن النية هذه المرة، وستجد هذا الشخص غاضبا كفاية حتى إنه سيدهشك برد فعله.
8- يرى الجانب المشرق دائما
التفاؤل أكثر صفة مميزة في برج الأسد، ففي منتصف الهموم والظلام الذي يحيط به، لا بد من وجود نافذة مشرقة يحب أن يطل منها على الجانب الإيجابي في محاولة للتخلص من العقوبات.
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إذا مررت بتجربة سيئة أو مشكلة كبيرة فإن صديقك الأسد يحاول أن يعيد البهجة إليك، كما ينقل لك طاقته الإيجابية ويرفع من روحك المعنوية.
9- عنيد ولكن يفصح عن أفكاره
ولأن الأسد عنيد، فإنه قد يكون قاسيا في بعض المواقف ولكن هذا لا يمنعه من الإفصاح عما يفكر به، لتعم الفائدة على من حوله، والوصول إلى حلول سليمة في بعض المواقف الجادة.
10- كريم جدا
في يوم ميلادك، ستجد صديقك الأسد يقدم هدية قيمة للغاية، فهو شخص كريم، يهتم بالهدايا كثيرا، ويعطي لصديقه قيمته من خلالها، كما قد يضع بعض اللمسات الخاصة به لأنه عبقري أيضا.
حاول تقوية علاقتك بصديقك الأسد، فإنه شخص يستحق أن يكون في حياتك، كما سيغيرها للأفضل.